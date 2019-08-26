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 Политика Украины
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Все про:ВР (23322) коалиция (3724) Герасимов (209)

 Герасимов: "Сегодня мы увидели прообраз новой коалиции. Мы четко видим, что это будет "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина""

Один из лидеров "Европейской солидарности" Артур Герасимов заявил, что видит "тесное сотрудничество и перераспределение мнения и всего прочего" между "Слугой народа", "Голосом" и "Батькивщиной".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua, об этом он сказал журналистам в понедельник возле Верховной Рады.

"Сегодня мы увидели прообраз новой коалиции. Мы четко видим, что это будет "Слуга народа", и, как по мне, "Голос" и "Батькивщина". Почему? Потому что одно дело - политические заявления во время эфиров и другое дело - когда конкретными поступками подтверждаются или не подтверждаются некие действия. Так вот сегодня, когда распределялись монобольшинством должности среди разных фракций, в том числе оппозиционных, мы увидели, что некоторые из них совсем не оппозиционные", - заявил Герасимов.

"Мы видим, что идет тесное сотрудничество и перераспределение мнения и всего прочего между "Слугой народа", "Голосом" и "Батькивщиной". Сегодня мы приняли это в предварительных решениях. Завтра мы будем голосовать их полностью и в целом", - сказал депутат.

Напомним, что "Слуга народа" в новой Верховной Раде получила более 250 мандатов, тогда как большинство решений принимаются 226 голосами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подготовительная группа проголосовала за создание временной спецкомиссии по вопросам ветеранов, ее возглавит Яна Зинкевич, - Герасимов

Источник: https://censor.net.ua/n3144722
 
   
 Топ комментарии
 
Одних рыгов в жоппоблоке и рыгов в ПЕСе не берут в коалицию. Какая досада. Герасимов: "Сегодня мы увидели прообраз новой коалиции. Мы четко видим, что это будет "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина"" - Цензор.НЕТ 670
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Короче говоря коалиция будет из:
Коломойский + Пинчук + Тарута...
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С чего вдруг? Не нужно из Вакарчука делать порошенковский проект только потому, что он во втором туре президентский выборов предпочел Порошенко, а не Зеленского.
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Да, Артурчик, скоро будете болтаться как га...но в проруби... Ну Абидно, да...
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Самая большая фракция - внефракционные мажоритарщики- болото.Но ни- балласт на ногах Украины,хуже ОПЗЖ,хотя куда уже хуже.Оппозицией будут внефракционные, за редким исключением,ОПЗЖ и ПЕС.ЕСли СН начнёт допускать ошибки,тут главной оппозицией,как и При БПП будет ЮВТ со своей фракцией.ЮВТ будет лакмусовой бумажкой.Но я надеюсь на СН,
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тимоха в оппозиции к слуге народа? да ну ладно, это одна днепропетровская шайка
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Кажется, какая-то ********* обещала бороться с олигархами. Герасимов: "Сегодня мы увидели прообраз новой коалиции. Мы четко видим, что это будет "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина"" - Цензор.НЕТ 7495
Зелебобики, вас классно кинули профессинальные мошенники
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Иии? В коалицию в итоге не возьмут как раз партию олигарха Порошенко и партию *********** алигарха Мертведчука - все четко.
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Да не вопрос. Зачем во власти нужны профессионалы, если есть специалисты по шаурме ?
Ты вроде неглупый парень; тебе ещё не надоело что нова влада тебе откровенно $рёт на голову ? В День Независимости де-факто президент (шнырь Бени) свалил куда-то за бугор на свадьбу побухать.
"Держитесь там" (С)
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Пойди поплачь шоколадными слёзками.
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Та... Грешно над вами, убогими зелебобиками, смеяться; но я таки позволю себе эту роскошь.
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"а зажидтём і союзна опозиція як пішла, як пішла! попереду Дорошенко! за Дорошенком смаль стоцький. потім як посунуло! Дорошенко, за ним смаль стоцький. перед смаль стоцьким Дорошенко! потім як пішли як пішли! ........" (С) ))
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ЮВТ после поражения на президентских выборах обещала всемерную поддержку Зе в хороших начинаниях.Именно в хороших.Так и будет.
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начинаниями хороших обещаний, дорога в раду выложена ).
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ЮВТ главное к корыту власти поближе, а там хоть трава не расти.
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а там где хапнуть можно побольше,там и ее корыто
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Упаси Бог. Прошлый раз она нагрела страну на $ 26.5 лярдов.
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Зря Вона полезла в коалицию с Зеюилом , его рейтинг ближе к весне будет ниже плинтуса , как комуняки в свое время лизавшие зад Хаму , так что пойдкут на дно вместе.
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Таки да , как говорят в Одессе , но зная прозорливость бабули , можно сделать вывод , что собралась Вона на пенсию . И для нее это реальный шанс свалить и быть ***** не хрена не должной.
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Молчали бы уж...
Вашу коалицию с оппорыгами мы прекрасно помним. Думаю и сейчас вы с ними в десна будете.
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А нагадайте-но дату утворення і склад тієї коаліції.
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вот авторитетный Чел с твиттера пишет.... Герасимов: "Сьогодні ми побачили прообраз нової коаліції. Ми чітко бачимо, що це буде "Слуга народу", "Голос" і "Батьківщина"" - Цензор.НЕТ 1355
Раздобыл инфу откуда то....



