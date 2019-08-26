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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9302) Канада (1305) Портнов (429) санкции (7453)

 Замгенпрокурора Кизь написал Канаде об отсутствии оснований для санкций против Портнова. ДОКУМЕНТ

30 июля 2019 года ГПУ отправила письмо, подписанное заместителем Генерального прокурора Украины, в котором ГПУ просит Канаду снять санкции с заместителя главы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Как передает Цензор.НЕТ, в распоряжении НВ оказался этот документ.

ГПУ отправила письмо в посольство Украины в Канаде и в Министерство иностранных дел и международной торговли Канады, в котором сообщает, что по состоянию на 29 июля 2019-го года по отношению к Андрею Портнову не проводится досудебных расследований и что Портнов не имеет процессуального статуса подозреваемого, обвиняемого или подсудимого.

Замгенпрокурора Кизь написал Канаде об отсутствии оснований для санкций против Портнова 01

"Учитывая изложенное, юридические основания для пребывания Портнова Андрея Владимировича, 27.10.1973 года рождения, в Списке к Положению о замораживании активов коррумпированных иностранных должностных лиц (Украина) от 05.03.2014 (Freezing Assests of Corrupt Foreign Officials(Ukraine) Regulations, отсутствуют".

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Письмо подписал заместитель генерального прокурора Украины Сергей Кизь.
Канада ввела санкции против соратников экс-президента Виктора Януковича, включая Портнова, еще в 2014-м году. В 2019-м санкции против него и еще 15 соратников экс-президента Виктора Януковича правительство Канады продлило еще на 5 лет.

"Этим решением замораживаются все активы фигурантов, обнаружены в Канаде. Правительство также запрещает кому-либо в Канаде, а также канадским гражданам независимо от места их пребывания: вступать в имущественные отношения с лицами, на которых наложены санкции, вести с ними финансовые расчеты, предоставлять финансовые услуги.

В пояснительных документах к решению говорится, что оно призвано предоставить дополнительное время Украине для завершения уголовных расследований и внесения формальных просьб о правовой помощи; гарантировать, что присвоенные активы остаются замороженными и фигуранты списка смогут понести ответственность; сигнализировать канадскую поддержку ответственности, верховенству права и демократии в Украине", —заявляла канадская сторона, продлевая санкции.

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Теперь же ГПУ своим письмом сообщает, что юридических оснований для продления санкций против Портнова нет.

Андрей Портнов — бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича, он курировал правовые вопросы.

После событий 2013−14 года и бегства Януковича Портнов осел в Австрии. Во второй половине мая 2019 года Портнов вернулся в Украину. В команде Зеленского еще в апреле отрицали какие-либо связи Портнова со штабом тогда еще не избранного президента.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144707
 
 
 Топ комментарии
 
Даже в Канаде охренели от такого - и слили это письмо для прочтения мудрому и простому нариду.... Замгенпрокурора Кизь написал Канаде об отсутствии оснований для санкций против Портнова - Цензор.НЕТ 534
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ось такий у нас плокулол патріот !!!
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Нужно было вводить политическую уголовную статью 58 - оппозиционер, антимайдановец, враг украинского народа и сажать на 20 лет. Теперь поздно, демократия, нарушение прав человека. Инакомыслящих врагами народа не назовешь.
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Портнова и без этого есть за что подвесить за крашенки. Человек, написавший по просьбе рашенских козлов переходную конституцию Крыма для аннексии его Рашей, должен не заявы строчить и по Киеву гулять, а, как минимум, гнить с СИЗО СБУ. Но кто-же своего тронет?
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КАРТАВЫЙ прокурор югик !!!!! тебя сцыкло самого надо СУДИТЬ за измену,падаль !!!!!
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"прокулол" уже в "отпуск" ушел, ему не высидеть на этом месте. А вот все замы начали выслуживаться перед новыми лицами. Тем более не комильфо, чтоб у нового генпрокурора были санкции.
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все что мне надо знать об этой власти, ок. думаю до ростова не добежите
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Тю! Так сам Гениальный прокурор Югий Витагьевич в интервью Бутусову назвал Портнова святым и рожденным от непорочного зачатия.
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Даже в Канаде охренели от такого - и слили это письмо для прочтения мудрому и простому нариду.... Замгенпрокурора Кизь написал Канаде об отсутствии оснований для санкций против Портнова - Цензор.НЕТ 534
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Это праклятый Зеленский не завел ни одного дела на Портнова за 5 лет, а сейчас сам продиктовал и написал отмазку рукой подчиненного генплокулола в трусиках (а может даже и без).
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Похоже на договорняк чтоб Портнов отцепился наконец от кума генпрокурора.
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Що цікаво, що Посольство Канади в Україні не зверталося із запитом до Генпрокуратури, але прокурор Кізь, виконавши функцію помічника адвоката Портнова, самочинно надіслав відповідь не авокату Портнову, а безпосередньо до Посольства Канади та до Міністерства закордонних справ Канади.
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Взять любого с ПР, там клейма негде ставить, а они основания не могут найти. А может просто не хотят найти или есть указ не найти?
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Друзья зелемойских неподсудньі...Луценко теперь не тронут?😂
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луценко вряд ли и знает - ему работать осталось два дня. А замьі зарабатьівают очки у зебилов
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Юра- мудак...почему сразу не свалил? Больничньій не взял? В отпуск не ушел? Договаривается с зельцем и рьігами.
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юра может и бьіл "мудак", - теперь наслаждайся "не мудаками".
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Лист підписав пан Кізь - людина, призначена в ГПУ від Богдана. Але доказів співробітництва нової влади з Портговим немає!
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https://www.gp.gov.ua/ua/guidance_gpu.html

