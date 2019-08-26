EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
  1191  7
Все про:Днепр_город (2782) задержание (5480) ограбление (1221) стрельба (2504)

 В Днепре во время задержания грабителя ранен полицейский

Во время задержания грабителя в Днепре ранен полицейский.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, задержание проводилось в Индустриальном районе города. По данным полиции грабитель сорвал золотую цепочку с шеи девушки и убегал с сторону Слобожанского проспекта.

Заметив подозреваемого, заместитель начальника Индустриального отделения полиции Владимир Глушко начал преследование преступника, а тот открыл огонь по полицейскому. Пуля попала в ногу полицейского. Его госпитализировали в больницу.

28-летнего преступника задержали патрульные. Он прятался в квартире по месту проживания. Во время докоментирования преступления полицейские обнаружили две гильзы, травматический пистолет и украиденную золотую цепочку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вооруженный мужчина в балаклаве средь бела дня ограбил магазин во Львове, - полиция

Источник: https://censor.net.ua/n3144728
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В «Беркут» пойдет, их кандидат. Туда всех без мозгов берут.
 показать весь комментарий
 
нєа , заступником авакова. він таких любить брати до себе
 показать весь комментарий
 
В центре Киева на активистов, которые держали плакат «Смерть России», напали сторонники «русского мира»

https://antikor.com.ua/articles/323863-v_tsentre_kieva_na_aktivistov_kotorye_derhali_plakat_smertj_rossii_napali_storonniki_russkogo_mira
 показать весь комментарий
 
Мог бы полицейский и на поражение стрелять на одного бы отбитого на всю голову меньше стало, а так залог и на свободе и условно дадут.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх