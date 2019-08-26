 Взрыв под Архангельском: Россия отчиталась о составе радиоактивного облака

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила российская Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) .
"Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T1/2=9,3 ч) (стронций), 139Ba (T1/2=83 мин), 140Ba (T1/2=12,8 дня) (барий) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2=40ч) (лантан), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы", - отметили в Росгидромет.
Ранее сообщалось, что эти газы стали причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения.
Исследования проб проводились в период с 8 по 23 августа.
В сообщении указывается, что в настоящее время в пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются. Радиационная обстановка стабилизировалась.
Напомним, 10 августа, через два дня после информации об инциденте, российская государственная корпорация "Росатом" подтвердила гибель пяти и ранения трех своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области в России. Взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".
19 августа стало известно, что станции мониторинга радиации в Дубно и Кирове (Россия) после взрыва перестали передавать данные. Их руководство поясняет это техническим сбоем.
Президент России Владимир Путин заверил главу франции Эммануэля Макрона, что в зону ЧП были отправлены независимые эксперты, которые занимаются оценкой ситуации, а также контролируют ее.
Сотрудники Архангельской областной клинической больницы рассказали, что трое пострадавших во время взрыва на полигоне под Архангельском получили очень большую дозу радиации, передает ВВС. Кроме этого, они рассказали, что творилось в больнице, когда привезли зараженных пациентов. По их словам, пациенты были в стабильно тяжелом состоянии.
«В 12 часов дня стало известно о дозах радиации, а в 16:35 они поступили в больницу», - рассказали собеседники. Примерно через час врачи поняли, что у пострадавших лучевая болезнь. «Картина лучевого поражения развивалась по часам. Доза радиации была очень большой. Берутся анализы и видно, как гибнет этот росток. Это означает - очень большая доза радиации», - рассказали они. В то же время сообщается, что когда сотрудники больницы узнали о радиации, они не стали прекращать свою работу и далее оказывали свою помощь пострадавшим. Врачам пришлось на месте придумывать для себя защиту. Например, респираторы они нашли в комплекте защиты экипажей вертолетов. В результате, из-за незнания, с зараженными радиацией контактировали 90 человек, но людей, оказавшихся в зоне риска, может быть больше.
И самое главное никакой вредности, только одна полезность.
Кстати а я все голову ломал почему весь виноград на даче посох после дождя, оказывается то облако из паРашки в сторону Крыма двигалось.
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подохшим от лучевой болезни монголоидам и тем хто отхватил еще дозу наверное легче стало от такой информации?
Да ну на. А зачем тогда закрыли от сети две ближайшие станции радиоактивного мониторинга ?
(с) результат медичного огляду середньостатистичного кацапа
Но какую-то получило все что было выше поверхности.
Дебилов пытаются убедить что там уже всё полураспалось.
Так вот,, азы школьной программы - чем короче период полураспада тем выше излучение.
Россиянин Дмитрий Маркелов всю жизнь был военным. После армии он остался служить по контракту, 10 лет был в командировках в Чечне и Ингушетии, потом стал наемником в ЧВК Вагнера, воевал на Донбассе и в Сирии, погиб в сирийской провинции Хомс 29 января 2017 года. Его вдова Ольга из Нижнекамска вот уже два года бьется за то, чтобы мужа признали военнослужащим, а их 9-летней дочери Ксении назначили нормальную пенсию.
"Мой муж был ветераном боевых действий на Северном Кавказе, отслужил больше десяти лет, с его зарплаты шли отчисления. Почему же теперь его дочь не имеет права на достойную пенсию? - написала она президенту РоссииВладимиру Путину. - Почему власти призывают рожать детей, но как только родитель погибает, то его дети остаются в нищете?"
Ответ она получила от военного комиссара Республики Татарстан Сергея Погодина (есть в распоряжении РС). В нем говорится, что Дмитрий Маркелов по собственному желанию уволился с военной службы в августе 2014 года и по день смерти "работал в народном хозяйстве". Из официального письма следует, что Маркелов "проживал в Краснодаре, работал по найму в ОАО "Газпром", и этой же организацией был направлен по контракту на работу в Сирийскую Арабскую Республику, на территории которой и умер".
Радио Свобода
20 августа в 13:15
"...Шрайбер вбросил информацию о том, что в Северодвинске пытались испытать реакторный движок, который работал бы на ружейном плутонии-239 вместо урана-235.Если это правда, то это чума!.."
"...С плутонием ситуация иная. Он не такой активный как радиоцезий, Он в тысячу раз менее радиоактивен и сильного заражения местности не вызовет. Но его радиотоксичность чрезвычайно высока и его нельзя, в отличие от цезия просто смыть или "разбавить", поскольку он "пылит", сам собой возгоняется в аэрозоль прямо из твердого состояния. Так что судьба тех, кто окажется на его пути в сам момент выпадения осадков или прохождения облака будет предсказуема, всех их ждет если не мгновенная смерть, то гарантированная смерть от рака в довольно скором времени. В силу особенностей метаболизма, по способности вызывать это заболевание плутоний-239 является абсолютным рекордсменом среди всех радионуклидов. С очень большим отрывом
Да, и там, где плутониевое заражение местности все же достигнет неприемлемых величин, оно сохранится не на столетия как в случае урановых реакторов, а на сотни тысяч лет.
Вот именно поэтому после нескольких неудачных попыток весь мир отказался от строительства плутониевых реакторов и объявил на это дело всеобщее табу.
И если "ответственные товарищи" из России вдруг решили не только начать их строить, но и запускать в воздух (или в свободное плавание), то это говорит о полном отсутствии адекватности и тормозов (или о блефе с целью такую неадекватность продемонстрировать)...
Итог. Если это в вправду был плутоний-239, то заражения местности, характерного для подобных катастроф с ураном, мы не зафиксируем.
Но при этом все, кто оказался в зоне "кратковременного повышения радиационного фона не более, чем в три раза" схватили плутония достаточно, чтобы получить рак легких или лейкоз в не очень далекой перспективе. Для детей, в силу определенной специфики метаболизма плутония в детском организме, такая ситуация не оставляет шансов вообще..."