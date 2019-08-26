 "Никаких позитивных сигналов", - российские оккупанты жалуются на отсутсвие у украинских властей желания подать воду из Днепра

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом рассказал так называемый постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
"Никаких позитивных сигналов по этому вопросу не поступает, переговоров не ведется. Украинские официальные лица, заявляют, что никакой воды они давать крымчанам не будут", - заявил он.
путин Зе позвонит (или уже) - пару месяцев обработка баранов на 1+1 и будет вам вода....
«Мы не можем говорить о подаче воды. В той ситуации, что мы имеем, мы не можем говорить о подаче воды Северо-Крымским каналом в Крым. Я считаю, что это однозначная позиция», - подчеркнул Кориневич.Он также отметил, что-то же самое касается и подачи электроэнергии на оккупированный РФ полуостров.
Где озвученная позиция президента Украины Богдана....?
- Со мной связалась представитель пресс-службы Владимира Зеленского. Но сразу скажу, что ситуация непростая. Я с 2017 года являюсь советником главы Республики Крым, с 2015 года - советником мэра Ялты. Мне первому и единственному артисту из России было присвоено звание Заслуженного артиста Республики Крым. В то же время, мне было сказано, что Владимир Зеленский готов рассмотреть вопрос о моем приезде к Нине Кирсо. Но это требует времени. Пока президент законодательно не может этого сделать. Представитель пресс-службы попросила дождаться первого заседания новоизбранной Верховной рады, где в один из первых пакетов в ближайшие два-три месяца президент внесет свое предложение по поводу запрета культурных связей между двумя государствами.
Так написано у Женевській конвенції...
жрите сцуки камни с неба!!!
1. https://sprotyv.info/news/v-rf-priznali-strashnye-poslednie-yadernogo-vzryva-pod-severodvinskom?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
2. https://sprotyv.info/video/katastrofa-dlya-ekologii-v-seti-pokazali-posledstviya-yadernoj-avarii-pod-severodvinskom-video
3. https://www.youtube.com/watch?v=ecGu6yt7gng
Відповідь Запорізьських аграріїв