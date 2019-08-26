 "Никаких позитивных сигналов", - российские оккупанты жалуются на отсутсвие у украинских властей желания подать воду из Днепра

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом рассказал так называемый постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Никаких позитивных сигналов по этому вопросу не поступает, переговоров не ведется. Украинские официальные лица, заявляют, что никакой воды они давать крымчанам не будут", - заявил он.

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