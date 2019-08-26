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 Политика Украины
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Все про:визит (2295) США (15247) Трамп (2343) Волкер Курт (490)

 Даты визита Зеленского в Вашингтон еще не определены, - Волкер

Украина и США продолжают работу над согласованием даты визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телеканала "Прямой" сообщил Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Президентов ожидают на торжествах в Варшаве, поэтому, возможно, они смогут встретиться именно там. И побеседовать. Но мы все еще работаем над датами визита в Белый дом", - сказал Волкер.

Также читайте: Визит Зеленского в Вашингтон почти согласован, - Зеркаль

Источник: https://censor.net.ua/n3144741
 
 
 Топ комментарии
 
И думается мне , не будут определены еще долго
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Ну, белый дом, то вторая серия. Первая в варшаве скоро.
Удавитесь, пэидиоты😀😀😀
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Один уже Клинтон "підтримував"... Даты визита Зеленского в Вашингтон еще не определены, - Волкер - Цензор.НЕТ 483
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И думается мне , не будут определены еще долго
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Им же сказали, Беню на нары, тогда может приедет🤔
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Ну не все так погано. Може у Білому Домі зажадають виступу членограю!
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Зеленському потрібно підтримати опонента Трампа на наступних виборах!
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и как интересно...?

Выступит с яркой речью перед Конгрессом США, да?
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та у тараса клэпка запала просто😀
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ну да зеленский на все вопросі будет YES отвечать
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у нас уже была англоязычная свыня
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Короче , погуглил я трошки западнные СМИ , так они там трошки в шоке от уровня поддержки Зе на выборах , сами о таком могут только мечтать . Я кажу исключительно о сухих циферках на официальных выборах и не более того .
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Погуглил западные СМИ и с удивлением узнал что они в шоке от дэбилизма новоизбранного Президента Украины🤔😄
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Мои шоколадные фанаты всегда со мной Дати візиту Зеленського у Вашингтон ще не визначені, - Волкер - Цензор.НЕТ 2889
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Не расстраивайся, просто поправляем твоё враньё. Перестанешь брехать, и жизнь наладится😄
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А особенно турецкие СМИ, там просто уржались от визита новоизбранного, которого назвали дешевым клоуном🤔😄
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Ну, белый дом, то вторая серия. Первая в варшаве скоро.
Удавитесь, пэидиоты😀😀😀
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Зустріч двох дебілів - це завжди шоу...
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Та, у вас весь Мир дебилы, кроме порошенко и порохоботов.
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Slav:
--- Цитата: Хорс від 02 Травня 2009, 14:32:06 ---

"Нація без Націоналізму - організм без імунітету. Націоналізм без ксенофобії - імунітет без лейкоцитів та антитіл."

Іван Франко ніколи не висловлював таку цитату. Я цю цитату ще в 2009 році сам від себе написав на форумі ВО Свобода, а якісь приписали її Івану Франку і поширили по всьому інтернеті.
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А шо скажет на это охфис убацюканых !?
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Ну если только с уборщицей в супермаркете встречаться будет Зеклоун, то она ему вышлет приглашение.
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это правильно. тут спешка ни к чему. вдруг Зеленский с ****** договорится где-то "по середине"?..
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ТРАМП КАК С ЦЕПИ СОРВАЛСЯ ВСЕ СПЕШИТ В ЛЮБОМ СТАТУСЕ ПУЙЛА ПРИСТРОИТЬ К G 7 А ВЫ ПРИСТАЛИ КОГДА СКОМОРОХ НАВЕСТИТ США
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а чого Петра не запрошують? той би за свої гроші прилетів )))
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Соло на рояле наверное репетирует,бенефис в Вашингтоне.
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