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 Политика Украины
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 Подготовительная группа проголосовала за создание временной спецкомиссии по вопросам ветеранов, ее возглавит Яна Зинкевич, - Герасимов

Подготовительная депутатская группа в понедельник приняла решение о создании временной специальной комиссии по вопросам ветеранов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил избранный народным депутатом от партии "Европейская солидарность", глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде VIII созыва Артур Герасимов.

"Сегодня подготовительная подгруппа проголосовала предварительно за создание временной специальной комиссии по вопросам ветеранов. Ее руководителем была единогласно избрана представитель "Европейской солидарности" Яна Зинкевич", - сказал Герасимов журналистам в понедельник в Киеве.

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Как сообщалось, подготовительная депутатская группа проголосовала в целом предложение о формировании 23 комитетов в Верховной Раде 9-го созыва. Среди них - комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов (в Верховной Раде 8-го созыва был комитет по делам ветеранов и лиц с инвалидностью).

Источник: https://censor.net.ua/n3144713
 
   
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и шо будет делать времення комиссия??? С какой целью ее создали? Бабло пилить???
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хороший выбор....
Ее не купишь ....- гарантия 99,9%....
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Это конечно хорошо но смущает отсутствие опыта и образования.
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ее одну не оставят....
Там О.Корчинская и другие госпитальеры будут рядом...
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а она вертолетчица? а то если шо то лучше сразу в президенты!
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