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 Меркель на встрече с Трампом: Я хочу видеть проведение переговоров между Зеленским и Путиным по Донбассу

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за проведение переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным относительно урегулирования ситуации на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Меркель заявила во время двусторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита "Большой семерки" во французском городе Биарриц.

"Я хочу видеть проведение переговоров между новым украинским президентом Зеленским и российским президентом. Мы хотим увидеть прогресс относительно Минских соглашений", - заявила Меркель и добавила, что при президентстве Зеленского уже удалось достичь небольшого прогресса.

"И я думаю, мы должны попытаться продвинуться дальше в ближайшие несколько месяцев. Я в любом случае имею интерес добиться урегулирования в данном вопросе. Это является большой проблемой, а мы имеем достаточно проблем в мире", - подчеркнула Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саммит "нормандской четверки" организуем в скором времени во Франции, - Меркель

Источник: https://censor.net.ua/n3144717
 
   
 Топ комментарии
 
"Меркель и добавила, что при президентстве Зеленского уже удалось достичь небольшого прогресса". Таки да... Зеля уже даже не упамянул, что рашка агрессор.
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Звісно хоче. Бо це зніме з неї будь-яку відповідальність за процес і результати.
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А сейчас торговля закончилась?
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Совет форумчанПравила форума
 
наверное эта бабка давно в цирке не была ...
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Меркельша уже получает 3 миллиарда долларов в год за транзит СП-1. И хочет получать еще 3 миллиарда за СП-2. Ничего личного, просто бизнес.
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Такое ощущение что оба майдана устроила Германия, чтобы заполучить бабло от СП-1 СП-2 + дешовый газ из Московии.
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Старая курва уже променяла нас на сп-2. Нужно подготовить все стороны и обговорить условия капитуляции. Всё будет очень легко и не больно. Ведь войны с рф у нас официально ,,нет" а есть ,,гражданская война" . Кто не верит убедитесь сами-дип.отношения до сих пор НЕ разорваны , визовый режим НЕ введён , торговля только растёт , в магазинах полно товаров из рф , охлос массово рыскает туда-сюда связи крепнут , обчая история и т.д .Только есть тысячи убитых , но их спишут на ,,бандеровцев" и фошиздов .Предыдущая власть только подыгрывала и поддакивала западным доброхотам , ведь там постоянно проживают их семьи а в па-рашии работают их бизнесы . Нынешняя вообще молчит и не телиться как будто самое важное политическое событие в стране это свадьба какого то урки в Сан-Тропе
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Звісно хоче. Бо це зніме з неї будь-яку відповідальність за процес і результати.
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Та вони аж пищать, щоб Зеленський зробив помилку і почав ці переговори. А тоді руками розведуть-ми тут ні причому. А малолєтка рветься стати героєм, не бажаючи зрозуміти, що його всі дружно прокинуть.
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При чому тут порохоботи? Є люди з головою, а є без.
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А Меркель тут при чем?Баварию никто не оккупировал
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"Меркель и добавила, что при президентстве Зеленского уже удалось достичь небольшого прогресса". Таки да... Зеля уже даже не упамянул, что рашка агрессор.
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Порошенко столько раз это говорил и попутно торговал,что он это выражение нивелировал среди западных партнёров,его уже никто не воспринимал
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Нет, потрох и дальше продолжает воровать и торговать с агрессором, потому что еще не в тюрьме..
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А зеля с бакановым не могут ему помешать?
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Ну, уже заведено 16 уголовных дел...Скоро начнет к следователям ходить как на работу, а потом, глядишь, и снимут неприкосновенность ..и вуа ля..)
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А ещё он периодически срет тебе в панталоны, так и забеременеть недолго
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Они ВСЕ хотят воровать и торговать .А шо ж делать . И фрау захотелось .И макарону. И трампону . И нашему Вове . А барыга и не прекращал этим заниматься .
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ну он уже просил своего коллегу карлика повлиять на наших повстанцев ..
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Ми хочемо бачити як фуйло гойдається на шибениці.
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А ти вже змусила путлєра капітулювати ?
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Тварина германська, про що з х-лом розмовляти? Хай прибере своїх псів із Донбасу, і ми самі розберемось. Без нього.
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Тоді ця канітєль на десятки років. Або здатися х-лу. Четвертого нема.
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" Меркель на встрече с Трампом: Я хочу видеть проведение переговоров между Зеленским и Путиным по Донбассу "

А я хочу видеть , як 4 здоровенных негра исследуют задний проход Меркель своими инструментами . Это же не противоречит европейским ценностям , а ? Меркель на встрече с Трампом: Я хочу видеть проведение переговоров между Зеленским и Путиным по Донбассу - Цензор.НЕТ 3952
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Сами с карликом ничего сделать не могут и решили этого зеленого щегла подставить, чтобы умыть руки... Меркель на встрече с Трампом: Я хочу видеть проведение переговоров между Зеленским и Путиным по Донбассу - Цензор.НЕТ 7395
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Упаси Боже от встречи Зе и путина..... Меркель на встрече с Трампом: Я хочу видеть проведение переговоров между Зеленским и Путиным по Донбассу - Цензор.НЕТ 3302
Это очень страшно, но совсем страшно если они проведут разговор Тет - а Тет...
И ужас будет если зе-скоморох подпишет что нибудь...
Порошенко в Минске уже понадписывал......, но тот хоть что то соображал...
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Нажаль, у нього вибору не було. Грозила окупація рашкою половини України.
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"хоть что то соображал..."(с)

Ага. Сделав документально войну в Донбассе внутренним конфликтом Украины.
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А Крым ребята и девчата...зебобик уже сдал...теперь просто готовят красивую обертку для этого...
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Я всегда думал , шо Крым сдал комсомолец Турчинов . Шо , невже я ошибался ? Меркель на встрече с Трампом: Я хочу видеть проведение переговоров между Зеленским и Путиным по Донбассу - Цензор.НЕТ 503
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Думать это не твое...даже не пытайся это делать...не получается у тебя...
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ментально в своей башке да.....
Но оформить это юридически не простая задача....
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А ЗЕ команда говорит что Крым сам захотел в россию и может рассмотреть вопрос о признании Крыма кацапским Меркель на встрече с Трампом: Я хочу видеть проведение переговоров между Зеленским и Путиным по Донбассу - Цензор.НЕТ 4776
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Меркель верно говорит. Пора двигаться. Ее приоритет,погасить конфликт.Наш - с нашей выгодой. И сейчас мы партнеры.Потому как война тормозит нас.Но мир не любой ценой. Вот шанс проверить Зеленского.Так ли он крут и хитер как в своих кварталах.
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мені здається, чи пані "Рібентроп" хочє домовитись про Донбас і пробачити }{уйлу Крим ?!
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Это невозможно. Если пробачити ему Крым то прийдётся впихивать невпихуемое сепарский ватный бамбасс в Украину .Это будет катастрофа .Это её прибьёт окончательно . Если нельзя освободить Донбасс силой значит нужно отгородиться от ,,русского мира" полностью .Заборами и визами . От всего этого пока не будет восстановлен потенциал ВСУ
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А что плохого говорит Меркель? Давайте поговорим... или какие еще есть варианты? .
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Можна посватати за Зеленського дочку Путіна. А в придане забрати Крим, Донбас і буряцькі землі від Кубані до Новгорода.
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