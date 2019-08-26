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Все про:G7 (308) Туск (494)

 "Большая семерка" достигла некоторого прогресса в решении мировых проблем, - Туск

Подводя итог завершившемуся во французском городе Биарриц саммиту G7 председатель Европейского совета Дональд Туск высказал мнение об определенном прогрессе, которого добились лидеры стран "большой семерки".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Туск написал в своем "Твиттере".

"В сложных обстоятельствах G7 обсудила и достигла прогресса по некоторым из самых больших проблем в мире, включая дождевые леса Амазонки, торговлю, Иран, Гонконг и неравенство", - написал он.

Евросоюз не входит в состав G7, но де факто является участником совещаний, которые проводятся в формате "большой семерки".

В минувшую субботу глава Евросовета дал брифинг, предварявший встречу G7 в верхах, в ходе которого заявил, что этот форум нужен, "чтобы вести искренние и открытые дискуссии".

Он выразил надежду, что участники встречи станут мудрее после дискуссий в Биаррице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7 вместо возвращения РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3144731
 
 
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Хтось пам'ятає світову проблему, що ці кадри вирішили?
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Світові проблєми інші люди вирішують. А це так. Картинка.
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Отож, не тільки в нас є прошарок нероб.
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Раз на Земле пока не бьіло ядерной войньі , что-то они решают.
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Були Хіросіма, Нагасаки, Тоцьк, невже думаєте якби яз попала в руки Че Геварі, він би роздумував?
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Война будет , обязательно будет . Не могу ванговать о масштабах , но абсолютно уверен , шо рано или поздно хтось нажмет кнопку .
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Я бы даже сказал , что наметились тенденции !
Я вообще отчаянный оптимист !
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Война, аннексия территорий проблема, но не G7?
Спасение утопающих ...
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