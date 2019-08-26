 Украине стоит подумать, не ограничить ли законодательно возможность влияния одного человека на значительную часть СМИ, - Волкер

Об этом в эксклюзивном интервью "Прямому" рассказал специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о пророссийском олигархе, который увеличивает свое влияние на украинском медиапространстве и купил почти все новостные каналы, спецпредставитель отметил: "У нас, в США, думаю, и у вас тоже, есть несколько фундаментальных принципов. Один из них - свобода слова. Другой принцип - это то, что мы должны быть готовыми к российской пропаганде, уметь противостоять ей. И эта пропаганда может быть очень вредной, и мы видим это в Европе и видим это в Украине. Нужно предотвратить, чтобы Россия использовала пропаганду для подрыва наших демократий".

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Волкер также добавил, что Украине необходимо законодательство, которое бы делало невозможным влияние одного человека на большую часть медиа.

"В США, например, мы обязали телеканал RussiaToday зарегистрироваться как иностранный агент. Поэтому нам стоит поискать демократические инструменты, которые защитят свободное и сбалансированное медиапространство. Один из таких инструментов - это законодательство. В США есть правила, которые не позволяют одному человеку или одной компании контролировать такую ​​большую часть медиа. Думаю, вам также стоит подумать о том, как ограничить влияние одного человека на значительную долю рынка. Как обеспечить диверсификацию этого рынка", - подытожил Волкер.

Напомним, о том, что телеканал ZIK купил соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп от "Оппозиционного блока", стало известно 14 июня. Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина".

Он объединил три свои информационные телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK - в медиахолдинг "Новости", который возглавил Алексей Семенов (бывший руководитель телеканалов "112 Украина", NewsOne и Прямого канала).

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Сразу после известия о продаже ZIK с канала уволились журналисты Кипиани, Недзельский,Рахманин, Даниленко и ряд других. Также телеканал покинул глава медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич.

Народный депутат Егор Соболев обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбойзапретить в Украине телеканалы, скупленные агентом Кремля Виктором Медведчуком.