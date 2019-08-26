Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает греческое издание Ромфея.
Будет обсуждаться вопрос признания Православной Церкви Украины Греческой Церковью.
С этой целью к участию приглашены докладчики, назначенные Священным Синодом, которые представят свое мнение о признании новой Православной Церкви Украины Священным Синодом Греческой православной церковью.
Примечательно, что Греческая православная церковь является первой православной церковью, которая признает ПЦУ, которая была восстановлена Вселенским Патриархатом несколько месяцев назад.
Особый интерес представляют реакции остальных православных церквей, а также то, будут ли они следовать примеру Греческой православной церкви.
Началась работа Синода Греческой православной церкви, на котором рассмотрят вопрос признания ПЦУ
В понедельник, 26 августа, началась работа Священного Синода Греческой православной церкви, которая завершится в среду, 28 августа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает греческое издание Ромфея.
Українська ж 15 -та?
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не все й одразу, поступово більшість визнає. Хто там під кацапами ходить, типу бєларуськіх чи сєрбских православних братішек Гюндяя, ті може й ніколи не визнають, так що тепер... Тому
треба не озиратися ні на кого, хто там визнає чи ще не визнає, а послідовно будувати свою помістну православну церкву.
от його і канонізуйте.
Одного з персонажів я знаю.
Взимку він виступав із зверненням до ОБСЕ з вимогою до ГШ відвести війська. Він тоді назвав себе резервістом але скривав своє справжнє ім'я (Грживач Олексій Олександрович) під псевдо Олекса Довбуш.
Тож Рада резервістів мала з ним розмову в присутності офіцерів ГШ, записану на камеру.
Під час розмови стало зрозуміло, що людина завербована. Я висловив свою позицію старшим офіцерам і рекомендував викласти відео розмови в мережу, а персонажа віддати контррозвідці.
Я побачив з його дій та слів ознаки спланованої інформаційно-психологічної операції спецслужб РФ. Тож рекомендував негайно почати протидіяти.
Цього зроблено не було, не знаю з яких причин. Скоріше не сприйняли серйозно.
Тепер цей агент спецслужб росії виступає із терористами на каналах РФ, позиціонуючи себе, як бійця ЗСУ, що покаївся.
Операція примирення набирає обертів.
О как. Смотались в будущее ближайшим гиперлупом?
Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на джерела у партії "Слуга народу".