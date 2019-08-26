 Даты визита Зеленского в Вашингтон еще не определены, - Волкер

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телеканала "Прямой" сообщил Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
"Президентов ожидают на торжествах в Варшаве, поэтому, возможно, они смогут встретиться именно там. И побеседовать. Но мы все еще работаем над датами визита в Белый дом", - сказал Волкер.
Выступит с яркой речью перед Конгрессом США, да?
Удавитесь, пэидиоты😀😀😀
--- Цитата: Хорс від 02 Травня 2009, 14:32:06 ---
"Нація без Націоналізму - організм без імунітету. Націоналізм без ксенофобії - імунітет без лейкоцитів та антитіл."
Іван Франко ніколи не висловлював таку цитату. Я цю цитату ще в 2009 році сам від себе написав на форумі ВО Свобода, а якісь приписали її Івану Франку і поширили по всьому інтернеті.