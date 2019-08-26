 Верховная Рада введет механизм "кешбэка" за фальшивые чеки, выданные предпринимателями с 2020 года

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон, об этом заявил избранный нардеп от "Слуги народа", претендент на должность главы парламентского комитета по вопросам налоговой, таможенной и финансовой политики Даниил Гетманцев. По его словам, такая система - одна из законодательных инициатив, подготовленных новоизбранными нардепами.
"Среди первых - это е-чек и "кешбэк". Недавно Минфин опубликовал эту инициативу: если мне не выдают чек или выдают фальшивый (я его могу проверить онлайн), я оповещаю об этом налоговую и получаю возврат стоимости (кешбэк) своей покупки. А предприниматель платит 200% штрафа. То есть мы подключим всех граждан Украины к контролю за расчетно-кассовыми операциями", - заявил Гетманцев.
По его словам, для рисковых отраслей механизм "кешбэка" планируют ввести с 1 января 2020 года, а для остальных - еще через год.
Похоже к семейному бюджету всех граждан.
граждан Украины это не затронет
оно не против них направлено
наоборот, они получат дополнительный
источник дохода все
и Украина станет богатой и процветающей страной.
а предпринимателей этих разных
давно пора «уничтожить как класс»(с) Янукович.
Это угроза коммунистическому строю - свободное предпринимательство,
это отрыжка капитализма, и остатки проклятого НЭПа.
Дружно скажем «НЕТ!» и погоним их поганой метлой
по пути обшарив их карманы, не осталось ли там чего.
А епрст-чек будет?
Заменять часть слов английскими что бы продемонстировать причастность к кембриджскому экономическому образованию.
Как ботать по фене.
Это тебе ответ-пояснение от "Цензора"...
Прямо
какой-то 37 - й год . Продразверстку еще введите...
https://systemgroup.com.ua/ru/o-kompanii/article/kto-dolzhen-ispolzovat-rro-v-2018-2019-godu-zakonodatelstvo-ukrainy-po-rro
народ и сам себя прокормит
есть же шесть соток
Як ці ідіоти дупи рвали за зєльонку! Як розпиналися одне перед одним!
"Ех за вєру мою, бєззавєтную,
Много лєт отдихал я в раю,
Промєнял я на жизнь безпросвєтную,
Нєсусвєтную глупость мою!"
І головне "сделать" можна кого завгодно! Тепер всі будуть твердо і рівно сидити на дупі відстібуючи мєнтам.
Зє!біли.
Ти купив партію товару, ти знаєш звідки вона, як її розмитнювали і чи розмитнювали взагалі?
Продав, а товар - контрабас, його на нашій території "немає" і виходить, що у чеку неправдиві дані, отже він "фальшивий". І таких варіантів сотні.
Вберегтися - неможливо, доведеться всім платити потрібним людям щоб жити спокійно.
В результаті ціни виростуть на все. Багато хто розориться, бо при зростанні цін впаде попит і стільки торговців на ринку існувати не зможуть. Доведеться комусь іти працювати посудомийками та офіціантами на старості літ.
Але! Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
Да я
Да я
Я настолько крут что если мне вдруг не понравится власть я пойду и выберу другую.
Как будто бы это не ты сидел под шконкой при федорыче.
Все.
Пусть идут меняют власть выбирают.
Что хотят то и делают.
Хочу посмотреть на этот цирк.
(Кому цікаво, можете переглянути Податковий кодекс).
З черговою "Божою росою" вас, ЗЁбіки!
Е-чек...значит будет База Е-чеков....а значит реальные обьемы продаж уже не скрыть...зебобики единоналожники...ау...готовьтесь к переходу на общую систему...