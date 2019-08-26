 Призываем российские власти в срочном порядке и без всяких условий освободить Сенцова, - эксперты ООН по правам человека

Они призвали российские власти немедленно освободить украинского режиссера, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на русскую службу новостей ООН.

"Жизнь Сенцова находится под угрозой", - предупредили четыре специальных докладчика ООН по правам человека. Они заявили, что "судебный процесс над ним и обвинительный приговор нарушают нормы международного права".

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Их тревожит состояние физического и психического здоровья осужденного. "Мы призываем российские власти в срочном порядке и без всяких условий освободить его", - заявили эксперты.

Украинский режиссер и активный критик российской оккупации Крыма Олег Сенцов был арестован российскими властями в мае 2014 года и приговорен к 20 годам тюремного заключения по обвинению в терроризме. Три месяца назад он объявил голодовку, требуя освобождения 64 украинцев, находящихся в российских тюрьмах, он считает вынесенные им приговоры политически мотивированными.

Эксперты ООН призвали российские власти незамедлительно обеспечить Сенцову доступ к надлежащему медицинскому лечению - при условии его полного и осознанного согласия. В заявлении говорится, что правозащитники ООН находятся на связи с российскими властями.

Заявление подписали спецдокладчики по вопросу свободы выражения мнений, по правам правозащитников, по незаконным казням и праву на физическое и психическое здоровье.

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Это независимые эксперты, которые назначаются Советом ООН по правам человека и не получают зарплаты за свою работу.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили якобы в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.

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