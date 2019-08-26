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 Политика Украины, Экономика, Общество
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Все про:налоги (2626) фальсификации (1281) Гетманцев (18)

 Верховная Рада введет механизм "кешбэка" за фальшивые чеки, выданные предпринимателями с 2020 года

Верховная Рада может ввести механизм "кешбэка" за фальшивые чеки, выданные предпринимателями с 2020 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон, об этом заявил избранный нардеп от "Слуги народа", претендент на должность главы парламентского комитета по вопросам налоговой, таможенной и финансовой политики Даниил Гетманцев. По его словам, такая система - одна из законодательных инициатив, подготовленных новоизбранными нардепами.

"Среди первых - это е-чек и "кешбэк". Недавно Минфин опубликовал эту инициативу: если мне не выдают чек или выдают фальшивый (я его могу проверить онлайн), я оповещаю об этом налоговую и получаю возврат стоимости (кешбэк) своей покупки. А предприниматель платит 200% штрафа. То есть мы подключим всех граждан Украины к контролю за расчетно-кассовыми операциями", - заявил Гетманцев.

По его словам, для рисковых отраслей механизм "кешбэка" планируют ввести с 1 января 2020 года, а для остальных - еще через год.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Режим совместного транзита, "кешбек" и "сплит", - Гетманцев анонсировал первые таможенные и финансовые законопроекты новой Рады

Источник: https://censor.net.ua/n3144706
 
 
 Топ комментарии
 
Сейчас так модно.
Заменять часть слов английскими что бы продемонстировать причастность к кембриджскому экономическому образованию.
Как ботать по фене.
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Похоже мелких ФОПов которые голосовали за наркомана, ждет сюрприз. Вместо халявы, им придется платить налоги.
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"То есть мы подключим всех граждан Украины к контролю за расчетно-кассовыми операциями"
Похоже к семейному бюджету всех граждан.
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Жестко. Но справедливо. И решает проблему! Да посмотрим что порохоскот скажет.
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Решает проблему чего? Поподробней пожалуйста.
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однозначно справедливо
граждан Украины это не затронет
оно не против них направлено
наоборот, они получат дополнительный
источник дохода все
и Украина станет богатой и процветающей страной.

а предпринимателей этих разных
давно пора «уничтожить как класс»(с) Янукович.
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Предприниматели - это значит не граждане Украины? И работники магазинов - тоже. Это ж в любой магазин заходи и говори : а я тут покупал, а вы мне чек не выдали.
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да, если пошел в предприниматели - нужно лишать гражданства
Это угроза коммунистическому строю - свободное предпринимательство,

