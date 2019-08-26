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 Политика Украины, За рубежом
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 Призываем российские власти в срочном порядке и без всяких условий освободить Сенцова, - эксперты ООН по правам человека

Независимые эксперты ООН по правам человека серьезно обеспокоены состоянием здоровья находящегося в заключении в России Олега Сенцова.

Они призвали российские власти немедленно освободить украинского режиссера, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на русскую службу новостей ООН.

"Жизнь Сенцова находится под угрозой", - предупредили четыре специальных докладчика ООН по правам человека. Они заявили, что "судебный процесс над ним и обвинительный приговор нарушают нормы международного права".

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Их тревожит состояние физического и психического здоровья осужденного. "Мы призываем российские власти в срочном порядке и без всяких условий освободить его", - заявили эксперты.

Украинский режиссер и активный критик российской оккупации Крыма Олег Сенцов был арестован российскими властями в мае 2014 года и приговорен к 20 годам тюремного заключения по обвинению в терроризме. Три месяца назад он объявил голодовку, требуя освобождения 64 украинцев, находящихся в российских тюрьмах, он считает вынесенные им приговоры политически мотивированными.

Эксперты ООН призвали российские власти незамедлительно обеспечить Сенцову доступ к надлежащему медицинскому лечению - при условии его полного и осознанного согласия. В заявлении говорится, что правозащитники ООН находятся на связи с российскими властями.

Заявление подписали спецдокладчики по вопросу свободы выражения мнений, по правам правозащитников, по незаконным казням и праву на физическое и психическое здоровье.

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Это независимые эксперты, которые назначаются Советом ООН по правам человека и не получают зарплаты за свою работу.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили якобы в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144748
 
   
 Топ комментарии
 
О призывники великие объявились!. Кому ваше ООН нужно, кроме чинуш в ООН, никому.
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колись їх називали "Ліга націй" ..такі самі балаболки що і тепер...поки не станеться велика війна...потім знову перейменують..на ..наприклад" об'єднання народів світу" або планети..щось таке
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О призывники великие объявились!. Кому ваше ООН нужно, кроме чинуш в ООН, никому.
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колись їх називали "Ліга націй" ..такі самі балаболки що і тепер...поки не станеться велика війна...потім знову перейменують..на ..наприклад" об'єднання народів світу" або планети..щось таке
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#ЦейДень 26.8.1382 - Тохтамиш захопив Москву, жорстоко пограбував і спалив
(С)
@History_Ukraine

Навіяло 😄
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Перед саммитом G7 на таможне у Трампа изьяли запрещённый товар
Закликаємо російську владу в терміновому порядку і без всяких умов звільнити Сенцова, - експерти ООН з прав людини - Цензор.НЕТ 9287



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«Солідарна Молодь Друзі, просимо небайдужих підтримати !
27.08 об 11.00 біля входу до Національноі поліції МВС України (вул. Академіка Богомольця, 10) допит нашого активіста Дениса Любченка підставою якого стало поширення ролику у соціальних мережах про кандидата у Президенти України Володимира Зеленського.

Справа порушена відповідно по ч.1 ст.346 ККУ. (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) . Збір о 10:30»
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Підгорає, зебіл? Треба було хоч трохи думать головою.
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Можеш коротко переказати про що мова?
Спробуй.
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Коротко? Ось тобі коротко: з березня цього року ви перетворили цей сайт в повний аналог "Русской весны", где массово поливали и поливаете грязью граждан Украины, обзывая всех, кто не голосовал за Порошенко, "зебилами". Так же те сотни фейков и паскудных картинок вашего производства в адрес того же Зеленского и того самого населения Украины, коих вы, кучка максимум в несколько десятков придурков здесь на сайте, обзываете "зебилами". Ваша цель одна - внесение раздора в общество граждан Украины.
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«В чужой соломинку тьі видишь,
В своей не видишь, и бревна.».

А.С. Пушкин.
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Це експромт Алєксандра Сєргєєвіча, на прохання знайомої баришні, написати коротку епіграму у її щоденнику.
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А что за "эксперты ООН"??? Это кто то конкретно, или безликое-эфимерное нечто?
Я так понимаю и очень надеюсь, что Олежка идёт под обмен.
Высер этих безликих курв расцениваю как попытку сбить ситуацию на ноль.
Что за "эксперты ООН" Цензор????
Автор статьи ау???)
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ничего так себе, удивительный флэш-моб случился
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а вафля в бронике не призывает? она в речах громко шепчет про соседа который ее обидел.
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Нє, це блискуча парочка...😁😁😁 Дєдушка стала бабушкой.
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якщо крикнути--тримай злодія.це ще не значить що його впіймають..
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
мы напишем в "Спортлото".
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Граждане еврейской национальности,в каком уголке мира бы они не проживали,очень дружны,взаимовыручка и посильная помощь попавшему в беду еврею - наиважнейшая из всех приоритетных задача в еврейских обществах. Спасти любой ценой, любыми методами - даже акциями,призывами,главное - напоминать. Хотя Россиюшке глубоко плевать на все на это с высокой колокольни. Так было так будет.
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они серьезно обеспокоены !!!!! это все - на что эта масонская шайка способна !!!!
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кацапи через своїх агентів в оон намагаються зірвати обмін 33 людини на 33 мавпи.
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Кацапы их и так должны отдать. Без обмена. Эти люди невиновны. А наш великий ЗЕ умудряется им еще и вдобавок отдать реальных сепаров и террористов.
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