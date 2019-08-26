 На саммите "Большой семерки" все же приняли заключительное заявление, один из пунктов касается Украины

Из-за значительных расхождений между президентом США Дональдом Трампом и другими участниками группы президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита заявил, что принятие заключительного коммюнике не планируется, поэтому итоговое заявление стало некоторой неожиданностью, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Без этого заявления саммит в Биаррице стал бы первым в 44-летней истории встреч, который завершился бы без принятия совместного документа. Впрочем, оно не похоже на объемные коммюнике, которые суммировали саммиты в предыдущие годы, и содержит на одной странице только несколько пунктов.

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В заявлении, обнародованном на сайте председательства Франции в G7, отмечается, что лидеры "Большой семерки" "стремятся подчеркнуть большое единство и позитивную атмосферу дискуссий" на саммите. Лидеры стран договорились о таких пунктах, как торговля, ситуация вокруг Ирана, Украины, в Ливии и Гонконге.

В пункте, касающемся торговли, отмечается, что группа G7 подтверждает свою преданность принципам открытой и честной мировой торговли и стабильности мировой экономики. Также отмечается намерение реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО), чтобы повысить эффективность ее работы по защите интеллектуальной собственности и устранения нечестных торговых практик.

В пункте относительно Ирана отмечается две цели государств G7: недопущение получения Ираном ядерного оружия и укрепление мира и стабильности в регионе Ближнего Востока.

В пункте относительно Украины указывается, что Германия и Франция в ближайшие недели организуют саммит в "нормандском формате" с целью достижения реальных результатов.

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В пункте относительно Ливии отмечается поддержание перемирия в этой стране, а также высказывается убеждение, что только политическое решение сможет обеспечить стабильность в Ливии. В заявлении говорится о поддержке усилий ООН и Африканского Союза по организации межливийской конференции.

В заключительном заявлении лидеры стран G7 также призвали к избеганию насилия в Гонконге.

На саммите G7 в Италии в 2017 году в заключительном коммюнике было указано на отсутствие единства в вопросе защиты климата из-за позиции Дональда Трампа, а в прошлом году на саммите в Канаде президент США вообще отозвал свою подпись под заключительным документом.

Саммит в Биаррице проходил с 24 по 26 августа.

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