 Лавров назвал условия для проведения саммита в нормандском формате: разведение сил на Донбассе и фиксация на бумаге "формулы Штайнмайера"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание РБК.
В качестве второго условия Лавров назвал необходимость зафиксировать на бумаге формулу экс-главы МИД Германии и нынешнего президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера: она заключается в том, что особый статус Донбасса на временной основе должен быть введен в день выборов, проводимых в соответствии с минскими соглашениями. После доклада ОБСЕ по итогам выборов этот статус должен быть закреплен на постоянной основе.
По словам Лаврова, также важно понять позицию нового правительства Украины которое будет сформировано осенью, по минским договоренностям.
"Мы слышали немало противоречивых заявлений Офиса Президента Украины, которые идут в разрез с обязательством Киева по этому документу. Мы рассчитываем, что новое правительство однозначно подтвердит приверженность минским договоренностям. Переподтверждение будет иметь очень важное значение", - сказал министр иностранных дел РФ.
Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" в ближайшее время. Он состоится в Париже.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле "прорабатывают" варианты проведения встречи в нормандском формате.
Нормандская четверка, или Нормандский формат — дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, Франции и России). Ее целью является стабилизация ситуации на Донбассе и выполнение Минских соглашений. Встречи проводятся как на уровне глав МИД, так и на уровне глав государств.
Пусть сначала зафиксирует формулу Шумахера, потом Шварценеггера, а уж потом будем обсуждать Штайнмайера!
Нет дня выборов.
Есть день голосования.
А до него несколько месяцев компания.
Это никак не день.
Так в какой день из трех месяцев компании надо вводить в действие закон?
И кому?
Он уже пять лет как действующий.
Лавруше кто то мешает?
Ну, не потянет рашка ещё два камня на шее...
Какую-то сказку слышал?
Акокаінове голодування дає взнаки.
Снимает эти свои тряпки и убирает так называемые органы а потом видно будет.
Посидим потрындим с представителями ордло о модальностях.
а рашистська на Орду.
The Time Machine, Герберт Уэллс, 1895 год
Я раз пять перечитал статью, но так и не понял, что мистер лошадкин хотел сказать...
Подождём пока пройдет действие кокса
Телеграм-канал «Саня из Дагестана»:
Ваша любимая рубрика: ******** нет покоя. В субботу в селе Шипуново участники военно-исторического фестиваля устроили реконструкцию: сожгли деревню, расстреляли изменника, фашисты, красноармейцы, в общем, отдыхали с размахомвидео:
https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9/videos/2454836864577613/
,,НАДО ПРОСТО ПЕРЕНСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ".
и зебобики захлопают в ладошки.
сдулись славные воины зеленой сопли.