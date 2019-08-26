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 Политика Украины
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 США вполне довольны "нормандским форматом", но приняли бы участие и в других встречах, - Волкер

Выполнение Россией Минских договоренностей зависит не столько от формата переговоров, сколько от политической воли Кремля. США поддерживают любые другие встречи и готовы принять в них участие.

Об этом в эксклюзивном интервью "Прямому" рассказал специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Уолкер, передает Цензор.НЕТ.

"Нормандский формат - это Франция, Германия, Украина и Россия. Представители этих стран встречаются, и вот даже недавно была такая встреча, и мы пристально следим за тем, как эти встречи проходят. Мы общаемся и с украинскими коллегами и с французскими, и с немецкими. Я всегда говорил, что дело не в форматах, а в политической воле России выполнить Минские договоренности. Вот что нам надо обеспечить. Господин Зеленский и некоторые другие политики начали говорить о том, что, возможно, для этого, стоит попробовать другие форматы. Мы не подгоняем никого и мы вполне довольны Нормандским форматом, но если будут какие-то другие встречи - мы с удовольствием примем участие в них, и поддержим эти попытки", - сказал спецпредставитель Госдепа США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон анонсировал проведение саммита "нормандской четверки" в сентябре

Источник: https://censor.net.ua/n3144746
 
 
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В партии президента Украины Владимира Зеленского сделали важное заявление
В команде президента Владимира Зеленского ошеломили заявлением о статусе русского языка в стране. Об этом заявил советник гаранта Никита Потураев.
«Есть русское национальное меньшинство. Мы должны понять, где оно проживает и какова его численность, и на той территории обеспечить правами. А о региональных языках забыть, потому что это путь к большим проблемам. Украинский - главный и единственный государственный язык в стране. Иначе и быть не может», - отметил он.
Более того, по мнению Потураева, именно из-за языковой проблемы «мы имеем этих гоблинов на Донбассе в форме российской армии только без опознавательных знаков». Поэтому советник президента изменил свое мнение относительно аудита закона о языке.
«Поговорил со специалистами, экспертами. Несоответствия Европейской хартии языков не вижу. Некоторые вещи можно уточнить другими законами», - подчеркнул он.

Ситуация в стране критическая, считает аналитик. Держава фактически утратила контрольные и регулирующие функции и перешла в режим самопожирания. Свидетельством тому практически узаконенная контрабанда, хищническая вырубка леса, варварская добыча янтаря и других полезных ископаемых и многое другое. За счет этой теневой сферы живут целые регионы, во всяком случае, их правящая верхушка.

Обязательно к прочтению, особенно тем любителям шоколада, которые так громко и яростно кричали, что с приходом Зеленского, в Украине начнется полнейший Хаос.
Президент Украины, Владимир Александрович Зеленский, озвучил такие Планы:
- Финансирование на строительство и ремонт 24 тысяч километров Дорог.
- Увеличение количества реально работающих Аэропортов.
- Развитие морских Портов.
- Проведение большой, а главное прозрачной, Приватизации.
- Проведение земельной реформы и запуск цивилизованного рынка Земли.
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Коли вони вже перестануть ляпати язиками, та почнуть працювати? Гірше януковичів. США цілком задоволені "нормандським форматом", але взяли б участь і в інших зустрічах, - Волкер - Цензор.НЕТ 4046
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гірше януковича був тіко петрусь
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озвучил такие Планы:---прррр..гов..помало...
..в мене тоже плани--сусідка не дає...і Адольфа плани були..

то хіба що. плани
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Хе-хе! Зебєня отримав від людей підсрачника і переглянув свої погляди на мовне питання. Далі буде.
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що конкретно він "переглянув",бажано без твоїх фатазій
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Довольны, т.к. США неприятны разговоры о выполнении Будапештского меморандума. А в Нормандском у Украины друзей нет. Там только Путин и его друзья.
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А в України то взагалі є друзі? Чи лише ситуаційна підтримка деяких держав, які побоюються що Путлєр і їм потім зробить ваву?
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Друзів немає ні в кого. Є власні інтереси у кожної країни.
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Коли рашка помилково збила малахійський боїнг, путєн з переляку заталефонував Обамі. Обама обов"язав путєна підписати мінські угоди, щоб душити рашку санкціями.
Якби Обама переляканого в щент путєна миттєво не обробив, то ще невідомо як би воно повернулося.
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боїнг збили значно раніше,бовдуре,боїнг відстрочив вторгення російських військ в Україну а петя підписав мінські угоди після Іловайська
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Нещастя, лягай вже спати. А завтра зранку знайди людину в якої є клепка в голові і спитай хто підписав мінські угоди.
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кучма підписаув якого петя уповноважив після Ілловайська а боїнг збили значно раніше чи тут логіка як з Хомчаком петя послав значить винен не він а той кого послали виконувати?
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Это типа: "Я не гинеколог, но могу посмотреть" (с)
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Сначало верните ядерное оружие, чтобы мы были довольны. А в остальном гуляйте вальсом, терпилы американские.
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Можно в Ялте встретиться США, АНГЛИЯ, Московия и Украина
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