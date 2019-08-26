В Одесской области сослуживец застрелил морпеха-срочника.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую, убийство совершено в пункте постоянной дислокации 35-й отдельной бригады морской пехоты, в селе Дачное Беляевского района Одесской области.

Трагедия произошла около 11:30 25 августа. По данным следствия, матрос С., находясь в суточном наряде на КПП на территории воинской части, совершил один выстрел из автомата Калашникова в сторону своего сослуживца - матроса К. От полученного сквозного ранения головы последний умер на месте.

Уже известно, что оба морпеха в момент стрельбы были трезвые.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.115УК (умышленное убийство). Сейчас сотрудники полиции и военной прокуратуры выясняют мотив и обстоятельсва преступления.

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