 В РФ заявили, что строительство газопровода "Северный поток-2" в обход Украины завершено на 75%

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Nord Stream 2.

"По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1855 км газопровода "Северный поток ‑ 2". Это 75% от общей протяженности двух ниток. Таким образом, Nord Stream 2 AG перешла к укладке финальной четверти газопровода", - говорится на сайте компании.

Также сообщается, что строительство обеих ниток газопровода полностью завершено в территориальных водах Германии и водах Финляндии. Продолжается укладка труб в территориальных водах России, а строительные работы на береговых участках в Германии и России находятся на "продвинутом этапе".

"Утяжеляющее бетонное покрытие нанесено на все трубы, необходимые для строительства двух ниток газопровода. Практически закончены логистические операции. В течение лета последние трубы из Ханко (Финляндия) и Карлсхамна (Швеция) были доставлены на трубоукладочные суда. Продолжается доставка труб из хабов в Котке (Финляндия) и в Мукране (Германия)", - сказано в сообщении.

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Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море в Германию в дополнение к уже действующему "Северному потоку".

Частная компания Nord Stream 2, которая строит "Северный поток-2" и намерена эксплуатировать его после запуска, принадлежит российской компании "Газпром". Соглашения о финансировании проекта газопровода "Северный поток-2" подписаны с компаниями ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания-Нидерланды), Uniper и Wintershall (обе - Германия). При запуске проекта планировалось его завершить до конца 2019 года.