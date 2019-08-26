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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Лавров (1635) МИД РФ (1248) Россия (73691) нормандская четверка (623)

 Лавров назвал условия для проведения саммита в нормандском формате: разведение сил на Донбассе и фиксация на бумаге "формулы Штайнмайера"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал основным условием проведения саммита в "нормандском формате" (лидеры России, Украины, Франции и Германии) разведение сил и средств на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание РБК.

В качестве второго условия Лавров назвал необходимость зафиксировать на бумаге формулу экс-главы МИД Германии и нынешнего президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера: она заключается в том, что особый статус Донбасса на временной основе должен быть введен в день выборов, проводимых в соответствии с минскими соглашениями. После доклада ОБСЕ по итогам выборов этот статус должен быть закреплен на постоянной основе.

По словам Лаврова, также важно понять позицию нового правительства Украины которое будет сформировано осенью, по минским договоренностям.

"Мы слышали немало противоречивых заявлений Офиса Президента Украины, которые идут в разрез с обязательством Киева по этому документу. Мы рассчитываем, что новое правительство однозначно подтвердит приверженность минским договоренностям. Переподтверждение будет иметь очень важное значение", - сказал министр иностранных дел РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле подтвердили "проработку" новой встречи в нормандском формате

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" в ближайшее время. Он состоится в Париже.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле "прорабатывают" варианты проведения встречи в нормандском формате.

Нормандская четверка, или Нормандский формат — дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, Франции и России). Ее целью является стабилизация ситуации на Донбассе и выполнение Минских соглашений. Встречи проводятся как на уровне глав МИД, так и на уровне глав государств.

Источник: https://censor.net.ua/n3144718
 
 
 Топ комментарии
 
Надо обнести весь Лугандон тремя линиями укреплений и минных заграждений, никого не впускать - никого не выпускать, ликвидировать контрабанду... и ждать, когда по реке поплывёт труп врага...
Ну, не потянет рашка ещё два камня на шее...
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формула Штайнмайера, это та фуфель которую немецкий продажный чиновник высказал в каком то интервью... и ее положения не закреплены ни в одном официальном документе а значит и не обязательны для выполнения как и остальные хотелки *****...
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Коню Лаврову опять не свежий овес подсыпали?
Пусть сначала зафиксирует формулу Шумахера, потом Шварценеггера, а уж потом будем обсуждать Штайнмайера!

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Видно что лавруша безграмотный совсем.
Нет дня выборов.
Есть день голосования.
А до него несколько месяцев компания.
Это никак не день.
Так в какой день из трех месяцев компании надо вводить в действие закон?
И кому?
Он уже пять лет как действующий.
Лавруше кто то мешает?
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Коняко, пішла ти із своїми "статусами". Є один "особливий статус" цих територій-бути ізгоями.
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Надо обнести весь Лугандон тремя линиями укреплений и минных заграждений, никого не впускать - никого не выпускать, ликвидировать контрабанду... и ждать, когда по реке поплывёт труп врага...
Ну, не потянет рашка ещё два камня на шее...
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На дырявый сетчатый забор денег нет, а вы про три линии укреплений...
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Хотелки кремлёвской камарильи не вечны,как она сама.Время работает на Украину.Достаточно развести войска и ждать агонии супостата.
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_А с чего ты вообще себе придумал, что когда мы отходим назад, то рашисты не идут вперёд?
Какую-то сказку слышал? Лавров назвал условия для проведения саммита в нормандском формате: разведение сил на Донбассе и фиксация на бумаге "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 7262
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Старий коняка прокинувся і рже не в тему.
Акокаінове голодування дає взнаки.
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Старик безумен.Поэтому его мнением пренебречь.
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Короче пусть лавруша начинает вводить в действие закон.
Снимает эти свои тряпки и убирает так называемые органы а потом видно будет.
Посидим потрындим с представителями ордло о модальностях.
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Тобто він хоче щоб українська зброя була виведена в Україну,
а рашистська на Орду.
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_Запад просто ******, причем конкретно. Завоюют рашисты Украину - станут гораздо сильней! И лишь вопрос времени когда рашисты придут забрать Европу у европейцев. Слизняки, конечно, могут и дальше пятится назад перед наступающими людоедами. Но наступит момент когда дальше отступать будет уже просто некуда: либо вы дерётесь и защищаетесь, либо становитесь бесправными рабами москвы. И вот тогда война придёт прямо к ним, в их город и на их улицу! Ослы близорукие. Тупицы! Лавров назвал условия для проведения саммита в нормандском формате: разведение сил на Донбассе и фиксация на бумаге "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 4825
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Eloi и Morlocks...
The Time Machine, Герберт Уэллс, 1895 год
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особый статус на временной основе***. бояры нажрался лошара.
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ХЗ
Я раз пять перечитал статью, но так и не понял, что мистер лошадкин хотел сказать...
Подождём пока пройдет действие кокса Лавров назвал условия для проведения саммита в нормандском формате: разведение сил на Донбассе и фиксация на бумаге "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 6087
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а все тому шо Шуфрич давно не пизжений ...
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козломордые вот это в вас хромосома рулит=))

Телеграм-канал «Саня из Дагестана»:
Ваша любимая рубрика: ******** нет покоя. В субботу в селе Шипуново участники военно-исторического фестиваля устроили реконструкцию: сожгли деревню, расстреляли изменника, фашисты, красноармейцы, в общем, отдыхали с размахомвидео:
https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9/videos/2454836864577613/
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ясно, тобто, ніколи. Питання до Лаврова, як забезпечити участь в голосуванні прихильників, наприклад, ВО "Свобода", які є на Донбасі?
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_Ему этого участия и не надо, чудак ты человек. С чего бы ему тогда это обеспечивать? Вы меня удивляете, честное слово!
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Разведут зебобика как лоха...это даже ежу понятно..
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Проблем в том что разведут не только зебобика , проблема в том что зебобики потянут за собой на дно всю страну
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Украину! А актёр играет по сценарию.
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а его и не надо разводить, он на все пойдет лишь бы
,,НАДО ПРОСТО ПЕРЕНСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ".
и зебобики захлопают в ладошки.
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такого не будет.кацапия идет накуй!
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Так причин у сил розходитись нема. Конфлікт інтересів не вирішено.
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Мнение московской федерации никого не интересует. Дайте лошади травы.
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Опять под коксом? Условия пусть проституткам ставит. Захаровой, скабеевой и клоуну жирику.
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Конь Пєдальний, дай наказ готувати виборчі дільниці. Нехай вивішують на них українські прапори, передають до ЦВК України списки кандидатів від партій що зареєстровані в Україні.
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показательно, что эту новость не прокомментировал ни один ЗЕбильный дегенерат, которые срут на всех ветках про "мародеров, пэтю, пепу, мальдивы, соевых и шоколадных" )))
сдулись славные воины зеленой сопли.
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Формула Штайнмайера - это узаконивание русской оккупации Донбаса, а не какое не решение. Боюсь, что Зелень "уговорят" на эту авантюру, а он потом будет рассказывать, как он добился мира и спокойствия на Донбасе путём сложнейших переговоров.
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