 Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами, - адвокат нескольких осужденных в Украине россиян Рыбин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон, об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин, который известен своей пророссийской позицией.

Он подчеркнул, что не имеет права разглашать дату будущего обмена. Рыбин добавил, что окончательные списки лиц, которые попадут под обмен с обеих сторон, пока не утверждены.



В судах Рыбин представляет интересы беркутовцев из киевского полка обвиняемых в разгоне Майдана, бывших украинских военных Максима Одинцова, Александра Баранова, осужденных по делу крымских дезертиров.

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