 Оккупанты обстреляли наши позиции под Новолуганским из минометов калибром 82 мм, размещенных в селе Доломитное, - СЦКК

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "26 августа, в период с 6:15 до 6:40 противник совершил обстрел позиций подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Новолуганское. Установлено, что огонь оккупанты вели из населенного пункта Доломитное, применив при этом минометы 82-го калибра.



Указанный факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по дальнейшему обострению конфликта, нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток один украинский воин был ранен на Донбассе. Для подавления вражеской активности силы ОС открывали адекватный огонь, - Минобороны