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 Политика Украины
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Все про:Медведчук (958) пропаганда (2302) Россия (73691) СМИ (3214) Волкер Курт (490)

 Украине стоит подумать, не ограничить ли законодательно возможность влияния одного человека на значительную часть СМИ, - Волкер

Украинское медиапространство должно сохранять свободу слова, но в то же время надо быть готовыми противостоять российской пропаганде.

Об этом в эксклюзивном интервью "Прямому" рассказал специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о пророссийском олигархе, который увеличивает свое влияние на украинском медиапространстве и купил почти все новостные каналы, спецпредставитель отметил: "У нас, в США, думаю, и у вас тоже, есть несколько фундаментальных принципов. Один из них - свобода слова. Другой принцип - это то, что мы должны быть готовыми к российской пропаганде, уметь противостоять ей. И эта пропаганда может быть очень вредной, и мы видим это в Европе и видим это в Украине. Нужно предотвратить, чтобы Россия использовала пропаганду для подрыва наших демократий".

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Волкер также добавил, что Украине необходимо законодательство, которое бы делало невозможным влияние одного человека на большую часть медиа.

"В США, например, мы обязали телеканал RussiaToday зарегистрироваться как иностранный агент. Поэтому нам стоит поискать демократические инструменты, которые защитят свободное и сбалансированное медиапространство. Один из таких инструментов - это законодательство. В США есть правила, которые не позволяют одному человеку или одной компании контролировать такую ​​большую часть медиа. Думаю, вам также стоит подумать о том, как ограничить влияние одного человека на значительную долю рынка. Как обеспечить диверсификацию этого рынка", - подытожил Волкер.

Напомним, о том, что телеканал ZIK купил соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп от "Оппозиционного блока", стало известно 14 июня. Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина".

Он объединил три свои информационные телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK - в медиахолдинг "Новости", который возглавил Алексей Семенов (бывший руководитель телеканалов "112 Украина", NewsOne и Прямого канала).

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Сразу после известия о продаже ZIK с канала уволились журналисты Кипиани, Недзельский,Рахманин, Даниленко и ряд других. Также телеканал покинул глава медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич.

Народный депутат Егор Соболев обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбойзапретить в Украине телеканалы, скупленные агентом Кремля Виктором Медведчуком.

Источник: https://censor.net.ua/n3144740
 
 
 Топ комментарии
 
Зєєєля бореться з Прямим і 5. Це для зєльонок головний ворог
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Якби ж тільки ці канали впливали російською пропагандою, а то ще є брехливий канал 1+1.
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Хуйлу жалійся. Цензор тут при чому?
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Волкер , ты шо вмешиваешься в дела чужой страны , падло
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О , мои шоколадные фанаты подтянулись ... Украине стоит подумать, не ограничить ли законодательно возможность влияния одного человека на значительную часть СМИ, - Волкер - Цензор.НЕТ 6016
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Прітєсняют ольгінских с зєлєбобікамі
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- Помогите! Хулиганы Витьку и Пэтьку зрения телеканалов лишают! Украине стоит подумать, не ограничить ли законодательно возможность влияния одного человека на значительную часть СМИ, - Волкер - Цензор.НЕТ 4534
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о , кошевой подтянулся ... як там компроматы , пополняются потрошки ?
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Будь на чеку - контора пишет!
Кто что курит, кто чем дышит,
Кто что ищет, кто что трёт,
Думай об этом, пока тебя прёт! Україні слід подумати, чи не обмежити законодавчо можливість впливу однієї людини на значну частину ЗМІ, - Волкер - Цензор.НЕТ 7395
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кошевой , а на Куприка компромат надо ? Будет место в твоей коллекции ? Україні слід подумати, чи не обмежити законодавчо можливість впливу однієї людини на значну частину ЗМІ, - Волкер - Цензор.НЕТ 2660
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Он не вмешивается!
Он просто предлагает...
А сколько у нас чел руководит СМИ/ТВ?
По моим подсчётам - четыре!
Если ошибся - поправьте...
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" Если ошибся - поправьте... "

Будь ласка ...

