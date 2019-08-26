 В Днепре во время задержания грабителя ранен полицейский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, задержание проводилось в Индустриальном районе города. По данным полиции грабитель сорвал золотую цепочку с шеи девушки и убегал с сторону Слобожанского проспекта.

Заметив подозреваемого, заместитель начальника Индустриального отделения полиции Владимир Глушко начал преследование преступника, а тот открыл огонь по полицейскому. Пуля попала в ногу полицейского. Его госпитализировали в больницу.

28-летнего преступника задержали патрульные. Он прятался в квартире по месту проживания. Во время докоментирования преступления полицейские обнаружили две гильзы, травматический пистолет и украиденную золотую цепочку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вооруженный мужчина в балаклаве средь бела дня ограбил магазин во Львове, - полиция