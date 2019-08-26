Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радіо Свобода".
Минск заинтересовался американской нефтью после того, как Москва начала активнее настаивать на укреплении союза между странами.
По информации издания, государственная Белорусская нефтяная компания, которая связана с нефтеперерабатывающим концерном "Белнефтехим", наняла лоббиста Дэвида Дженкарелли, чтобы прозондировать правительство США на возможность отменить санкции для закупки Беларусью нефти.
В обязанности Дженкарелли входит помощь Белорусской нефтяной компании в получении специальной лицензии от министерства финансов США на закупку сырой нефти с доставкой на нефтеперерабатывающие заводы в Беларуси.
Официальные представители посольства Беларуси в США не дали комментариев.
Беларусь наняла лоббистов в США для решения вопроса покупки американской нефти вместо российской, - "Радио Свобода"
Власти Беларуси хотят приобрести американскую нефть для своих нефтеперерабатывающих заводов и диверсифицировать поставки. В настоящее время практически весь объем данного сырья поступает в Беларусь из России,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радіо Свобода".
Як наголошується, в грошовому еквіваленті експорт картоплі торік досяг 3,44 млн доларів.
При цьому найбільшими покупцями української картоплі були Білорусь (10,5 тис. тонн на 2,6 млн доларів), Молдова (4 тис. тонн на 0,5 млн доларів) і Азербайджан (2,5 тис. тонн на 242 тис. доларів).
У вас же на полях больше выращивают,бананы,апельсины,тихоокеанских креветок)
Фрукты там разные,тропические)А картошку по ходу уже негде)