это отрыжка капитализма, и остатки проклятого НЭПа.
Дружно скажем «НЕТ!» и погоним их поганой метлой
по пути обшарив их карманы, не осталось ли там чего.
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Разъясните мне отсталому - кешбэк имеет какое-то отношение к бэк-вокалу?
А епрст-чек будет?
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Сейчас так модно.
Заменять часть слов английскими что бы продемонстировать причастность к кембриджскому экономическому образованию.
Как ботать по фене.
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Бек-вокал = співи дупами. Кешбек = випорожнення купюрами.
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Пенсионеры хоть кушать нормально станут, продуктовые и рыбо-мясные МАФы чеков не дают.
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Если чек не выдали вообще, то как пенсионер докажет, что он, вообще, совершил покупку в этом МАФе?
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Значит надо ставить видеонаблюдение, или пусть пенсионер ходит со смартфоном, ведь строится система государство в гаджете.
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Ну значит этому пенсионеру больше 6ичего в этом магазине продавать не будут. Вот и все.
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Отказать не могут. Этот настырный пенсионер может пожаловаться в комитет защиты прав покупателей. Верховна Рада запровадить механізм "кешбеку" за фальшиві чеки, видані підприємцями, з 2020 року - Цензор.НЕТ 3242 А с сим комитетом связываться.... Короч себе дороже выйти может.
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А в ответ или в тёмном подъезде "в глаз дадут", или двери в квартиру, подожгут...
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Сильно сомневаюсь. Бдительные старушки у подъезда скоренько ментам сдадут. Верховна Рада запровадить механізм "кешбеку" за фальшиві чеки, видані підприємцями, з 2020 року - Цензор.НЕТ 1488 Сарафанное радио никто не отменял. Да и бдительных пенсов дофига. Будешь за всеми гоняться? Верховна Рада запровадить механізм "кешбеку" за фальшиві чеки, видані підприємцями, з 2020 року - Цензор.НЕТ 1488
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Отказать в продаже могут. Запрета никакого нет. И не может быть. Ну отказался магазин от акта покупки-продажи. И что?
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В соответствии со ст.633 Гражданского кодекса Украины (далее - ГКУ) публичным является договор, в котором одна сторона - предприниматель взяла на себя обязанность осуществлять продажу товаров, выполнение работ или предоставление услуг КАЖДОМУ, кто к ней обратится (например, розничная торговля, перевозки транспортом общественного пользования, предоставление услуг связи, медицинского, гостиничного, банковского обслуживания и т.п.).Важно помнить, что условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, кроме тех, кому по закону полагаются льготы. Во всех остальных случаях, касающихся заключения публичного договора, исполнитель не имеет права предоставлять преимущества одному потребителю перед другим.Кроме того, п.4 данной статьи устанавливает с одной стороны довольно жесткие условия для исполнителя публичных услуг, а с другой - важную гарантию прав потребителя на выполнение его требований надлежащим образом. Так, ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ОТКАЗАТЬСЯ от заключения публичного договора при наличии у него возможностей предоставления потребителю соответствующих товаров (работ, услуг). В случае необоснованного отказа от предоставления услуги предприниматель обязан возместить убытки, нанесенные потребителю таким отказом. Независимо от возмещения убытков клиент также имеет право настаивать на оказании необходимой ему услуги (т.е. на заключении публичного договора) исполнителем, обратившись в суд с соответствующим иском.
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И каким образом магазин обоснует свой отказ предоставить товар и услуги потребителю?
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И комитет защиты прав ничего не сделает - нет покупки - нет и прав. А будет настырничать, то и вором его могут обьявить. Вот украл у магазина товар. Пусть потом доказывает что не вор. А потом деньги еще заплатит магазину. И срок получит. 👍
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Не нужно недооценивать пенсионеров сталинской закалки. Тем более налоговая априори на их стороне будет. Верховна Рада запровадить механізм "кешбеку" за фальшиві чеки, видані підприємцями, з 2020 року - Цензор.НЕТ 25 Ей еще один повод денюшку сбить.
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Так главное стукнуть, а проверить всегда найдется кому.
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И сбудется мечта Януковича - «уничтожить предпринимательство как класс»(с).
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Прямо какой-то 37 - й год . Продразверстку еще введите. А товар тогда надо будет возвращать в тройном размере продавцу. За аренду.
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Oleg Rus bceba7cb
Прямо
какой-то 37 - й год . Продразверстку еще введите...

