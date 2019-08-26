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Все про:поджог (635) Ривненщина (701) хулиганство (258)

 Из-за конфликта с предпринимателем мужчина поджег его грузовик и бросил гранату в кафе-магазин на Ривненщине

В Ривненской области из-за конфликта с предпринимателем 38-летний мужчина поджег его грузовик и бросил гранату в его кафе-магазин.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Нацполиции Ривненскойобласти.

Инцидент произошел утром 26 августа в селе Новая Любомирка Ривненского района.

"Злоумышленник бросил зажигательную смесь на тент грузового автомобиля, в результате чего тот загорелся. Сосед владельца авто из окна своего дома увидел огонь и с водой выбежал в улицу. Когда же прибежал к горящему авто, заметил мужчину за забором, который еще и бросил гранату в помещение кафе-магазина на первом этаже дома.

В результате взрыва торговому заведению нанесены немалые повреждения и разрушения. Владелец кафе, авто и части дома рассказал, что имел словесный конфликт со знакомым ривненчанином.

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"Полицейские установили личность злоумышленника и разыскали его по месту жительства. На причастность 38-летнего жителя Ривного к преступлению указывают доказательства, которые полицейские изъяли с места происшествия. Кроме того, сосед потерпевшего тоже подтвердил, что именно его видел вблизи хозяйства", - сообщили в полиции.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Следователи подготовили ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

По информации полиции, злоумышленник уже попадал в поле зрения правоохранителей за нанесение телесных повреждений.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144743
 
 
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Ну я так понимаю, разрешение на гранату у него было😁😁😁
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То трунари бы обрадовались. Круглосуточно бы гробы клепали, нахваливая того кто внес законопроект и всех кто поддержал.
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Ну благодаря безальтернативному Минску по стране гуляет тысячи боеприпасов...
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правильно сделал, барыг нужно ставить на своё место
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Иногда же бывают такие "работники" в торговле шо хочется у мужика у этого - взять урок того шо он сделал)
Видать выслушал что-то обидное и решил припугнуть потерпевшего(и первый раз тоже - кто-то обидел его и был избит)
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Однако! Радикально. Как-то невнятно о доказухе, правда. Нашли вторую гранатку? С дарственной надписью и номером 2? Я бы не сомневался и не задавал дурацкие вопросы. Если бы не: "Кроме того, сосед потерпевшего тоже подтвердил..." Источник: https://censor.net.ua/n3144743 Что-то смущает...
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підприемці зловжмвають досить частенько владою..не виплачуючи в повній мірі робітнику кошти..іноді підставляють навіть . доводять до кримінальних справ. якщо хочуть позбутись того чи іншого робітника..
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Сначала нужно разобраться у кого из них есть вышиванка, а потом будем решать, кто из них прав, а кто виноват.
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Улики будут или только признание, а если это подстава, чтоб упрятать за решетку невиновного. Никому не верю, при нашей судейской и правоохранительной системе, невиновный может сидеть годами, а виновный жить и богатеть. Одно только, когда под залог отпускают, причем уже всех и виновных в особо тяжких преступлениях в том числе.
Для того, чтоб навести порядок в Украине с судейских надо начинать, им хвост надо прищемить конкретно, они корень ЗЛА, благодаря им уходят от ответственности все преступники и коррупционеры в том числе, калёным железом жечь это надо.
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