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 Общество
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Все про:Филарет (486) Евстратий (Зоря) (71) ПЦУ (440)

 Филарет подал иск на Евстратия из-за фразы "болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против Томоса"

Стало известна суть иска почетного патриарха Филарета к архиепископу Евстратию Зоре о защите чести и достоинства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил архиепископ Евстратий (Зоря) в Фейсбуке, обнародовав фотокопию искового заявления.

Зоря написал: "Еще раз по иску против меня. Что же требует почетный Патриарх Филарет?

Он требует признать недостоверной следующую информацию из моего сообщения в Фейсбук: "Болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против Томоса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Филарет подал в суд на архиепископа ПЦУ Евстратия (Зорю)

Напомню, что мое сообщение было реакцией на интервью, которое почетный Патриарх дал кремлевскому пропагандистскому каналу "Россия 24".

Буквально за несколько дней спустя, после волны возмущения в обществе, вопрос об этом интервью поставил Патриарху журналист "Общественного", и получил ответ - Патриарх не предусматривал такой общественной реакции. "Я не думал, что будет такая негативная реакция ..."

"Журналист: Я должен начать с такого вопроса, которое несколько дней назад появилось и очень многих верующих оно встревожило. Вы дали интервью российскому телеканалу "Россия 24". Как так случилось? Потому что все знают, что это за канал, какую он занимает позицию по Украине, и как так случилось, что Вы именно с такими журналистами и с таким телеканалом пообщались?

Патриарх Филарет: Ну, я даю интервью всем, кто ко мне обращается. Но я не думал, что будет такая негативная реакция на интервью, которое я дал враждебному каналу".

То есть, Патриарх осознавал, что общается с телеканалом агрессора, с рупором кремлевской пропаганды - но не думал, что это будет те последствия, которые были.

"Не думал" - при том, что аудитория, к которой он апеллирует, это патриотическая украинская аудитория, аргументы, которыми он апеллирует к ней, призванные создать впечатление, что его позиция - "более независимая и проукраинская", чем у других. Итак, давать интервью кремлевским пропагандистам - это совершенно очевидно вредить собственной позиции. К сожалению для почетного Патриарха это оказалось не очевидным. Почему? Я свое мнение высказал.

Ну а заверения, что Москва рассматривает нынешние заявления и действия почетного Патриарха, как полезные для себя, прозвучало из ее собственных уст в том же пресловутом репортаже из интервью: "Выходит, что новые, июньские тезисы Филарета практически дословно повторяют все то, в чем представители РПЦ говорили ещё в начале религиозно-политического проекта "Томос"".

И в завершение. В комментариях к моему предыдущему сообщению об иске одна верующая написала, что за 30 лет Патриарх Филарет никогда не подавал исков против тех, кто действительно методично оговаривал его и поливал грязью. Так не является ли сам иск еще одним доказательством того драматического изменения, которое произошло с ним за последнее время?"

Филарет подал иск на Евстратия из-за фразы болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против Томоса 01

Источник: https://censor.net.ua/n3144734
 
 
 Топ комментарии
 
Старый долбоеб, потерявший Разум...
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Посвященіє від НКВД не анамефізіроване, чи нагадати як більшовики забили останнього патриарха в 1926?
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незавидна земная судьбина сатанистов
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Чого це, Гундяй себе чудово почуває.
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тот старый пердун прав. епифашка не священник, таинство "посвящения в священство" от анафемезированного, это как клятва сатане
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Посвященіє від НКВД не анамефізіроване, чи нагадати як більшовики забили останнього патриарха в 1926?
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Не треба паплюжити Філарета, стара, хвора людина, він вже не розуміє що робить.
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Краще нехай нічого не робить, а він робить, зраду.
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Филарет это истинный патриот Украины и создатель независимой украинской церкви который до сих пор борется за ее независимость после позорного слива ее ради предвыборного пиара Петей в пользу греко-турецкого патриарха.
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Видимо его обманули.. украинский патриархат был ликвидирован в пользу иноземцев.
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Яких іноземців, Константинополя? А православ'я звідки прийшло, з Байкалу? Так Ісус теж був не ерзя чи череміс.
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Православие пришло из Иерусалима! Но не в том суть.. суть в том что Болгарская православная церковь имеет своего патриарха и сербская и румынская и сербская и грузинская и даже кацапы имеют своего патриарха в своих столицах а в Украине патриарха украинского больше нет!!! украинский патриарх не украинец сидит в турецком городе Стамбуле!
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Украинскую православную церковь Киевского Патриархата!
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И здесь политика...
Не нужно было лезть свиным рылом в церковные дела.
И здесь - "Если не я, то путин".
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Завещание Куприка :

Когда я здохну , не вздумайте позволить попам отпевать мой холодный труп . Сожгите меня будь ласка , бо не хочу я могил и прочей похоронной атрибутики .