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И интересно, если чека нет, то как покупатель докажет, что он покупал именно здесь, а не в доугом месте?
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Если чека не дают есть механизм контрольной покупки. Достаточно заявить в налоговую.
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Доказывать, что не у него купили будет продающий, вообще по иные делается контрольная закупка и всем желающим возмещается "покупка". Врубился???
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А как насчет " презумпции невиновности" ? Или этому вас в школе не учили? То есть основа юридических прав - виновный не должег доказывать, что он не виноват. Его вину должен доказать пострадавший . Иначе если нет доказательств, то нет и дела. Виновного отпускают. Или сейчас при Зе плфиг будет на эту презумпцию невиновности?
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Если в налоговую сигнал придет, что без чека продали - будет скорее всего проведена контрольная закупка. И тогда вообще пополной вжарят.
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У маршрутчиков пробовал чеки просить?.. Они тебе поржут в лицо, и дадут чеков штук 50. Напугал ежа голой жопой...
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Презумпция невиновности это для невиновных, а для виновных улики - контрольная закупка с составлением протокола и т.д.
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Контрольная закупка не доказывает, что тогда чек не выдали, а только сейчас. Значит деньги доносчику не вернут, а только этому контрольному.
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Чувство удовлетворения тоже много значит, на одного хитрож.пого, который уклоняется от налогообложения станет меньше.
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С меня не взимают, подумай дальше сам.
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Мне интересен другой вопрос. Как докажут что чек выдал принтер чеков именно этого продавца. Их же вроде как не регистрируют, а единоналожникам их использовать допустимо. Фотошоп и умение им пользоваться тоже вроде как никто не отменял. Народ у нас креативный.
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Похоже мелких ФОПов которые голосовали за наркомана, ждет сюрприз. Вместо халявы, им придется платить налоги.
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Ну вобщем-то этого и следовало ожидать. Зе нужны деньги. А где их взять. Ну не у Коломойского же в конце концов .
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Нажаль, не всіх
https://systemgroup.com.ua/ru/o-kompanii/article/kto-dolzhen-ispolzovat-rro-v-2018-2019-godu-zakonodatelstvo-ukrainy-po-rro
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а если не смогут - то и хрен с ними
народ и сам себя прокормит
есть же шесть соток
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А вот как раз землицу то и отберут. Слышал, что Зеленский хочет отменить мораторий на продажу земли
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Я просто угораю, уявляючи як зарза сере цеглою Троєщинський базар та Юність! Верховна Рада запровадить механізм "кешбеку" за фальшиві чеки, видані підприємцями, з 2020 року - Цензор.НЕТ 4868
Як ці ідіоти дупи рвали за зєльонку! Як розпиналися одне перед одним!
"Ех за вєру мою, бєззавєтную,
Много лєт отдихал я в раю,
Промєнял я на жизнь безпросвєтную,
Нєсусвєтную глупость мою!"
І головне "сделать" можна кого завгодно! Тепер всі будуть твердо і рівно сидити на дупі відстібуючи мєнтам.
Зє!біли.
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А до чого тут менти? В данному випадку вони не рятують.
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Правильно. Любой мошенник донос сможет сделать. И деньги получить за покупку, которую не совершал. Цыгане будут довольны. И зеки тоже. Которые откинулись и без денег. Шикарно!
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До тебе прийдуть і скажуть, що маєш віддати 30% Борису Моїсейовичу, а якщо не віддаси "зроблять" тобі "фальшивий" чек і нікому нічого не доведеш!
Ти купив партію товару, ти знаєш звідки вона, як її розмитнювали і чи розмитнювали взагалі?
Продав, а товар - контрабас, його на нашій території "немає" і виходить, що у чеку неправдиві дані, отже він "фальшивий". І таких варіантів сотні.
Вберегтися - неможливо, доведеться всім платити потрібним людям щоб жити спокійно.
В результаті ціни виростуть на все. Багато хто розориться, бо при зростанні цін впаде попит і стільки торговців на ринку існувати не зможуть. Доведеться комусь іти працювати посудомийками та офіціантами на старості літ.
Але! Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
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як ти доведеш, що той фальшивий чек ти не сам підробив?
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А мне больше всего нравится:

Да я
Да я
Я настолько крут что если мне вдруг не понравится власть я пойду и выберу другую.
Как будто бы это не ты сидел под шконкой при федорыче.

Все.
Пусть идут меняют власть выбирают.
Что хотят то и делают.
Хочу посмотреть на этот цирк.
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Дуже смішно. Особливо смішно тим, хто має право працювати без касового апарату.

(Кому цікаво, можете переглянути Податковий кодекс).

З черговою "Божою росою" вас, ЗЁбіки!
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PS https://systemgroup.com.ua/ru/o-kompanii/article/kto-dolzhen-ispolzovat-rro-v-2018-2019-godu-zakonodatelstvo-ukrainy-po-rro
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Ага...усиленно пять лет поливала гавном все и всех вокруг...а теперь когда зебобик у власти типа прозрела...
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Не прозрела, а играет роль в русле "новой команды"....
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Пусть она скажет, как относится и как уважает Порошенко. Это контрольный вопрос. А вопрос №2 - как относится к Путину.
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Е-чек это налоговый милиционер в смартфоне...это то о чем пел чувак с ксивой презЕдента...а зебобики радостно хлопали в ладоши...
Е-чек...значит будет База Е-чеков....а значит реальные обьемы продаж уже не скрыть...зебобики единоналожники...ау...готовьтесь к переходу на общую систему...
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