 Филарет подал иск на Евстратия из-за фразы "болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против Томоса"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил архиепископ Евстратий (Зоря) в Фейсбуке, обнародовав фотокопию искового заявления.
Зоря написал: "Еще раз по иску против меня. Что же требует почетный Патриарх Филарет?
Он требует признать недостоверной следующую информацию из моего сообщения в Фейсбук: "Болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против Томоса".
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Напомню, что мое сообщение было реакцией на интервью, которое почетный Патриарх дал кремлевскому пропагандистскому каналу "Россия 24".
Буквально за несколько дней спустя, после волны возмущения в обществе, вопрос об этом интервью поставил Патриарху журналист "Общественного", и получил ответ - Патриарх не предусматривал такой общественной реакции. "Я не думал, что будет такая негативная реакция ..."
"Журналист: Я должен начать с такого вопроса, которое несколько дней назад появилось и очень многих верующих оно встревожило. Вы дали интервью российскому телеканалу "Россия 24". Как так случилось? Потому что все знают, что это за канал, какую он занимает позицию по Украине, и как так случилось, что Вы именно с такими журналистами и с таким телеканалом пообщались?
Патриарх Филарет: Ну, я даю интервью всем, кто ко мне обращается. Но я не думал, что будет такая негативная реакция на интервью, которое я дал враждебному каналу".
То есть, Патриарх осознавал, что общается с телеканалом агрессора, с рупором кремлевской пропаганды - но не думал, что это будет те последствия, которые были.
"Не думал" - при том, что аудитория, к которой он апеллирует, это патриотическая украинская аудитория, аргументы, которыми он апеллирует к ней, призванные создать впечатление, что его позиция - "более независимая и проукраинская", чем у других. Итак, давать интервью кремлевским пропагандистам - это совершенно очевидно вредить собственной позиции. К сожалению для почетного Патриарха это оказалось не очевидным. Почему? Я свое мнение высказал.
Ну а заверения, что Москва рассматривает нынешние заявления и действия почетного Патриарха, как полезные для себя, прозвучало из ее собственных уст в том же пресловутом репортаже из интервью: "Выходит, что новые, июньские тезисы Филарета практически дословно повторяют все то, в чем представители РПЦ говорили ещё в начале религиозно-политического проекта "Томос"".
И в завершение. В комментариях к моему предыдущему сообщению об иске одна верующая написала, что за 30 лет Патриарх Филарет никогда не подавал исков против тех, кто действительно методично оговаривал его и поливал грязью. Так не является ли сам иск еще одним доказательством того драматического изменения, которое произошло с ним за последнее время?"
Не нужно было лезть свиным рылом в церковные дела.
И здесь - "Если не я, то путин".
Когда я здохну , не вздумайте позволить попам отпевать мой холодный труп . Сожгите меня будь ласка , бо не хочу я могил и прочей похоронной атрибутики .
Отсюда возникает вопрос . Хде в Украине имеется крематорий ?
и да - гордыня(снисходительно намекают и радуются шо ты типо попадешь в "ад" ), один из бла-бла-бла = "гореть вечно"))
Открытое письмо к монашествующим Святой Горы Афон
Дорогие и любимые моему сердцу братья во Христе!
Сегодня Бог посещает нас испытаниями, в которых мы должны проявить твердость своей веры и непреклонное следование святым канонам нашей Матери Церкви. 19 октября к вам на Афон прибывает т.н. "патриарх" Варфоломей, который осквернил свое сердце и свои руки предательством Бога и нарушением Его святых заповедей. Благодаря действию этого человека, наша святая Украинская Православная Церковь обливается кровью и слезами. Священников и прихожан избивают, храмы захватывают, в масс-медиа нас поливают грязью и клеветой. Мы благодарим Бога за предоставленную нам возможность проявить свою верность Его Слову и следованию Его Воли. Просим вас быть солидарными с нами в этой верности Христу и канонам Православной Церкви!
Тех из вас, кто стоит в истинной вере, мы молим быть твердыми в своих убеждениях, не поддаваться ни на какие уговоры и не бояться угроз, потому что с нами Бог! Те же, кто из так называемого "послушания" готовы следовать зову "волка в овечьей шкуре", я со всей ответственностью за свои слова перед Богом и перед Его Святой Вселенской и Апостольской Церковью заявляю - вы этим предаете Христа!
Не отец и добрый пастырь едет к вам увещевать признать раскольников-националистов за каноническую церковь, а вор и разбойник. Это не носитель "образа кротости", а преемник по духу и продолжатель дела Нестория, Сергий I и других ересиархов, Иоанна XI Векка, Мелетия IV Метаксакиса и Афинагора Спиру, таких же, как и он, служителей врага рода человеческого. Зломудрствующий господин Варфоломей уже утратил право именоваться не только патриархом, но и православным человеком.
Заявления некоторых из вас, что готовы признать правомерными действия этого человека по внедрению в Тело Церковное нераскаянных раскольников, только ради того, чтобы обеспечить себе возможность и в будущем подвизаться на Святой Горе, вызывает глубокую скорбь. Со слезами прошу вас, подумайте, стоит ли за тридцать сребреников комфорта предавать свою веру и убеждения? Не прячутся ли за словом "послушание" обычный страх, малодушие и предательство? Будут ли угодны Богу ваши молитвы и подвиги, купленные такой ценой? Цена этого предательства - резервирование на Страшном Суде места рядом с Иудой и мучителями, которые распинали нашего Господа. Наша Церковь уже платит за это предательство кровью и болью. Хотите ли вы быть осужденными вместе с нашими палачами? Или, может быть, все же лучше, пострадав здесь за Христа, вместе с Ним и прославиться? (Рим 8:17)
Те из вас, кто решили, что "если патриарх Варфоломей придет с раскольниками из Украины, то его пустим, а раскольников нет", подумайте - на ком больше вины: на ребенке или на матери, которая его таким родила и воспитала?
Мы знаем о неминуемости страшных времен, и те испытания, которые мы сейчас проходим, не самые страшные. Если мы не сможем быть твердыми в этом, то как сможем выстоять в том, что последует в будущем?
Отвечая за каждое свое слово перед Богом, уверен: господин Архондонис - человек, которого дьявол поразил страшной болезнь - гордыней, и через это сделал его своим оружием. Его задача - расколоть Церковь, посеять вражду, внести смущение, погубить не твердых в вере, поколебать сомневающихся, внести смущение в умы и вызвать соблазн. Из патриарха он превращается в апостола сатаны и верноподданного дьявола!
Дорогие мои и родные братья во Христе, прошу вас вместе с апостолом - храните веру и берегите себя от идолов (1Ин.5: 21)!
Прошу ваших святых молитв о моем недостоинстве!
Многогрешный Лука митрополит Запорожский и Мелитопольский
Ленин хотя и был лжецом и лицемером, но ужасно не любил конкурентов - именно поэтому некоторые из попов таки научились подражать выдумке из сказок. Летать научились. Правда тут же присоединились к холуям Яхве и вечно нахваливают это создание(само себя создало?)
Кто не верит что научились летать - того пусть Ньютон вечно физике обучает)