 "Большая семерка" достигла некоторого прогресса в решении мировых проблем, - Туск

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Туск написал в своем "Твиттере".

"В сложных обстоятельствах G7 обсудила и достигла прогресса по некоторым из самых больших проблем в мире, включая дождевые леса Амазонки, торговлю, Иран, Гонконг и неравенство", - написал он.

Евросоюз не входит в состав G7, но де факто является участником совещаний, которые проводятся в формате "большой семерки".

В минувшую субботу глава Евросовета дал брифинг, предварявший встречу G7 в верхах, в ходе которого заявил, что этот форум нужен, "чтобы вести искренние и открытые дискуссии".

Он выразил надежду, что участники встречи станут мудрее после дискуссий в Биаррице.

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