Завтра например Соболев из Батькивщины заявит Америке , как они должны формировать свое медиапространство . Как на это отреагируют США ? На Соболева бочку не катите , я его просто для примера привел .
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1. Дмитрий Фирташ:
"Интер" "НТН" "К1" "Кино ТВ" ("Ентер-фильм") "Музыкальное телевидение" (ZOOM) "К2" "Мега" ("М") "Музыка ТВ" ("Пиксель TV");
2. Ринат Ахметов ТРК "Украина" "Индиго tv" "НЛО. tv" "Аспера 2011" ("Эскулап-TV") ;
3. Игорь Коломойский ТРК "Студия 1+1" "Телекомпания ТЕТ" "Реал Истейт-ТВ" ("2+2") ;
4. Виктор Пинчук :"МК ТРК" (ICTV) "ТК СТБ" (логотип "С-Можливо все!") "Новый канал" "Телеодин" (логотип "М1");
5. Петр Порошенко: "Прямой", "5" ;
6. Елена Дыминская: "Z ZIK" - бенефициары , жена Петра Дыминского; Жанна Дыминская, Анастасия Дыминская - дочери Дыминского;
7.Иван Жеваго: "Эспресо" - бенефициар сын бизнесмена Константина Жеваго, ранее - Арсен Аваков.
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Значит, шесть властилинов...
Шестой пункт у кого-то из этого списка...
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бЗІК перекуплено на користь мертвечука
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Зєєєля бореться з Прямим і 5. Це для зєльонок головний ворог
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Да как смеет какой то там Волкер батон крошить на попутчика и партнера сивочолого гетьмана Пэтра Ляксееча Виктора Мертвечука?
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а на ЗєлєБєню-нє??? та шо ви говорітє??? Порахуйте кількість ЗМІ, які належать саме розкрадачу 13(!!!) річних бюджетів України!!!-Бєні
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О! уже ботоферма Зєєєл Зє!Люді підтяглася. Зара наркомана відмазувати почнуть.
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Наркоман, перерахуй "кількість ЗМІ" і де "13 бюджетів"?
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У Коломойського спитай, він тобі все розповість.
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Коломойський отримав рефінансування для проятунку банку, але гроші перегнав у валюті у вивів у офшори. Задля відшкодування украденого рефінансування у нього і забрали Приватбанк.
Через крадіжку Коломойським 5,5 мільярдів доларів ми маємо зараз курс 26.
А Зє!Біли Коломойського президентом обрали! Срана дураков!
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Зебіл, а чого ж тоді немає судами доведеного з того, що ти мелеш? Всі рехвормовані Петром суди на службі у Плртнова?
Таке враження, що ви, зебіли, з дурки пишете. Особливо ти, зебіл. Як не висео, то обов'язково перл!
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Так він працює на порошенка та медведчука.
Україні слід подумати, чи не обмежити законодавчо можливість впливу однієї людини на значну частину ЗМІ, - Волкер - Цензор.НЕТ 5418
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приват был частным банком. а долги которые посчитали петики эти же петики покрыли с бюджета. почему тогда гонторева после этого нае.алова уехала в британию.
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Якби той банк збанкрутів гроші втратили б 55% громадян України. Це був би колапс економіки, на кшаталт Великої депресії у США, коли через крах біржі у населення раптом не стало грошей і заводи почали зупинятися, бо не було кому купувати їхню продукцію.
А Коломойський отримав рефінансування для проятунку банку, але гроші перегнав у валюті у вивів у офшори. Зля відшкодування украденого рефінансування у нього і забрали банк.
Через крадіжку Коломойським 5,5 мільярдів доларів ми маємо зараз курс 26.
А Зє!Біли Коломойського президентом обрали! Срана дураков!
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в том то и дело что "як бы". ведь петриллы без аукционеров банка обьявили что банк не платоспроможный, потом заблокировали этот банк, сами его обонкротили, сами посчитали сколько он весит бабла по счетам итд, и потом по своим же цифрам натянули всю страну и коломойских.
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Облиште, ви говорите про речі у яких ніц не петраєте! Не ганьбіть ся!
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как долго протянет ваш бизнес если вам гонтаревы заблокируют все финансовые операции а потом пришлют вместо вас своего человека правильно посчитать кому и сколько вы должны.
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Мадам...окремий "респект" вашим парашинським(і сором'язливо "по-жіночому" трохи замаскованим) матюкам...Ви не з зони, часом? До чого тут, пані експертша, Приват до засобів ЗМІ, про які я писав???
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В США, например, мы обязали телеканал RussiaToday зарегистрироваться как иностранный агент. Источник: https://censor.net.ua/n3144740
************
В Україні тоді треба змусити зареєструвати цілу партію "За жиддя" іноземним агентом. )))
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Якби ж тільки ці канали впливали російською пропагандою, а то ще є брехливий канал 1+1.
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Скільки позовів ти подав до суду на брехливий канал 1+1?
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Точно!!!
А є і самий чесний! Кажись, прямим його кличуть Украине стоит подумать, не ограничить ли законодательно возможность влияния одного человека на значительную часть СМИ, - Волкер - Цензор.НЕТ 3871
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1+1 , интер, украина (канал) это три очень большие помойки промывающие мозги вышевате
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Это он про Порошенко. Пять лет морочил всем голву через купленные СМИ.
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Волкер тицьнув Буратіну довгим носом в лайно.
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Ого))
Порошенко так ніхто ще не називав Украине стоит подумать, не ограничить ли законодательно возможность влияния одного человека на значительную часть СМИ, - Волкер - Цензор.НЕТ 4639
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На табуреткє вже Буратіна. Ти все проспала.
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Волкер тицьнув Буратіну довгим носом в лайно.
************Украине стоит подумать, не ограничить ли законодательно возможность влияния одного человека на значительную часть СМИ, - Волкер - Цензор.НЕТ 7774
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А энергетический сектор забит одним Ахметовым. Удивительное рядом
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ну ахметка вроде бы откупился, купил аж 200 скорых))) это 5 млн у.е, которые он зарабатывает с утра до обеда)))) беня обещал ларек покрасить (наверно с шаурмой) вот так и будем бороться с олигархами)))
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Много букафф - давай своими словами! Украине стоит подумать, не ограничить ли законодательно возможность влияния одного человека на значительную часть СМИ, - Волкер - Цензор.НЕТ 3977
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Много букафф - давай своими словами!
*********
Тітка жаліється на жахливу корупцію у Міністерстві юстиції за часів Порошенка.
І бідкається, що ця гарна традиція, можливо, буде продовжена і нинішніми владоможцями.
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Зелепузик не может такие длинные,сложноподчиненные предложения осмыслить ,для тебя надо короткие лозунги из 2-3 слов ,типа*сделаем еще раз*,*эпоха бедности закончится*и тд.
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Та от шось вони взялись, за надто складне для себе...раніше ватник дриснув: «соя-вальцман--чоколяд-липецька- лоліта» і побіг срать далі,...а зараз якийсь закреп у них, чи шо...мабуть анус потєряв упругость з- за довгого сидіння на дивані...

