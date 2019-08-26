 Из-за конфликта с предпринимателем мужчина поджег его грузовик и бросил гранату в кафе-магазин на Ривненщине

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Нацполиции Ривненскойобласти.
Инцидент произошел утром 26 августа в селе Новая Любомирка Ривненского района.
"Злоумышленник бросил зажигательную смесь на тент грузового автомобиля, в результате чего тот загорелся. Сосед владельца авто из окна своего дома увидел огонь и с водой выбежал в улицу. Когда же прибежал к горящему авто, заметил мужчину за забором, который еще и бросил гранату в помещение кафе-магазина на первом этаже дома.
В результате взрыва торговому заведению нанесены немалые повреждения и разрушения. Владелец кафе, авто и части дома рассказал, что имел словесный конфликт со знакомым ривненчанином.
"Полицейские установили личность злоумышленника и разыскали его по месту жительства. На причастность 38-летнего жителя Ривного к преступлению указывают доказательства, которые полицейские изъяли с места происшествия. Кроме того, сосед потерпевшего тоже подтвердил, что именно его видел вблизи хозяйства", - сообщили в полиции.
Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Следователи подготовили ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.
По информации полиции, злоумышленник уже попадал в поле зрения правоохранителей за нанесение телесных повреждений.
Видать выслушал что-то обидное и решил припугнуть потерпевшего(и первый раз тоже - кто-то обидел его и был избит)
Для того, чтоб навести порядок в Украине с судейских надо начинать, им хвост надо прищемить конкретно, они корень ЗЛА, благодаря им уходят от ответственности все преступники и коррупционеры в том числе, калёным железом жечь это надо.