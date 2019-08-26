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 Беларусь наняла лоббистов в США для решения вопроса покупки американской нефти вместо российской, - "Радио Свобода"

Власти Беларуси хотят приобрести американскую нефть для своих нефтеперерабатывающих заводов и диверсифицировать поставки. В настоящее время практически весь объем данного сырья поступает в Беларусь из России,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радіо Свобода".

Минск заинтересовался американской нефтью после того, как Москва начала активнее настаивать на укреплении союза между странами.

По информации издания, государственная Белорусская нефтяная компания, которая связана с нефтеперерабатывающим концерном "Белнефтехим", наняла лоббиста Дэвида Дженкарелли, чтобы прозондировать правительство США на возможность отменить санкции для закупки Беларусью нефти.

В обязанности Дженкарелли входит помощь Белорусской нефтяной компании в получении специальной лицензии от министерства финансов США на закупку сырой нефти с доставкой на нефтеперерабатывающие заводы в Беларуси.

Официальные представители посольства Беларуси в США не дали комментариев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144729
 
   
 Топ комментарии
 
Год назад ушел из жизни большой друг Украины... Джон Маккейн.
Он заявлял: Владимир Путин - убийца, бандит и продукт КГБ. Нам надо вернуться к концепции времён правления Рейгана: "мир, при помощи силы". Единственный язык, который понимает Путин - это язык силы.

Беларусь наняла лоббистов в США для решения вопроса покупки американской нефти вместо российской, - "Радио Свобода" - Цензор.НЕТ 2660
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не віриться, що Білорусь здатна на якісь перемовини без погодження з рашкою.
буду рада помилитись.
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Они просто больше не хотят иметь проблем с грязной ордынской нефтью.
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Я ж казав, сам був здивований, всі кажуть бульба, бульба, а тут гугл видав.
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Найбільшими покупцями української картоплі були Білорусь (10,5 тис. тонн на 2,6 млн доларів), Молдова (4 тис. тонн на 0,5 млн доларів) і Азербайджан (2,5 тис. тонн на 242 тис. доларів). У 2017 році Україна збільшила експорт картоплі в порівнянні з 2016 роком в 3,5 разу до 17 600 тонн. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства.

Як наголошується, в грошовому еквіваленті експорт картоплі торік досяг 3,44 млн доларів.

При цьому найбільшими покупцями української картоплі були Білорусь (10,5 тис. тонн на 2,6 млн доларів), Молдова (4 тис. тонн на 0,5 млн доларів) і Азербайджан (2,5 тис. тонн на 242 тис. доларів).
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Та откуда ж у вас картошка?))
У вас же на полях больше выращивают,бананы,апельсины,тихоокеанских креветок)
Фрукты там разные,тропические)А картошку по ходу уже негде)
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Бред ,нефть не только пиндосы торгуют ,покупай у саудитов и ближе качество лучше.
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Купляти то можно, но не факт що балтійці не впруться, а американська пройде як по маслу, хоча більше схоже на шантаж.
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С ноября Россия прекратит поставки в Белоруссию бензина, дизельного топлива и мазута, ограничение будет действовать до конца следующего года. Как объяснили в Минэнерго, беспошлинный экспорт нефтепродуктов в Белоруссию нецелесообразен - республика полностью обеспечивает свои потребности в нефтепродуктах за счет переработки российской нефти. А вот излишки Минску ни к чему: союзник поставляет их в соседнюю Украину, зарабатывая миллиарды долларов. Поэтому Беларусь решила закупать нефть в США и продавать бензин и дизтопливо в Украину. Так, как в самой Украине мощностей по переработке нефти практически нет.
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минимордор наверное знает что карликовому ******** наступает песта.
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Зйисть воно може и зйисть, да хтож йому дасть?
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