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Боязнь вражеской телепропаганды свидетельствует о наличии в стране огромного количества дебилов ей подверженных.. И это, ****, при наличии интернета и, соответственно, альтернативных источников информации. Это является очередным подтверждениием того, шо ми, украiнцi, му-у-удрi. Украине стоит подумать, не ограничить ли законодательно возможность влияния одного человека на значительную часть СМИ, - Волкер - Цензор.НЕТ 9238
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Ну перепише зайві канали на тещу.Головне -хто буде контролювати.
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Читай на ночь со своей новобрачной Будапештский меморандум.
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наивный Волкер, ведь жена и муж не один человек, да и такие рабы как богдан, совсем не беня или мертвечук - так что, на счёт законодательства чепуху говорит Волкер, а свобода слова для свободных людей, нахрен не нужна та свобода рабам да зебилятам (уже в один мешок их кладу)
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Україні краще подумать, і поміняти дурнуватого зєбіла на Волкєра.
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Чуть что так сразу Беня!!!! Не виновата Я!!!!
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Спочатку треба було б якусь власну пропаганду створити, і ще й якусь не на голому місці. А то виходить так само, як у євреїв питають - та ви що, дурні - приперлись в Німеччину й над німцями знущатись так, що вони вас зненавиділи й по всій Європі винищували? Сиділи б у себе - і самі над собою б і знущались. А ті : Так ми б може і знущалися б над своїми, так своєї ж країни не було.
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Порохоботы!
Бегом становитесь на защиту Прямого канала, которым по бумагам владеет регионал Макеенко, но канал с утра до ночи облизывает Петю и говнит любого из его противников.
У вас никаких вопросов по этому поводу не возникает?
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Регианала Макеенко поставили руководить сладеньким шикаладным Прямым каналом и повсеместно прославлять нового украинского Черчилля и спасителя нации какие-то хитрые внеземные силы. Специально (!) - чтобы дискредитировать уважаемого Петра Алексеевича.
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Поки вони не почнуть обсірати Вовочку, ніхто їх не чіпатиме.
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Пані, не смішіть. Вовочка актор на цих каналах.
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Отличная идея! Правда в США и у нас в Канаде это тоже неплохо было бы имплементировать. Да, формально владельцы СМИ разные, но гонят практически все одну и ту же горбатую пропаганду левацкого "либерализма" и "прогрессизма". Может только за исключением Fox...
Что в свою очередь вызывает простой вопрос: как могут СМИ от абсолютно разных владельцев заниматься абсолютно одинаковой, срубленной под копирку, пропагандой неосоциализма с его "политкорректностью", восхвалением меньшинств и заталкиванием белохристианского большинства (пока большинства) в разряд преступной и вечно виновной перед всеми категории людей, с проталкиванием безумной иммиграционной политики направленной на быстрое разбавление европейской компоненты в западных странах, и прочими безумиями ведущими к уничтожению Запада как мы его сегодня знаем?
Владельцы хоть и разные, но давят все в точности в одну сторону. Вероятно те, кто определяет тематику и направленность, находятся НАД формальными владельцами СМИ...
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"банановая" республика Украина ...за неповних тридцять років "наші" "можновладці" гарно постаралися
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