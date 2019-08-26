 Беларусь наняла лоббистов в США для решения вопроса покупки американской нефти вместо российской, - "Радио Свобода"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радіо Свобода".



Минск заинтересовался американской нефтью после того, как Москва начала активнее настаивать на укреплении союза между странами.



По информации издания, государственная Белорусская нефтяная компания, которая связана с нефтеперерабатывающим концерном "Белнефтехим", наняла лоббиста Дэвида Дженкарелли, чтобы прозондировать правительство США на возможность отменить санкции для закупки Беларусью нефти.



В обязанности Дженкарелли входит помощь Белорусской нефтяной компании в получении специальной лицензии от министерства финансов США на закупку сырой нефти с доставкой на нефтеперерабатывающие заводы в Беларуси.



Официальные представители посольства Беларуси в США не дали комментариев.





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