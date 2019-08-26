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 Общество
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 Началась работа Синода Греческой православной церкви, на котором рассмотрят вопрос признания ПЦУ

В понедельник, 26 августа, началась работа Священного Синода Греческой православной церкви, которая завершится в среду, 28 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает греческое издание Ромфея.

Будет обсуждаться вопрос признания Православной Церкви Украины Греческой Церковью.

С этой целью к участию приглашены докладчики, назначенные Священным Синодом, которые представят свое мнение о признании новой Православной Церкви Украины Священным Синодом Греческой православной церковью.

Примечательно, что Греческая православная церковь является первой православной церковью, которая признает ПЦУ, которая была восстановлена ​​Вселенским Патриархатом несколько месяцев назад.

Особый интерес представляют реакции остальных православных церквей, а также то, будут ли они следовать примеру Греческой православной церкви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Греческая (Элладская) церковь де-факто признает автокефалию ПЦУ, – Епифаний

Началась работа Синода Греческой православной церкви, на котором рассмотрят вопрос признания ПЦУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3144749
 
   
 Топ комментарии
 
у вас фуйло.
от його і канонізуйте.
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Ви путіна канонізуйте,муміфікуйте і покладіть в мавзолей поряд з Леніним. За бабки бажаючі зможуть лягати між ними і загадувати бажання
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Вы уверены что она невинная?Я думаю под этот параметр он не подойдёт много раз
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Це ще не коза ностра. А от представники решти 13 церков, які ще мають признати ПЦУ звісно за бабло оце мафія.
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Вероятно он хотел сказать что русская церковь не продается,а работает только за награды и офицерские звания
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Если мне занесут ,я тоже ПЦУ признаю,хоть и не православный
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Особый интерес представляют реакции остальных православных церквей, а также то, будут ли они следовать примеру Греческой православной церкви.Источник: https://censor.net.ua/n3144749

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не все й одразу, поступово більшість визнає. Хто там під кацапами ходить, типу бєларуськіх чи сєрбских православних братішек Гюндяя, ті може й ніколи не визнають, так що тепер... Тому
треба не озиратися ні на кого, хто там визнає чи ще не визнає, а послідовно будувати свою помістну православну церкву.
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Грузины вроде и готовы признать, но после греков. Румыны, после того как ПЦУ пошла Буковине навстречу и дала добро на викариат, тоже не против и тоже ждут решения из Греции.
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то есть если греки не признают то все накроется медным тазом??
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лучше бы сначала нашего пятра канонизировали, незалэжной украине ох, как нужен непорочный и святой покровитель
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лучше вас, мадам, вы подходите на все 100% Почалася робота Синоду Грецької православної церкви, на якому розглянуть питання визнання ПЦУ - Цензор.НЕТ 1554
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Вы уверены что она невинная?Я думаю под этот параметр он не подойдёт много раз
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Я даже знаю где такие святые собираются для ненавязчивого общения😁
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Подозреваю что Ксению с лишним весом даже в сауну не возьмут
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Его и так канонизируют, лет через 100...
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Через 100 лет Петю будут изучать как жабу
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Ви путіна канонізуйте,муміфікуйте і покладіть в мавзолей поряд з Леніним. За бабки бажаючі зможуть лягати між ними і загадувати бажання
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мечтаете в мавзолее полежать? Почалася робота Синоду Грецької православної церкви, на якому розглянуть питання визнання ПЦУ - Цензор.НЕТ 3199
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Та не... Мечтаем увидеть вас, кацапов, между этими двумя выродками... всем скопом. Почалася робота Синоду Грецької православної церкви, на якому розглянуть питання визнання ПЦУ - Цензор.НЕТ 5185
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Кацапський культ альфа-самця українцям не притаманний. Здрисни, тролику, інакше ми тебе самі дизаблюємо, без модератора.
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Жалкий лавочник из провинции решил что он гетьман и наполеон а оказался еле еле лох,
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Таким и вошел в историю Украины крысой
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Я не знаю який саме телеканал зробив у твоїй голові ілюзію культа особистості Пороха. Точніше химеру. Пройди сеанс психоаналізу, якщо, звичайно, маєш гроші на це.
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украинский культ альфа-свынца покошернее будет Почалася робота Синоду Грецької православної церкви, на якому розглянуть питання визнання ПЦУ - Цензор.НЕТ 8453
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Ну, посмотрим.... На фоне разборок Филарета с Епифанием, может случиться всякое. Не будем загадывать. Хорошее дело будет приятным, а плохое и само получится.
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Да куда їм до розборок путіна з Гундяєвим у 2014
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в честь такого знаменательного события укрспиртпром наконец то выпустил новую горилку "петин канон"
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Myroslav Hai· 13 год · З приводу виступу на російському тб українських "військових" разом із представниками незаконних збройних формувань рф.

Одного з персонажів я знаю.

Взимку він виступав із зверненням до ОБСЕ з вимогою до ГШ відвести війська. Він тоді назвав себе резервістом але скривав своє справжнє ім'я (Грживач Олексій Олександрович) під псевдо Олекса Довбуш.

Тож Рада резервістів мала з ним розмову в присутності офіцерів ГШ, записану на камеру.

Під час розмови стало зрозуміло, що людина завербована. Я висловив свою позицію старшим офіцерам і рекомендував викласти відео розмови в мережу, а персонажа віддати контррозвідці.

Я побачив з його дій та слів ознаки спланованої інформаційно-психологічної операції спецслужб РФ. Тож рекомендував негайно почати протидіяти.

Цього зроблено не було, не знаю з яких причин. Скоріше не сприйняли серйозно.

Тепер цей агент спецслужб росії виступає із терористами на каналах РФ, позиціонуючи себе, як бійця ЗСУ, що покаївся.

Операція примирення набирає обертів.
Почалася робота Синоду Грецької православної церкви, на якому розглянуть питання визнання ПЦУ - Цензор.НЕТ 2360
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"Примечательно, что Греческая православная церковь является первой православной церковью, которая признает ПЦУ".

О как. Смотались в будущее ближайшим гиперлупом?
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Ну,греки, не подкачайте и не подведите Варфоломея. Вы первые, за вами очередь
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Средневековье какое-то. В то время как нормальные страны развиваются создают новые продукты и технологии Украина погрязла в церковном маразме.
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Парламентський комітет зі свободи слова очолить представник "Опозиційної платформи - За життя" кума президента Росії Віктора Медведчука.
Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на джерела у партії "Слуга народу".
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іншими словами--нас очікує "свобода слова у північному напрямку"...тож то я думаю .чого це Вінідіктов з Єха маскви зачастив.і в себе в маскве заявив-що нічого йому не помішає відкрити в Україні філію.. і Кісельов з телебачення втік а Кісельов друган Вєнєдіктова--то вони радійо задумали ..видно ввичікували на комітет "свабоди слова"
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по боках два чувака без хрестів на грудях...анцихристи? чи золота забракло бригаді..скорше-ніщеброди
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С российской делегацией встречались,потом медальоны пропали,совпадение?
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надеюсь, весть об отношение новоизбранного президента и его речи о каком то термосе им не известна, да и термоса на столе не повлияет негативно.
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називали Томас---думали то мультик "Том і Джері"
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