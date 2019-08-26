 США вполне довольны "нормандским форматом", но приняли бы участие и в других встречах, - Волкер

Об этом в эксклюзивном интервью "Прямому" рассказал специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Уолкер, передает Цензор.НЕТ.
"Нормандский формат - это Франция, Германия, Украина и Россия. Представители этих стран встречаются, и вот даже недавно была такая встреча, и мы пристально следим за тем, как эти встречи проходят. Мы общаемся и с украинскими коллегами и с французскими, и с немецкими. Я всегда говорил, что дело не в форматах, а в политической воле России выполнить Минские договоренности. Вот что нам надо обеспечить. Господин Зеленский и некоторые другие политики начали говорить о том, что, возможно, для этого, стоит попробовать другие форматы. Мы не подгоняем никого и мы вполне довольны Нормандским форматом, но если будут какие-то другие встречи - мы с удовольствием примем участие в них, и поддержим эти попытки", - сказал спецпредставитель Госдепа США.
В команде президента Владимира Зеленского ошеломили заявлением о статусе русского языка в стране. Об этом заявил советник гаранта Никита Потураев.
«Есть русское национальное меньшинство. Мы должны понять, где оно проживает и какова его численность, и на той территории обеспечить правами. А о региональных языках забыть, потому что это путь к большим проблемам. Украинский - главный и единственный государственный язык в стране. Иначе и быть не может», - отметил он.
Более того, по мнению Потураева, именно из-за языковой проблемы «мы имеем этих гоблинов на Донбассе в форме российской армии только без опознавательных знаков». Поэтому советник президента изменил свое мнение относительно аудита закона о языке.
«Поговорил со специалистами, экспертами. Несоответствия Европейской хартии языков не вижу. Некоторые вещи можно уточнить другими законами», - подчеркнул он.
Ситуация в стране критическая, считает аналитик. Держава фактически утратила контрольные и регулирующие функции и перешла в режим самопожирания. Свидетельством тому практически узаконенная контрабанда, хищническая вырубка леса, варварская добыча янтаря и других полезных ископаемых и многое другое. За счет этой теневой сферы живут целые регионы, во всяком случае, их правящая верхушка.
Обязательно к прочтению, особенно тем любителям шоколада, которые так громко и яростно кричали, что с приходом Зеленского, в Украине начнется полнейший Хаос.
Президент Украины, Владимир Александрович Зеленский, озвучил такие Планы:
- Финансирование на строительство и ремонт 24 тысяч километров Дорог.
- Увеличение количества реально работающих Аэропортов.
- Развитие морских Портов.
- Проведение большой, а главное прозрачной, Приватизации.
- Проведение земельной реформы и запуск цивилизованного рынка Земли.
..в мене тоже плани--сусідка не дає...і Адольфа плани були..
то хіба що. плани
Якби Обама переляканого в щент путєна миттєво не обробив, то ще невідомо як би воно повернулося.