 Мемориальную доску погибшему "айдаровцу" Андрею Чирве установили в Донецком техническом университете в Покровске

Об этом говорится в материале местного издания DDK.DN.UA, сообщает Цензор.НЕТ.

Андрей Александрович Чирва, 1972 года рождения, старший солдату, механик-водитель 2-го отделения 1-го взвода 2-й роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады.

Он погиб 23 августа 2018 около 6.50 в районе поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области во время длительного боя с силами противника, который попытался захватить наши передовые наблюдательные пункты вдоль Бахмутской трассы. В том бою погибли четыре бойца "Айдара" (Андрей Чирва, Михаил Щербанюк, Марьян Найда и Тарас Проценко), еще семеро получили ранения.

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Андрей Чирва родился родился 27.10.1972 года в городе Мирноград (в то время - Димитров) Донецкой области. Жил в Покровске.



С 2012 по 2017 годы учился в индустриальном институте Донецкого национального технического университета.

Когда на Востоке началась война, сначала занимался волонтерской деятельностью, 15.02.2017 года был призван по контракту Покровско-Селидовским ОМВК Донецкой области.



Похоронен 27 августа в Покровске. У него остались мать и жена.

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