Внизу сторінки цитата :" Генеральної прокуратури України.
Наказом Генерального прокурора України від 03 липня 2019 року № 542-ц призначений заступником Генерального прокурора.
Указом Президента України від 22 серпня 2016 року нагороджений медаллю «За працю і звитягу».
Нагороджений Грамотою та Почесною грамотою Верховної Ради України"

Ахахаххаха
Шах і Мат порохохоботи
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Увидел картинку думал федорыч возвоащается.
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Главное в этом письбе это,что вергите портомою бабло,там наша доляха.
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Генеральної прокуратури України.
Наказом Генерального прокурора України від 03 липня 2019 року № 542-ц призначений заступником Генерального прокурора.
Указом Президента України від 22 серпня 2016 року нагороджений медаллю «За працю і звитягу».
Нагороджений Грамотою та Почесною грамотою Верховної Ради України

Вище дав лінк на офф сайт
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" Замгенпрокурора Кизь написал Канаде об отсутствии оснований для санкций против Портнова "

Пороховня , шо случилось с вашим Югиком ? Замгенпрокурора Кизь написал Канаде об отсутствии оснований для санкций против Портнова - Цензор.НЕТ 1622
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Ай, молодцы зелебобики, навыбирали! Замгенпрокурора Кизь написал Канаде об отсутствии оснований для санкций против Портнова - Цензор.НЕТ 3854 Богдан и Кизь - кореша, приказ портнова надо выполнять!
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Сексоты не опасаются: прикрывают, покрывают, приучают, приручают, проучают и так далее. Они же: выступают, поступают, заступают, наступают и так далее. Настоящие агенты влияния российских захватчиков, пятая колона и диверсионная группа захвата в глубоком тылу украинского народа.
Если Украина еще и жива, то не эти подонки и ****** ее защищали и спасали. Эти только жрут из корыта, и похрюкуют на патриотов, благодаря которым, эти сучьи потроха в жупанах, хорошо питаются, одевается и плямкают в эфирах и получая двойные зарплаты из путинских кошельков, обслуживая портновых. Благодаря ****************, у них появился шанс, увеличить свои основные доходы от гебнявых.
Когда уже украинцы прозреют?
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Кто бы сомневался,что будет по другому ! Уже наверно и представление на орден " Героя Украины" готово. Как только расстреляют Порошенко сразу и вручат ))
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Непонятно одно - почему 73% голосовали за Зеленского
а не за более опытного Януковича или хотя бы его слугу Портнова?
По факту ж все одно будут их иметь, може лучше было б сразу?
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не, ну все видел, ну что бы гос.орган просил за помилование бандита, который 5 лет скрывался от этого органа, это впервые
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Прокуратура ответила на запрос о наличии или отсутствии уголовного дела. Это ее обязанность по закону.
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не ты ли жопу рвал за соевых ? Вот наслаждайся их работой!
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а про его босса по сегодняшний день который этого кизе назначал слушал? Югиком зовут , а кто Югика антизаконно в кресло садил слышал ? Петей его зовут.....
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Зебики, что вы мелочитесь, давайте сразу Портнова канонизируйте, молитесь ему, и целуйте его у попу.
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Плокулол еще есть немного времени до поджопника с кресла -------- пора Витька реабилитировать ,выплатить компенсацию ,и встретить с цветами , иначе он вас с Петриком безвластных передавит теперь как котят паршивых Замгенпрокурора Кизь написал Канаде об отсутствии оснований для санкций против Портнова - Цензор.НЕТ 8141
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ПЄСдюки , не списуйте все на Зебілів

https://www.gp.gov.ua/ua/guidance_gpu.html

Внизу сторінки цитата :
" Генеральної прокуратури України.
Наказом Генерального прокурора України від 03 липня 2019 року № 542-ц призначений заступником Генерального прокурора.
Указом Президента України від 22 серпня 2016 року ( Петром 5-точкіним ) нагороджений медаллю «За працю і звитягу».
Нагороджений Грамотою та Почесною грамотою Верховної Ради України"

Ахахаххаха
Шах і Мат порохохоботи Замгенпрокурора Кизь написал Канаде об отсутствии оснований для санкций против Портнова - Цензор.НЕТ 8308
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Ну, тупой! Шо ты здесь указы выискиваешь? Понятно, что у зебилов вместо мозга буква зе, но хоть инстинктом понять можно, что ребятки переобуваются в полете и за новые теплые места? Вы ж, *уки, кАрупционеров насквозь видите, умные такие, так чего же одних коррупционеров к власти привели? Всё еще не хотите замечать, какую вертикаль они выстраивают, какие законы будет принимать эта блевотная в большинстве своем рада? Бараны вы упёртые, люмпены, чесслово...
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Ахаххаха

То шо вже Юра ніякий і не кум Петру вже ???

Нова методичка прийшла ?
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Это не тот ли Портнов, который обеспечил юридическое обоснование возвращения Фирташу 17 млрд кубов газа, конфискованного Юлей?
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Шо скажет порохоскот за кумпЛокуЛоЛа? Замгенпрокурора Кизь написал Канаде об отсутствии оснований для санкций против Портнова - Цензор.НЕТ 5
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Доки можна терпіти це бл*дство!?Позоріще! Людину яка узурпупувала владу . конституцію, вина у смертях на майдані, прийняттям законів 16 січня' розкраданням країни,оправдують і знімають обвинувачення. Пора грохнути все кодло.А то скоро Янику пам'ятник ставити будемо.
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