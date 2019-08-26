 Герасимов: "Сегодня мы увидели прообраз новой коалиции. Мы четко видим, что это будет "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина""

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua, об этом он сказал журналистам в понедельник возле Верховной Рады.
"Сегодня мы увидели прообраз новой коалиции. Мы четко видим, что это будет "Слуга народа", и, как по мне, "Голос" и "Батькивщина". Почему? Потому что одно дело - политические заявления во время эфиров и другое дело - когда конкретными поступками подтверждаются или не подтверждаются некие действия. Так вот сегодня, когда распределялись монобольшинством должности среди разных фракций, в том числе оппозиционных, мы увидели, что некоторые из них совсем не оппозиционные", - заявил Герасимов.
"Мы видим, что идет тесное сотрудничество и перераспределение мнения и всего прочего между "Слугой народа", "Голосом" и "Батькивщиной". Сегодня мы приняли это в предварительных решениях. Завтра мы будем голосовать их полностью и в целом", - сказал депутат.
Напомним, что "Слуга народа" в новой Верховной Раде получила более 250 мандатов, тогда как большинство решений принимаются 226 голосами.
Зелебобики, вас классно кинули профессинальные мошенники
Ты вроде неглупый парень; тебе ещё не надоело что нова влада тебе откровенно $рёт на голову ? В День Независимости де-факто президент (шнырь Бени) свалил куда-то за бугор на свадьбу побухать.
"Держитесь там" (С)
Вашу коалицию с оппорыгами мы прекрасно помним. Думаю и сейчас вы с ними в десна будете.
Раздобыл инфу откуда то....
Роман Рябчук
@ryabtchuk_roman
Коломойский сформировал свою группу из более 70 подконтрольных нардепов и таким образом получает золотую акцию во фракции СН, без которой будет невозможно провести ни одно ключевое решение ВР.
Аваков сохраняет пост главы МВД в будущем Кабинете Министров Украины.
Это в последнее время он начал выходить из комы....
Так что мимо....
Я вам на его профиль дал ссылку.... - идите туда и спрашивайте...
Цензор - форум это то, куда все все сбрасывают.... - кто что услышал или узнал, сплетни и не сплетни...
Можете читать только офис Зели..., но и там часто врут...
Нє, не чули?
Отож. Бо не вам знизили, а Коломойському...
А ви облизуйте "Божу росу", облизуйте...