 Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Адилов прекратил сухую голодовку после перевода в другую камеру, - адвокат Тюренкова

Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщила его адвокат Людмила Тюренкова, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня обрадовала родственников Адилова. Сейчас его перевели в камеру, где его жизни и здоровью ничего не угрожает, он чувствует себя лучше", - рассказала она.
По ее словам, условия содержания Адилова улучшились, поэтому ее подзащитный прекратил голодовку. Также адвокат подчеркнула, что у Адилова начались проблемы с дыхательными путями, которые обострились у него из-за помещения в сырую камеру.
"Насколько я знаю, до этого у него проблем с дыханием не было. Сейчас наша первостепенная задача, всеми разрешенными законом способами добиться полного медицинского обследования и качественного лечения", – отметила она.
Напомним, Билял Адилов 20 августа объявил сухую голодовку "в связи с ужасными условиями содержания в СИЗО". Он содержится в следственном изоляторе №1 российского Ростова-на-Дону.
Сотрудники ФСБ России, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Всего было задержано 24 активиста.
Обвиняемыми по этому делу проходят 25 крымских татар, 23 из которых вывезены в СИЗО Ростова-на-Дону, Таганрога и Шахты, один – Раим Айвазов – содержится в СИЗО Симферополя, еще один – Эдем Яячиков – исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта.