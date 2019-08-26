 Призываем российские власти в срочном порядке и без всяких условий освободить Сенцова, - эксперты ООН по правам человека

Они призвали российские власти немедленно освободить украинского режиссера, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на русскую службу новостей ООН.
"Жизнь Сенцова находится под угрозой", - предупредили четыре специальных докладчика ООН по правам человека. Они заявили, что "судебный процесс над ним и обвинительный приговор нарушают нормы международного права".
Их тревожит состояние физического и психического здоровья осужденного. "Мы призываем российские власти в срочном порядке и без всяких условий освободить его", - заявили эксперты.
Украинский режиссер и активный критик российской оккупации Крыма Олег Сенцов был арестован российскими властями в мае 2014 года и приговорен к 20 годам тюремного заключения по обвинению в терроризме. Три месяца назад он объявил голодовку, требуя освобождения 64 украинцев, находящихся в российских тюрьмах, он считает вынесенные им приговоры политически мотивированными.
Эксперты ООН призвали российские власти незамедлительно обеспечить Сенцову доступ к надлежащему медицинскому лечению - при условии его полного и осознанного согласия. В заявлении говорится, что правозащитники ООН находятся на связи с российскими властями.
Заявление подписали спецдокладчики по вопросу свободы выражения мнений, по правам правозащитников, по незаконным казням и праву на физическое и психическое здоровье.
Это независимые эксперты, которые назначаются Советом ООН по правам человека и не получают зарплаты за свою работу.
Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили якобы в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.
14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.
5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.
1Цешин5.2Вільно5.3Вторгнення до Руру, 19235.4Конфлікт на Корфу5.5Захоплення Маньчжурії, 1931-19335.6Війна Гран-Чако, 1932-19355.7Італійське вторгнення в Абісинію, 1935-19365.8Громадянська війна в Іспанії, 1936-1939
(С)
@History_Ukraine
Навіяло 😄
27.08 об 11.00 біля входу до Національноі поліції МВС України (вул. Академіка Богомольця, 10) допит нашого активіста Дениса Любченка підставою якого стало поширення ролику у соціальних мережах про кандидата у Президенти України Володимира Зеленського.
Справа порушена відповідно по ч.1 ст.346 ККУ. (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) . Збір о 10:30»
Спробуй.
«В чужой соломинку тьі видишь,
В своей не видишь, и бревна.».
А.С. Пушкин.
Я так понимаю и очень надеюсь, что Олежка идёт под обмен.
Высер этих безликих курв расцениваю как попытку сбить ситуацию на ноль.
Что за "эксперты ООН" Цензор????
Автор статьи ау???)
Тримай : https://news.un.org/ru/story/2019/08/1361821
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