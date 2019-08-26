EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Экономика
  500  10
Все про:Газпром (2898) Россия (73691) Северный поток (485) Транзит газа (73)

 В РФ заявили, что строительство газопровода "Северный поток-2" в обход Украины завершено на 75%

Проект строительства российского газопровода "Северный поток-2" завершен на 75%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Nord Stream 2.

"По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1855 км газопровода "Северный поток ‑ 2". Это 75% от общей протяженности двух ниток. Таким образом, Nord Stream 2 AG перешла к укладке финальной четверти газопровода", - говорится на сайте компании.

Также сообщается, что строительство обеих ниток газопровода полностью завершено в территориальных водах Германии и водах Финляндии. Продолжается укладка труб в территориальных водах России, а строительные работы на береговых участках в Германии и России находятся на "продвинутом этапе".

"Утяжеляющее бетонное покрытие нанесено на все трубы, необходимые для строительства двух ниток газопровода. Практически закончены логистические операции. В течение лета последние трубы из Ханко (Финляндия) и Карлсхамна (Швеция) были доставлены на трубоукладочные суда. Продолжается доставка труб из хабов в Котке (Финляндия) и в Мукране (Германия)", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строительство "Северного потока-2" может задержаться на 8 месяцев, а сам проект - подорожать на 660 млн евро

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море в Германию в дополнение к уже действующему "Северному потоку".

Частная компания Nord Stream 2, которая строит "Северный поток-2" и намерена эксплуатировать его после запуска, принадлежит российской компании "Газпром". Соглашения о финансировании проекта газопровода "Северный поток-2" подписаны с компаниями ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания-Нидерланды), Uniper и Wintershall (обе - Германия). При запуске проекта планировалось его завершить до конца 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3144716
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А тем временем Китай осваивает Сибирь высокими темпами,готовится вернуть ,что они экспортировать будут ,вот в чем вопрос
 показать весь комментарий
 
 
Финальная отрезок дистанции всегда самый сложный.
Иногда спортсмены к финишу даже не добегают...
 показать весь комментарий
 
 
Немцы думают только о себе. Тоже мне подстраховались на случай закрытия украинского транзита.
 показать весь комментарий
 
 
после убитых, раненых и сдачи станицы Луганской ..... - и после марша ветеранов....., уЗеленского решили отыграть маленько назад.....
Что бы успокоился простой нарид....
Надеюсь эта новость правдива....
В РФ заявили, что строительство газопровода "Северный поток-2" в обход Украины завершено на 75% - Цензор.НЕТ 9010
 показать весь комментарий
 
 
А ділянка у водах Данії, хоч і невеличка, але може чекати дозволу роками...
 показать весь комментарий
 
 
Меркельша на все готова ради бабок. В обход Дании будет на 35 км длиннее, при общей протяженности 1200 км.
 показать весь комментарий
 
Интересные какие две новости одна под другой.Первая о том что нехорошие укры не хотят давать воду окупантам в Крым .А другая о том что они вместе с ,,весьмирснами" уже заканчивают строить сп-2 в обход нас -евроассоциированных и общемировых .Ну а третья была чуть раньше про то что в окупированном Крыму прошли очередные бессчётные маневры ВВС окупационных сил на которых те отрабатывали ракетно -бомбовые удары .Пока жаренный петух не клюнет мужик не перекрестится . Главное чтоб было чем креститься на тот момент
 показать весь комментарий
 
Северного потока-2 не будет, пришло знамение свыше.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх