 Участники саммита G7 в Биаррице разошлись во мнениях о возвращении РФ, - Трамп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"У нас был разговор насчет России. Мое мнение - сказать "да" (на возвращение России в G8. - Ред.), некоторые со мной не согласились, другие - наоборот", - сказал он на полях саммита "Группы семи" в Биаррице после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он уточнил, что в настоящий момент не считает необходимым "согласие на 100%" по этому вопросу, и предложил не торопить события.

Накануне Трамп сообщил журналистам, вопрос о возвращении России в "Группу восьми" обсуждается.

"Я полагаю, такая работа идет. Есть ряд людей, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась. Я думаю, это было бы полезно для многого в мире. Я думаю, это было бы положительно. Есть люди, которые со мной согласны, и мы обсуждаем это. Я не знаю, каким образом мы примем решение, но прошлым вечером мы обсуждали Россию - хотим ли мы приглашать ли ее вернуться или нет", - сказал президент США.

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По его словам, он даже удивился, что некоторые лидеры выразили согласие с ним. При этом Трамп отказался отвечать на уточняющие вопросы, когда журналисты попросили его назвать конкретные имена.

Как сообщалось ранее, против возвращения России решительно выступили премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Дональд Туск.

Напомним, Трамп неоднократно возвращался к вопросу о возможности возвращения России в "Группу семи" и восстановления формата "Группы восьми".