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 Политика Украины, Общество
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 Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами, - адвокат нескольких осужденных в Украине россиян Рыбин

Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон, об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин, который известен своей пророссийской позицией. 

Он подчеркнул, что не имеет права разглашать дату будущего обмена. Рыбин добавил, что окончательные списки лиц, которые попадут под обмен с обеих сторон, пока не утверждены.


В судах Рыбин представляет интересы беркутовцев из киевского полка обвиняемых в разгоне Майдана, бывших украинских военных Максима Одинцова, Александра Баранова, осужденных по делу крымских дезертиров.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144724
 
 
 Топ комментарии
 
Молчу и молюсь за наших.,Абы не наврочить.
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то кафе-бар, який смітник, ти шо, для рашкованов єто 5звезд и все включено=))
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Дурдом, а чого посеред смітника святкують?
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то кафе-бар, який смітник, ти шо, для рашкованов єто 5звезд и все включено=))
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Ну он біля мангалу купа сміття, а кафе-бар..., в мене курник краще.
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будет менять 33 на 33 в том числе наших моряков..
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моряков должны были выпустить по решению суда. обмен-признание украинской стороной их вины и правоты рашки.
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Да не выпустит Россия никого. Им плевать на своих пленных.
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Молчу и молюсь за наших.,Абы не наврочить.
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Злі язики подейкують, що за пару тижнів ********* мали заборонити заходи у порти інших країн через невиконання рішення трибуналу про звільнення українських моряків.
А чи правда це, чи прибрехали - мені то невідомо.
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Если не отпустят Сенцова, это опять обманка ( моряков они и так должны были бы отпустить). Путин использует заложников продавая их как рабов на невольничьем рынке. И таких подследственных- потенциальных заложников ( не считая линии фронта) у него в Крыму, ОРДЛО, заробитчан, гостей и туристов 7-8 миллионов. Вполне может позволить себе роскошь поменять 33 человека. Конечно хоть кого то вытащить, для нас успех. Но бонусов Москва при этом конечно наберет, от этого тоже не куда не деться. Уже вернули в ПАСЕ, теперь светит приглашение в 8 ку. опять "рукопожаем" и т. д. Впереди отмена санкций.
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