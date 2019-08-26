 Замгенпрокурора Кизь написал Канаде об отсутствии оснований для санкций против Портнова. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, в распоряжении НВ оказался этот документ.
ГПУ отправила письмо в посольство Украины в Канаде и в Министерство иностранных дел и международной торговли Канады, в котором сообщает, что по состоянию на 29 июля 2019-го года по отношению к Андрею Портнову не проводится досудебных расследований и что Портнов не имеет процессуального статуса подозреваемого, обвиняемого или подсудимого.
"Учитывая изложенное, юридические основания для пребывания Портнова Андрея Владимировича, 27.10.1973 года рождения, в Списке к Положению о замораживании активов коррумпированных иностранных должностных лиц (Украина) от 05.03.2014 (Freezing Assests of Corrupt Foreign Officials(Ukraine) Regulations, отсутствуют".
Письмо подписал заместитель генерального прокурора Украины Сергей Кизь.
Канада ввела санкции против соратников экс-президента Виктора Януковича, включая Портнова, еще в 2014-м году. В 2019-м санкции против него и еще 15 соратников экс-президента Виктора Януковича правительство Канады продлило еще на 5 лет.
"Этим решением замораживаются все активы фигурантов, обнаружены в Канаде. Правительство также запрещает кому-либо в Канаде, а также канадским гражданам независимо от места их пребывания: вступать в имущественные отношения с лицами, на которых наложены санкции, вести с ними финансовые расчеты, предоставлять финансовые услуги.
В пояснительных документах к решению говорится, что оно призвано предоставить дополнительное время Украине для завершения уголовных расследований и внесения формальных просьб о правовой помощи; гарантировать, что присвоенные активы остаются замороженными и фигуранты списка смогут понести ответственность; сигнализировать канадскую поддержку ответственности, верховенству права и демократии в Украине", —заявляла канадская сторона, продлевая санкции.
Теперь же ГПУ своим письмом сообщает, что юридических оснований для продления санкций против Портнова нет.
Андрей Портнов — бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича, он курировал правовые вопросы.
После событий 2013−14 года и бегства Януковича Портнов осел в Австрии. Во второй половине мая 2019 года Портнов вернулся в Украину. В команде Зеленского еще в апреле отрицали какие-либо связи Портнова со штабом тогда еще не избранного президента.
Внизу сторінки цитата :" Генеральної прокуратури України.
Наказом Генерального прокурора України від 03 липня 2019 року № 542-ц призначений заступником Генерального прокурора.
Указом Президента України від 22 серпня 2016 року нагороджений медаллю «За працю і звитягу».
Нагороджений Грамотою та Почесною грамотою Верховної Ради України"
Ахахаххаха
Шах і Мат порохохоботи
Наказом Генерального прокурора України від 03 липня 2019 року № 542-ц призначений заступником Генерального прокурора.
Указом Президента України від 22 серпня 2016 року нагороджений медаллю «За працю і звитягу».
Нагороджений Грамотою та Почесною грамотою Верховної Ради України
Вище дав лінк на офф сайт
Пороховня , шо случилось с вашим Югиком ?
Если Украина еще и жива, то не эти подонки и ****** ее защищали и спасали. Эти только жрут из корыта, и похрюкуют на патриотов, благодаря которым, эти сучьи потроха в жупанах, хорошо питаются, одевается и плямкают в эфирах и получая двойные зарплаты из путинских кошельков, обслуживая портновых. Благодаря ****************, у них появился шанс, увеличить свои основные доходы от гебнявых.
Когда уже украинцы прозреют?
а не за более опытного Януковича или хотя бы его слугу Портнова?
По факту ж все одно будут их иметь, може лучше было б сразу?
https://www.gp.gov.ua/ua/guidance_gpu.html
Внизу сторінки цитата :
" Генеральної прокуратури України.
Наказом Генерального прокурора України від 03 липня 2019 року № 542-ц призначений заступником Генерального прокурора.
Указом Президента України від 22 серпня 2016 року ( Петром 5-точкіним ) нагороджений медаллю «За працю і звитягу».
Нагороджений Грамотою та Почесною грамотою Верховної Ради України"
Ахахаххаха
Шах і Мат порохохоботи
То шо вже Юра ніякий і не кум Петру вже ???
Нова методичка прийшла ?