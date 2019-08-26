 Украине стоит подумать, не ограничить ли законодательно возможность влияния одного человека на значительную часть СМИ, - Волкер

Об этом в эксклюзивном интервью "Прямому" рассказал специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос о пророссийском олигархе, который увеличивает свое влияние на украинском медиапространстве и купил почти все новостные каналы, спецпредставитель отметил: "У нас, в США, думаю, и у вас тоже, есть несколько фундаментальных принципов. Один из них - свобода слова. Другой принцип - это то, что мы должны быть готовыми к российской пропаганде, уметь противостоять ей. И эта пропаганда может быть очень вредной, и мы видим это в Европе и видим это в Украине. Нужно предотвратить, чтобы Россия использовала пропаганду для подрыва наших демократий".
Волкер также добавил, что Украине необходимо законодательство, которое бы делало невозможным влияние одного человека на большую часть медиа.
"В США, например, мы обязали телеканал RussiaToday зарегистрироваться как иностранный агент. Поэтому нам стоит поискать демократические инструменты, которые защитят свободное и сбалансированное медиапространство. Один из таких инструментов - это законодательство. В США есть правила, которые не позволяют одному человеку или одной компании контролировать такую большую часть медиа. Думаю, вам также стоит подумать о том, как ограничить влияние одного человека на значительную долю рынка. Как обеспечить диверсификацию этого рынка", - подытожил Волкер.
Напомним, о том, что телеканал ZIK купил соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп от "Оппозиционного блока", стало известно 14 июня. Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина".
Он объединил три свои информационные телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK - в медиахолдинг "Новости", который возглавил Алексей Семенов (бывший руководитель телеканалов "112 Украина", NewsOne и Прямого канала).
Сразу после известия о продаже ZIK с канала уволились журналисты Кипиани, Недзельский,Рахманин, Даниленко и ряд других. Также телеканал покинул глава медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич.
Народный депутат Егор Соболев обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбойзапретить в Украине телеканалы, скупленные агентом Кремля Виктором Медведчуком.
зрениятелеканалов лишают!
Кто что курит, кто чем дышит,
Кто что ищет, кто что трёт,
Думай об этом, пока тебя прёт!
Он просто предлагает...
А сколько у нас чел руководит СМИ/ТВ?
По моим подсчётам - четыре!
Если ошибся - поправьте...
Будь ласка ...
Завтра например Соболев из Батькивщины заявит Америке , как они должны формировать свое медиапространство . Как на это отреагируют США ? На Соболева бочку не катите , я его просто для примера привел .
"Интер" "НТН" "К1" "Кино ТВ" ("Ентер-фильм") "Музыкальное телевидение" (ZOOM) "К2" "Мега" ("М") "Музыка ТВ" ("Пиксель TV");
2. Ринат Ахметов ТРК "Украина" "Индиго tv" "НЛО. tv" "Аспера 2011" ("Эскулап-TV") ;
3. Игорь Коломойский ТРК "Студия 1+1" "Телекомпания ТЕТ" "Реал Истейт-ТВ" ("2+2") ;
4. Виктор Пинчук :"МК ТРК" (ICTV) "ТК СТБ" (логотип "С-Можливо все!") "Новый канал" "Телеодин" (логотип "М1");
5. Петр Порошенко: "Прямой", "5" ;
6. Елена Дыминская: "Z ZIK" - бенефициары , жена Петра Дыминского; Жанна Дыминская, Анастасия Дыминская - дочери Дыминского;
7.Иван Жеваго: "Эспресо" - бенефициар сын бизнесмена Константина Жеваго, ранее - Арсен Аваков.
Шестой пункт у кого-то из этого списка...
Через крадіжку Коломойським 5,5 мільярдів доларів ми маємо зараз курс 26.
А Зє!Біли Коломойського президентом обрали! Срана дураков!
Таке враження, що ви, зебіли, з дурки пишете. Особливо ти, зебіл. Як не висео, то обов'язково перл!
А Коломойський отримав рефінансування для проятунку банку, але гроші перегнав у валюті у вивів у офшори. Зля відшкодування украденого рефінансування у нього і забрали банк.
Через крадіжку Коломойським 5,5 мільярдів доларів ми маємо зараз курс 26.
А Зє!Біли Коломойського президентом обрали! Срана дураков!
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В Україні тоді треба змусити зареєструвати цілу партію "За жиддя" іноземним агентом. )))
А є і самий чесний! Кажись, прямим його кличуть
Порошенко так ніхто ще не називав
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Журналістка @bihusinfo про поїздку Богдана. "Кінець епохи бідності" у всій красі.
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Тітка жаліється на жахливу корупцію у Міністерстві юстиції за часів Порошенка.
І бідкається, що ця гарна традиція, можливо, буде продовжена і нинішніми владоможцями.
Далі?
Бегом становитесь на защиту Прямого канала, которым по бумагам владеет регионал Макеенко, но канал с утра до ночи облизывает Петю и говнит любого из его противников.
У вас никаких вопросов по этому поводу не возникает?
Что в свою очередь вызывает простой вопрос: как могут СМИ от абсолютно разных владельцев заниматься абсолютно одинаковой, срубленной под копирку, пропагандой неосоциализма с его "политкорректностью", восхвалением меньшинств и заталкиванием белохристианского большинства (пока большинства) в разряд преступной и вечно виновной перед всеми категории людей, с проталкиванием безумной иммиграционной политики направленной на быстрое разбавление европейской компоненты в западных странах, и прочими безумиями ведущими к уничтожению Запада как мы его сегодня знаем?
Владельцы хоть и разные, но давят все в точности в одну сторону. Вероятно те, кто определяет тематику и направленность, находятся НАД формальными владельцами СМИ...