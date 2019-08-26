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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:саммит (746) нормандская четверка (623) Макрон (307)

 Макрон анонсировал проведение саммита "нормандской четверки" в сентябре

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что следующая встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в сентябре этого года.

Об этом он сказал в понедельник на пресс-конференции во французском городе Биарриц, где завершился саммит глав государств и правительств "Большой семерки" (G7), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Полагаем, существуют предпосылки для проведения полезного саммита (в "нормандском формате". - Ред.)", - сказал французский президент, слова которого приводит агентство новостей AFP. В частности, Макрон отметил, что избрание Владимира Зеленского президентом Украины открывает возможность для завершения конфликта на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров назвал условия для проведения саммита в нормандском формате: разведение сил на Донбассе и фиксация на бумаге "формулы Штайнмайера"

В то же время Макрона не назвал конкретной даты проведения такой встречи.

Французский президент отметил, что около недели назад начал обсуждение этого вопроса во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, президент РФ тогда поддержал идею проведения такой встречи, передает агентство "Интерфакс".

Пункт о подготовке Францией и Германией встречи лидеров государств в "нормандском формате" в ближайшие недели содержит также текст заключительного заявления по итогам саммита "Большой семерки".

Напомним, накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о желании Берлина и Парижа можно быстрее провести саммит "нормандской четверки". Как отметила Меркель, у нее сложилось впечатление, что с новым президентом Украины Владимиром Зеленским это возможно. Местом следующей встречи должен стать Париж.

Также читайте: У Трампа с лидерами G7 произошел конфликт из-за России, - The Guardian

Последний раз переговоры в "нормандском формате" на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и России состоялись в октябре 2016 года в Берлине.

В июле 2019 года в Париже внешнеполитические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России провели встречу с целью возобновления работы "нормандского формата".

Источник: https://censor.net.ua/n3144742
 
 
 Топ комментарии
 
Значить, у вересні Україна буде в ТС.
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Та ні.
Але і в ЄС та НАТО ми теж не підемо.
Думаю, це буде умовою миру від фуйла, Ангела та Макрон будуть йому піддакувати, бо ж їм вигідно мати російський газ.
А Вова.. ну шо той Вова.. хіба він вміє і прагне відстоювати українські інтереси ?
Він не в силі відмовитись від малоросійських серіалів.
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Як на мене,то нас чекає яскраве шоу.Перша зустріч Зеленського з хуйлом.
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Пункт о подготовке Францией и Германией встречи лидеров государств в "нормандском формате" - ну вот и конец истории, подпишет все что скажут.
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Та ні.
Але і в ЄС та НАТО ми теж не підемо.
Думаю, це буде умовою миру від фуйла, Ангела та Макрон будуть йому піддакувати, бо ж їм вигідно мати російський газ.
А Вова.. ну шо той Вова.. хіба він вміє і прагне відстоювати українські інтереси ?
Він не в силі відмовитись від малоросійських серіалів.
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Украина не будет ни в ЕС ни в ТС , в обозримом будущем . Делай скрин , брехун Макрон анонсировал проведение саммита "нормандской четверки" в сентябре - Цензор.НЕТ 9004
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Да какой скрин, если это умалишенное создание? Макрон анонсировал проведение саммита "нормандской четверки" в сентябре - Цензор.НЕТ 2249
К нему надобно с сочувствием и снисхождением относиться.
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Я помню времена , как этот кацахол аж слюной исходил , так ему хотелось в юлеботы попасть , но видимо шось пошло не так ... он тоже это прекрасно помнит , только вспоминать не любит
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А я помню и его периодически тыкаю носом, как он в апреле орал, что фсе, незамедлительно эмигрирует с Украины в Польшу. Еще пару недель назад он осенью Зеленского вешать собирался, а теперь оказывается осенью Украина будет в ТС...
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опа , какие сексуальные подробности ... тут не обойтись без кошевого ...

кошевой , ау - уу ! Твой выход , надо это все дело заскриншотить и подшить в дело Макрон анонсував проведення саміту "нормандської четвірки" у вересні - Цензор.НЕТ 6938
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не факт, ведь готовит не команда зебила и кремлины, хотя макрон оказался трусишкой и слабаком.
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Нічого доброго з цих зібрань не очікую.
Ця трійка обдурить Вовку, він і не відчує.
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Як на мене,то нас чекає яскраве шоу.Перша зустріч Зеленського з ******.
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Растерзание котенка волкодавами? Вы думаете покажут в прямом эфире? Дадут бумажки и скажут где подписать.
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Заседание парткома по персональному делу уклониста Трампа. Биарриц... наше время. Макрон анонсировал проведение саммита "нормандской четверки" в сентябре - Цензор.НЕТ 101
Макрон анонсировал проведение саммита "нормандской четверки" в сентябре - Цензор.НЕТ 4716
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Україну ніхто не питає..чого вона хоче.чи нехоче...
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Пока, мы к сожалению, увидели только огромные провалы в международной политике. Это, можно понять. Весь вопрос в том, Зеля понял, что проиграл и главное почему. Если да, то ещё можно на что то рассчитывать, если нет, то ничего хорошего этот саммит Украине не принесет.
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Зебил подпишет все хотелки московитов .
И будет беда .. Макрон анонсировал проведение саммита "нормандской четверки" в сентябре - Цензор.НЕТ 6002
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Так же, как некоторые подписали "минские соглашения"?Макрон анонсував проведення саміту "нормандської четвірки" у вересні - Цензор.НЕТ 6467
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некоторые потом на них ложили с прибором, а некоторые, типа тебя, зебилоид, будут их исполнять на перегонки
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так я не понял а сама Украина будет учавствовать?скоморох наш будет вести дела?
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вийди з таким плакатом перед мавзолеем... тебе почують
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для наркоманской четвёрки нужен МИГГГ любой ценой (за счёт Украины) ...великий ДЕРИБАН украиской ЗЕМЛИ требует ТИШИНЫ и ДОГОВОРНЯКА ...
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так земля давно вже роздирибанена....а ти що пролетів?
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Самые непримиримые и последовательные противники евроинтеграции Украины - это Франция и Германия. Чья-то умная голова в Кремле привлекла их в Нормандский формат. Та же голова, что придумала Минские соглашения, которые в 2014 году в РУ СМИ назывались не иначе, как "мирный план Путина"....
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"Макрон отметил, что избрание Владимира Зеленского президентом Украины открывает возможность для завершения конфликта на Донбассе."
***
Мікрон чи не доганяє, чи дурку вмикає. На Донбасі не конфлікт, а війна. І агресор паРаша.
Зєльц повинен тикати носом всіх політиків в ту війну.
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