Отсюда возникает вопрос . Хде в Украине имеется крематорий ?
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Всюди, в кожному обласному центрі, тобі домовитись?
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Можу організувати завтра виїзд до хати, Куприк кажи годину.
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Південний цвинтар, біля олімпійського медведика. Можу вже на завтра замовити.
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Ми тебе спалимо на вогнищі, не хвилюйся.
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ух как налетели те, кто называет себя верующим и верит в высеры попов, в частности о верблюде и игольном ушке. а ведь раз тут пишут = богаты, так как не бомжи, следовательно им от "рая" от ворот, Петя скажет - поворот))
и да - гордыня(снисходительно намекают и радуются шо ты типо попадешь в "ад" Філарет подав позов на Євстратія через фразу "хвороба зробила його фактичним союзником Москви у боротьбі проти Томосу" - Цензор.НЕТ 412 ), один из бла-бла-бла = "гореть вечно"))
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Так по церковним канонам зараз майже ніхто в рай не попаде, зуба вирвав і вже зась, я вже не кажу про апендицит.
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Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука опубликовал открытое письмо к монахам Афона

Открытое письмо к монашествующим Святой Горы Афон
Дорогие и любимые моему сердцу братья во Христе!
Сегодня Бог посещает нас испытаниями, в которых мы должны проявить твердость своей веры и непреклонное следование святым канонам нашей Матери Церкви. 19 октября к вам на Афон прибывает т.н. "патриарх" Варфоломей, который осквернил свое сердце и свои руки предательством Бога и нарушением Его святых заповедей. Благодаря действию этого человека, наша святая Украинская Православная Церковь обливается кровью и слезами. Священников и прихожан избивают, храмы захватывают, в масс-медиа нас поливают грязью и клеветой. Мы благодарим Бога за предоставленную нам возможность проявить свою верность Его Слову и следованию Его Воли. Просим вас быть солидарными с нами в этой верности Христу и канонам Православной Церкви!
Тех из вас, кто стоит в истинной вере, мы молим быть твердыми в своих убеждениях, не поддаваться ни на какие уговоры и не бояться угроз, потому что с нами Бог! Те же, кто из так называемого "послушания" готовы следовать зову "волка в овечьей шкуре", я со всей ответственностью за свои слова перед Богом и перед Его Святой Вселенской и Апостольской Церковью заявляю - вы этим предаете Христа!
Не отец и добрый пастырь едет к вам увещевать признать раскольников-националистов за каноническую церковь, а вор и разбойник. Это не носитель "образа кротости", а преемник по духу и продолжатель дела Нестория, Сергий I и других ересиархов, Иоанна XI Векка, Мелетия IV Метаксакиса и Афинагора Спиру, таких же, как и он, служителей врага рода человеческого. Зломудрствующий господин Варфоломей уже утратил право именоваться не только патриархом, но и православным человеком.
Заявления некоторых из вас, что готовы признать правомерными действия этого человека по внедрению в Тело Церковное нераскаянных раскольников, только ради того, чтобы обеспечить себе возможность и в будущем подвизаться на Святой Горе, вызывает глубокую скорбь. Со слезами прошу вас, подумайте, стоит ли за тридцать сребреников комфорта предавать свою веру и убеждения? Не прячутся ли за словом "послушание" обычный страх, малодушие и предательство? Будут ли угодны Богу ваши молитвы и подвиги, купленные такой ценой? Цена этого предательства - резервирование на Страшном Суде места рядом с Иудой и мучителями, которые распинали нашего Господа. Наша Церковь уже платит за это предательство кровью и болью. Хотите ли вы быть осужденными вместе с нашими палачами? Или, может быть, все же лучше, пострадав здесь за Христа, вместе с Ним и прославиться? (Рим 8:17)
Те из вас, кто решили, что "если патриарх Варфоломей придет с раскольниками из Украины, то его пустим, а раскольников нет", подумайте - на ком больше вины: на ребенке или на матери, которая его таким родила и воспитала?
Мы знаем о неминуемости страшных времен, и те испытания, которые мы сейчас проходим, не самые страшные. Если мы не сможем быть твердыми в этом, то как сможем выстоять в том, что последует в будущем?
Отвечая за каждое свое слово перед Богом, уверен: господин Архондонис - человек, которого дьявол поразил страшной болезнь - гордыней, и через это сделал его своим оружием. Его задача - расколоть Церковь, посеять вражду, внести смущение, погубить не твердых в вере, поколебать сомневающихся, внести смущение в умы и вызвать соблазн. Из патриарха он превращается в апостола сатаны и верноподданного дьявола!
Дорогие мои и родные братья во Христе, прошу вас вместе с апостолом - храните веру и берегите себя от идолов (1Ин.5: 21)!
Прошу ваших святых молитв о моем недостоинстве!
Многогрешный Лука митрополит Запорожский и Мелитопольский
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Московитський самосвят заблудший на тисячолітніх канонічних землях св. Києва підняв голос на Вселенську церкву.
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Та проведіть вже Філарету психіатричну експертизу (незалежну).
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Прикольно когда всю жизнь визжишь о бобролюбии и могуществе Яхве, стращаешь стадо горениями в смолах, снисходительно поучаешь "нафсеволябошья", а как только наступили на хвост(или нимб?)) - тут же бежишь вна суд, к жовнирам, к чиновникам и юристам.
Ленин хотя и был лжецом и лицемером, но ужасно не любил конкурентов - именно поэтому некоторые из попов таки научились подражать выдумке из сказок. Летать научились. Правда тут же присоединились к холуям Яхве и вечно нахваливают это создание(само себя создало?)
Кто не верит что научились летать - того пусть Ньютон вечно физике обучает)
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Петя превращает в говно все, к чему прикасается.
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