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 Политика Украины, Общество
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 "Никаких позитивных сигналов", - российские оккупанты жалуются на отсутсвие у украинских властей желания подать воду из Днепра

Российские оккупанты пожаловались на отсутствие из Киева "позитивных сигналов" в вопросе пуска на полуостров воды из Днепра.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом рассказал так называемый постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Никаких позитивных сигналов по этому вопросу не поступает, переговоров не ведется. Украинские официальные лица, заявляют, что никакой воды они давать крымчанам не будут", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты провели над Крымом учебно-боевые пуски ракет

Источник: https://censor.net.ua/n3144715
 
   
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Какая нах вода ,уринотерапия спасёт ватный мир ... "Никаких позитивных сигналов", - российские оккупанты жалуются на отсутсвие у украинских властей желания подать воду из Днепра - Цензор.НЕТ 4079
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Зачем им вода,когда у них есть ракеты,еда им кстати тоже не нужна
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Їм треба звертатися до мера Дніпра щоб проклав "Південний каналізаційний потік -2" там і вода і "вітаміни комплексні" .Ціна за домовленостю.......
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Робяты, Крымскую воду уже давно определили в Херсонские степи. За счет этого сурьезные ребята увеличили посевные площади. Как вы думаете, эти сурьезные ребята настроены назад сократить свои посевные площадя в угоду лаптеногим и их запроданцям?
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Крьімчанам , может и дали бьі днепровскую воду , но после вьівода из Крьіма , для начала , всех войск и флота РФ. Поить оккупационную армию Украина не будет.
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В Черном море полно воды из Днепра - можете абсолютно бесплатно ее использовать.
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Пусть только попробуют дать нашу днепровскую воду оккупантам - до Ростова не добегут!
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Даст, когда ВР перейдет к малороссам....

путин Зе позвонит (или уже) - пару месяцев обработка баранов на 1+1 и будет вам вода....
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а кто такой Кориневич...?
Где озвученная позиция президента Украины Богдана....?
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Кто вам доктор? Хоть камни с неба, опресняйте мрази!
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Позитив за позитив. Кацапы возвращают Крым, а Украина пускает воду. Всё очень просто, удивительно что поц это не понимает.
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кацапы это звери и ничего кроме силы не понимают ...
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Капельное орошение мочой спасёт Руцький мир в Крыму!!
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Как всегда мелкая пакость,нет что бы кацапа утопить,нет ещё полной сознательности в обществе
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А попросите у Неба вместо камней - воду!
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Сегодня выводите войска, ВСЕ, завтра идёт вода, без обмана.
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Андрей Разин получил ответ из пресс-службы Владимира Зеленского на свою просьбу разрешить посетить Украину
- Со мной связалась представитель пресс-службы Владимира Зеленского. Но сразу скажу, что ситуация непростая. Я с 2017 года являюсь советником главы Республики Крым, с 2015 года - советником мэра Ялты. Мне первому и единственному артисту из России было присвоено звание Заслуженного артиста Республики Крым. В то же время, мне было сказано, что Владимир Зеленский готов рассмотреть вопрос о моем приезде к Нине Кирсо. Но это требует времени. Пока президент законодательно не может этого сделать. Представитель пресс-службы попросила дождаться первого заседания новоизбранной Верховной рады, где в один из первых пакетов в ближайшие два-три месяца президент внесет свое предложение по поводу запрета культурных связей между двумя государствами.
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З окуповані території відповідальність несе окупант.
Так написано у Женевській конвенції...
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Украина объяснила: техническое гидросооружение, находящееся на территории Украины - Северокрымский канал, временно не работает "по техническим причинам"... Река Днепр течёт по своему руслу, как и тёкла до этого, миллионы лет, вливая свои воды в Чёрное море, откуда их черпать можно, до бесконечности....
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Вообще ох*ели сволочи. Захватили чужие дома, убив их жильцов а теперь открыли краны и ждут чтобы им вино полилось рекой? А радиоактивных отходов с Чернобыля не хотели?
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А лучше ройте каналы с ваших великих русских рек.
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крысм пох, крысм нах...
жрите сцуки камни с неба!!!
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почему бы не затеять старинную идею "поворота северных рек"? проложить через всю рашку канал "ноёнокса- крым", построив для опреснения беломорской воды, изотопную опреснительную установку. изотопы, как основной вид топлива для неё, будут ещё долго и главное бесплатно поставлятся по каналу вместе с водой ))
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Даешь танцующего морячка на дне высохшего канала "Никаких позитивных сигналов", - российские оккупанты жалуются на отсутсвие у украинских властей желания подать воду из Днепра - Цензор.НЕТ 7795
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Хрен вам, а не воду...уринотерапией занимайтесь...Малахов вам в помощь... "Никаких позитивных сигналов", - российские оккупанты жалуются на отсутсвие у украинских властей желания подать воду из Днепра - Цензор.НЕТ 2934
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Так вроде крымские сепары, сами от воды отказались.
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А сама параша освободила украинских пленных? Так пусть пьют свою воду!
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предлагаю -писять,фильтровать, варить борщ, писять, фильтровать
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Дуста вам, а не воды из Днепра)) Охренели ...
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на хера мы рыли море, оттуда и пейте "Никаких позитивных сигналов", - российские оккупанты жалуются на отсутсвие у украинских властей желания подать воду из Днепра - Цензор.НЕТ 6079
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С каждым годом климат становится все жарче, каждый год температурные рекорды. Так что водичка нужна самой Украине. А в окупированном крыму разве что будут снимать фильмы про аппокалипсис типо *Безумный Макс*, в главной роли которого будет видимо пластический хирург путена Взаддостанов
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Осталось по мосту водопровод положить, и будет рашистам в Крыму счастье.
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