 Даты визита Зеленского в Вашингтон еще не определены, - Волкер

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телеканала "Прямой" сообщил Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Президентов ожидают на торжествах в Варшаве, поэтому, возможно, они смогут встретиться именно там. И побеседовать. Но мы все еще работаем над датами визита в Белый дом", - сказал Волкер.

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