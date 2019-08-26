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Все про:вооружение (3242) ракеты (818) Россия (73691) Турция (2133)

 Поставки второго дивизиона российских С-400 начнутся с 27 августа, - Минобороны Турции

Процесс транспортировки и доставки второй батареи российских ЗРС С-400 в Турцию начнется с завтрашнего дня.

Об этом в понедельник заявил министр обороны республики Хулуси Акар, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Процесс транспортировки и доставки второй батареи С-400 в Турцию начнется с завтрашнего дня", - заявил министр в эфире телеканала NTV.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Турция создадут ударный беспилотник нового поколения, - "Укроборонпром"

Напомним, в сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне.

Поставка компонентов первого дивизиона С-400 была осуществлена с 12 по 25 июля 2019 года. 30 военно-транспортных самолетов доставили элементы ЗРС на авиабазу Мюртед в Анкаре.

В НАТО обеспокоены из-за возможных последствий покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Президент Дональд Трамп заявил, что США прекращают продажи Турции истребителей F-35. Причиной стали поставки в Турцию российских ЗРК С-400.

Также читайте: Джонсон и Столтенберг обсудили нарушение РФ ракетного договора и закупку Турцией российских ЗРК С-400

Источник: https://censor.net.ua/n3144723
 
   
 Топ комментарии
 
Що цікаве в Ердогана -ні друзів, ні ворогів, голий прагматизм.
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забавная хрень, конечно. страна - член НАТО покупает оборудование у потенциального противника.
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Збили американський літак? А казали що лаптя завалили.
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Це шоб у випадку чого не піднімати свої ВПС для збиття чергового російського лаптельота?
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Що цікаве в Ердогана -ні друзів, ні ворогів, голий прагматизм.
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Та не , Василь ! Турция в составе НАТО имеет вероятного противника в виде РФ. Как вьі думаете , смогут ли российские ракетьі сбивать , в случае войньі , самолетьі єтого вероятного противника ? По чисто техническим причинам...
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Это те что не учитывают кривизну земли?
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Да. От жеж лох этот Эрдоган, вывалил $2,5 млрд. и даже Цензор перед этим не прочитал.
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почалися якісь не понятні ігри в солдатиків.
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Мне интерестно какое вооружение Украина отправляла в Ливии в тех трех уничтоженных Илах-76? Поставки второго дивизиона российских С-400 начнутся с 27 августа, - Минобороны Турции - Цензор.НЕТ 8849
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Украина ничего не отправляла , єтот ИЛ-76- частньій извозчик на заработках , мог перевозить что угодно , даже российские грузьі.
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Купил Эрдоган кота в мешке.После пуска ракетами будут управлять не турки ,а лапотники из Крыма.
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забавная хрень, конечно. страна - член НАТО покупает оборудование у потенциального противника.
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Німці перед війною багато чого купляли и СРСР.
А Ердоган мастер встромлять ятаган нижче спини!)))
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Німці не вважались потенційним супротивником чомусь.
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Класно турки віддуплили піндосів.......... Поставки другого дивізіону російських С-400 почнуться з 27 серпня, - Міноборони Туреччини - Цензор.НЕТ 558
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Збили американський літак? А казали що лаптя завалили.
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Ще й мексиканці віддуплили піндосів, Мексиканская авиакомпания ИнтерДжет, эксплуатирующая самолет "Сухой СуперДжет", намерена отказаться от него. При этом мексиканцы - последняя иностранная компания, которая использует эти самолеты.
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_Кремль старается сделать Турцию своим верным союзником. Который не перекроет рашистам проливы после нападения на страны Балтии или Польшу - на ЕС, одним словом.
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По дурному виглядає, і що, Палестина зникла?
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За всеми этими словесными баталиями - кто кому друг? - лежит голый НАТОвский прагматизм. Разберут С-400 по винтикам и эти "пепелацы" уже ничего натовского сбить не смогут. Поставки другого дивізіону російських С-400 почнуться з 27 серпня, - Міноборони Туреччини - Цензор.НЕТ 2037
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