 Филарет подал иск на Евстратия из-за фразы "болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против Томоса"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил архиепископ Евстратий (Зоря) в Фейсбуке, обнародовав фотокопию искового заявления.

Зоря написал: "Еще раз по иску против меня. Что же требует почетный Патриарх Филарет?



Он требует признать недостоверной следующую информацию из моего сообщения в Фейсбук: "Болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против Томоса".

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Напомню, что мое сообщение было реакцией на интервью, которое почетный Патриарх дал кремлевскому пропагандистскому каналу "Россия 24".



Буквально за несколько дней спустя, после волны возмущения в обществе, вопрос об этом интервью поставил Патриарху журналист "Общественного", и получил ответ - Патриарх не предусматривал такой общественной реакции. "Я не думал, что будет такая негативная реакция ..."



"Журналист: Я должен начать с такого вопроса, которое несколько дней назад появилось и очень многих верующих оно встревожило. Вы дали интервью российскому телеканалу "Россия 24". Как так случилось? Потому что все знают, что это за канал, какую он занимает позицию по Украине, и как так случилось, что Вы именно с такими журналистами и с таким телеканалом пообщались?



Патриарх Филарет: Ну, я даю интервью всем, кто ко мне обращается. Но я не думал, что будет такая негативная реакция на интервью, которое я дал враждебному каналу".



То есть, Патриарх осознавал, что общается с телеканалом агрессора, с рупором кремлевской пропаганды - но не думал, что это будет те последствия, которые были.



"Не думал" - при том, что аудитория, к которой он апеллирует, это патриотическая украинская аудитория, аргументы, которыми он апеллирует к ней, призванные создать впечатление, что его позиция - "более независимая и проукраинская", чем у других. Итак, давать интервью кремлевским пропагандистам - это совершенно очевидно вредить собственной позиции. К сожалению для почетного Патриарха это оказалось не очевидным. Почему? Я свое мнение высказал.



Ну а заверения, что Москва рассматривает нынешние заявления и действия почетного Патриарха, как полезные для себя, прозвучало из ее собственных уст в том же пресловутом репортаже из интервью: "Выходит, что новые, июньские тезисы Филарета практически дословно повторяют все то, в чем представители РПЦ говорили ещё в начале религиозно-политического проекта "Томос"".

И в завершение. В комментариях к моему предыдущему сообщению об иске одна верующая написала, что за 30 лет Патриарх Филарет никогда не подавал исков против тех, кто действительно методично оговаривал его и поливал грязью. Так не является ли сам иск еще одним доказательством того драматического изменения, которое произошло с ним за последнее время?"