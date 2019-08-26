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 Политика Украины, За рубежом
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 "Вице-премьер" оккупированного Крыма Мурадов был наблюдателем на выборах в самопровозглашенной Абхазии и не увидел нарушений

"Наблюдатели" на зафиксировали нарушений на так называемых выборах президента самопровозглашенной Абхазии, прошедших 25 августа.

Об этом сообщил в понедельник ТАСС "вице-премьер" оккупированного Крыма Георгий Мурадов, который был в составе одно из групп таких наблюдателей, информирует Цензор.НЕТ.

"Нарушений не зафиксировала наша группа. И со стороны других международных наблюдателей никаких сообщений о нарушениях [не поступило]", - сказал Мурадов.

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По данным ЦИК оккупированной Абхазии, "кандидаты в президенты" - действующий глава псевдореспублики Рауль Хаджимба и председатель "оппозиционной партии" "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния - вышли во второй тур, который пройдет 8 сентября.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает проведение под контролем Российской Федерации так называемых "президентских выборов" на оккупированной территории Абхазии, Грузия, 25 августа 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3144721
 
   
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донєцке бидло в червоній майці, яке зім'яло плакат "сметь росії" і тут відмітилось.
на фронт би бугая, але ж то певно тітухан януковича, воно ще і в спини стрілятиме.
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Це дуже добре коли вибори проходять без порушень.
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