Роман Рябчук

@ryabtchuk_roman


Коломойский сформировал свою группу из более 70 подконтрольных нардепов и таким образом получает золотую акцию во фракции СН, без которой будет невозможно провести ни одно ключевое решение ВР.
Аваков сохраняет пост главы МВД в будущем Кабинете Министров Украины.
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Пля... таких "авторитетных" челов, которые "раздобыли инфу откуда то...", пруд пруди. Можно поконкретнее?
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"Коломойский сформировал свою группу из более 70 подконтрольных нардепов" - тобто виявляється порохоботва сама зізналась у своїй брехні , коли весь час писали що ВСЯ фракція СН належить Бєні ... Герасимов: "Сьогодні ми побачили прообраз нової коаліції. Ми чітко бачимо, що це буде "Слуга народу", "Голос" і "Батьківщина"" - Цензор.НЕТ 1126
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NNN - Рябчук (Роман Рябчук) как раз за Зе попу рвал всю дорогу.... - новые лица и все такое...

Это в последнее время он начал выходить из комы....
Так что мимо....
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не можно....
Я вам на его профиль дал ссылку.... - идите туда и спрашивайте...
Цензор - форум это то, куда все все сбрасывают.... - кто что услышал или узнал, сплетни и не сплетни...
Можете читать только офис Зели..., но и там часто врут...
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Ну вы же все понимаете, что ЕС с зе малоросами и за жыття не будет объединяться.
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Соратники и братья и однопартийцы по СДПУо босс Медведчук (Позывной "кум") и его партиец Порошенко ( позывной ""кариес") наконец то опять объединятся ( уже открыто, а не так как предыдущие пять лет), теперь уже как оппозиционеры. При этом каждому отведена своя роль. Правда "режиссер" у них один.
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Гыглик говорил , шо Юльчик помогать СН не будет . Знов збрехав ? Герасимов: "Сьогодні ми побачили прообраз нової коаліції. Ми чітко бачимо, що це буде "Слуга народу", "Голос" і "Батьківщина"" - Цензор.НЕТ 710
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Мадам Капительман парализует любую коалицию... Герасимов: "Сьогодні ми побачили прообраз нової коаліції. Ми чітко бачимо, що це буде "Слуга народу", "Голос" і "Батьківщина"" - Цензор.НЕТ 541
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якщо в коаліцію увійдуть "Батьківщина" і Голос - то лише для того , аби в наших "західних партнерів" не було враження однопартійного правління ..))
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партнеров рыгалку и блохастиков не берут)
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Головне щоб припинили цю безглузду нікому не потрібну бійню, посадили баригу та основних підбарижників і зробили хоч щось для покращення життя людей
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Так для "людей" вже зробили - знизили ціну на електрику.
Нє, не чули?
Отож. Бо не вам знизили, а Коломойському...
А ви облизуйте "Божу росу", облизуйте...
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это будет сброд дилетантов, воров и п"дарасов.
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А ПЕС сольется в экстазе с ЗаЖОПой. Там все кореша "незаменимого".
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Да . И порохоботы будут волать , шо агент КГБ Медведчук - первый путриот Украины . После Петрушки Герасимов: "Сьогодні ми побачили прообраз нової коаліції. Ми чітко бачимо, що це буде "Слуга народу", "Голос" і "Батьківщина"" - Цензор.НЕТ 8941
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