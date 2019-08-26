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 Политика Украины
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Все про:ВР (23322) комитет (401) Разумков Дмитрий (160)

 Другим политсилам мы предлагаем возглавить 4 комитета Рады и комиссию по делам ветеранов, - Разумков

Будущим оппозиционным фракциям предлагают возглавить комитеты по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, свободы слова, молодежи и спорта, евроинтеграции и комиссию по вопросам ветеранов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Трудно сказать: оппозиция или не оппозиция - другим политическим силам. Я надеюсь, что работа в парламенте будет направлена не на политическую позицию или оппозицию, а на развитие нашего государства. То, что мы предлагаем в качестве руководящих должностей в комитетах, то мы предлагаем: по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, свободы слова, молодежи и спорта, евроинтеграции и комиссию по вопросам ветеранов", - сказал Разумков журналистам по окончании работы подготовительной группы в понедельник в Киеве.

Он отказался назвать кандидатуры, которым предлагается возглавить комитеты, сославшись на то, что пока нет консолидированного решения по этому вопросу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подготовительная группа на заседании в понедельник рассмотрит кандидатуры руководителей комитетов Рады, - Стефанчук. ВИДЕО

Разумков подтвердил, что не удалось принять окончательного решения по составу парламентских комитетов, поскольку еще не все политические силы подали свои кандидатуры.

"Я думаю, что к вечеру мы уже получим все предложения по руководящему составу в комитетах и к утру выйдем с консолидированной позицией", - сказал он.

Первое торжественное заседание Верховной Рады 9-го созыва, избранной на внеочередных выборах 21 июля, назначено на 29 августа.

Источник: https://censor.net.ua/n3144711
 
 
 Топ комментарии
 
Забирайте всі комітети собі, щоб потім не казали що вам хтось заважає.
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все что НЕ НУЖНО партии СН Другим политсилам мы предлагаем возглавить 4 комитета Рады и комиссию по делам ветеранов, - Разумков - Цензор.НЕТ 5549 Не их приоритеты)))
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Песам давать нельзя - будут гадить Украине, чтобы вернуть власть
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все что НЕ НУЖНО партии СН Другим политсилам мы предлагаем возглавить 4 комитета Рады и комиссию по делам ветеранов, - Разумков - Цензор.НЕТ 5549 Не их приоритеты)))
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Навіть нуна. Нехай обсеруться по повній.
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Забирайте всі комітети собі, щоб потім не казали що вам хтось заважає.
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Тобі ще досі цікаво про їхні думки?😏
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Дмитрику схоже прошарований, або щось подібне. Він сьогодні був повністю на боці Боді в темі про "що хочу, те і роблю"
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Да, давайте дадим депутатам 4200 и будем наедятся что они не будут воровать.
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Это как? Рыгионалы оппоблок сможет рулить, к примеру комиссией по делам ветеранов. Или комитетами по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, свободы слова. Юмористы, блин.
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Медведчук, Шуфрич, занимайтесь ветеранами, покажите патриотизм, и любовь к Украине.
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Голубой воришка думает,что ухватил Бога за бороду!
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Комиссию по делам ветеранов возглавляет петина сосалка Ирка Фриз?
Оставьте пете хоть эту комиссию.Не лишайте старика этой невинной радости.))
Или в квартале уже есть кандидатура?))))
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Раз контролирующие комитететы не дают.Значит не уверенные в своей честности.А вдруг?
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A oборону - слабО предложить Забродскому ?
Ой, да он же генерал. Іншим політичним силам ми пропонуємо очолити 4 комітети Ради і комісію у справах ветеранів, - Разумков - Цензор.НЕТ 2598
Надо по новой традиции - полного нуля поставить. Лучше всего - безработную представительницу секс-меньшинства.
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Нє, ну самі подумайте, як ви обирали людину, яка все життя грала дурня на сцені - ви сподівались, що він закидає вас мудростями? Дивіться правді в обличчя. Найменше, що він може зробити - не закидати дурницями. Хіба для того, щоб стати розумни - ідуть вчитися в дурдом? Нє, я розумію, що для того, щоб боротися з корупцією - треба обрати шахрая. Український народ в таких рішеннях дуже мудрий, тож йому мудреця в президентах не треба, а то мудрість через край потече. Коротше - самі все побачите.
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