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Все про:G7 (308) G8 (76) Россия (73691) США (15247) Трамп (2343)

 Участники саммита G7 в Биаррице разошлись во мнениях о возвращении РФ, - Трамп

Участники саммита G7 в Биаррице не пришли к единому мнению о возможности восстановления членства России в формате G8.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"У нас был разговор насчет России. Мое мнение - сказать "да" (на возвращение России в G8. - Ред.), некоторые со мной не согласились, другие - наоборот", - сказал он на полях саммита "Группы семи" в Биаррице после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он уточнил, что в настоящий момент не считает необходимым "согласие на 100%" по этому вопросу, и предложил не торопить события.

Накануне Трамп сообщил журналистам, вопрос о возвращении России в "Группу восьми" обсуждается.

"Я полагаю, такая работа идет. Есть ряд людей, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась. Я думаю, это было бы полезно для многого в мире. Я думаю, это было бы положительно. Есть люди, которые со мной согласны, и мы обсуждаем это. Я не знаю, каким образом мы примем решение, но прошлым вечером мы обсуждали Россию - хотим ли мы приглашать ли ее вернуться или нет", - сказал президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Трампа с лидерами G7 произошел конфликт из-за России, - The Guardian

По его словам, он даже удивился, что некоторые лидеры выразили согласие с ним. При этом Трамп отказался отвечать на уточняющие вопросы, когда журналисты попросили его назвать конкретные имена.

Как сообщалось ранее, против возвращения России решительно выступили премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Дональд Туск.

Напомним, Трамп неоднократно возвращался к вопросу о возможности возвращения России в "Группу семи" и восстановления формата "Группы восьми".

Источник: https://censor.net.ua/n3144705
 
 
 Топ комментарии
 
Трампушка за тиждень забуде що говорив. Він вже і Півн. Корею і Китай вихваляв, а через тиждень знов об.ерав. Лавочнік блін.
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либо изолировать, либо умиротворить.



лучше умертвить, как бешеное животное и изолировать заразные останки.
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Трампушка за тиждень забуде що говорив. Він вже і Півн. Корею і Китай вихваляв, а через тиждень знов об.ерав. Лавочнік блін.
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Этому дурачку с плешивым чубчиком достаточно представить , что ***** послал зелёных человечков на Аляску ))) , а потом приглашать на G7 .
Но беда в том , чтобы это понять , нужно иметь мозги !
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путин не даст ему забыть.. Трампушка не просто так с бухты барахты решил вернуть россию в Г-8, - путин шантажирует его компроматом.. Впереди выборы, - рыжему дураку не позавидуешь..
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Идет война между США и Китаем за мировую гегемонию. США выгоднее иметь Московию в союзниках, чем она сблизится еще больше с Китаем.
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Трампу выбираться в следующем году, вот и поднимает уровень пурги...
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Ну неужели республиканцы не способны выпустить кандидата по-приличнее Трампа. Этот ведь позорит США. А демократы и вовсте впали в постобамовский байденовский маразм.
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Там будет гонка кандидатов, и Трамп будет в ней участвовать полюбому, ему нужны победы, или хотя бы их видимость, вон как сев. Корейцам вылизывает, а те как пуляли ракетами так и пуляют...
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Если надо,Трампа поправят однопартийцы.Но скорей всего именно он будет в президентской гонке от республиканцев.И Он закусил удила,демонстрируя расизм и защиту крупного бизнеса.
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Кремлю придется осознать неприятную истину: "фактор России" для либерального сообщества стал инструментальным. Короче, средством для достижения более важных для него стратегических целей. Для этого Россию нужно либо изолировать, либо умиротворить. Превращение России в союзника либеральной цивилизации, содействие ее модернизации и движению к демократии сняты с западной повестки дня. Россия больше не цель. Россия - головная боль.
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либо изолировать, либо умиротворить.



лучше умертвить, как бешеное животное и изолировать заразные останки.
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Да-а, блин... времена меняются, Дональд... Раньше это называлось: тебя обоссали, а теперь - разошлись во мнениях...
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под каждый твит Трампа вне зависимости от его содержания...американцы кидают это фото с разными коментами....

Можете сами убедится....
Для США, где семейные ценности имеют значение это позор конечно...



Donald J. Trump

@realDonaldTrump

Участники саммита G7 в Биаррице разошлись во мнениях относительно возможности восстановления членства РФ, - Трамп - Цензор.НЕТ 1189
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А разве россия уже вернула Крым, из-за чего собственно её и исключили?
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А тим часом нарасії... БАЛЬЗАМ!

«Северное УГМС и НПО «Тайфун» проводили измерения активности и гамма-спектрометрический анализ проб радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях. Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T1/2=9,3 ч), 139Ba (T1/2=83 мин), 140Ba (T1/2=12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2=40ч), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы (ИРГ). Как указывалось ранее, ИРГ стали причиной кратковременного повышения МАЭД (мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения - ИФ) 8 августа 2019 года в Северодвинске», - заявили в Росгидромете.

https://sprotyv.info/news/v-rf-priznali-strashnye-poslednie-yadernogo-vzryva-pod-severodvinskom?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more

Природа в районе катастрофы под Северодвинском страдает от значительного повышения радиационного фона. К такому выводу пришел побывавший на месте происшествия очевидец, пожелавший сохранить анонимность из соображений безопасности, сообщает издание Newsader.

В его распоряжении оказалась сделанная им видеозапись, на которой запечатлена растительность, предположительно пострадавшая от вредоносных последствий аварии ядерного устройства, которое взорвалось во время испытаний на морском военном полигоне в Архангельской области. По словам автора материала, съемка была сделана через три дня после происшествия. Она велась на побережье Белого моря.
Кадры показывают характерный для радиоактивного воздействия пейзаж. «Радиация сожгла листву»
https://sprotyv.info/video/katastrofa-dlya-ekologii-v-seti-pokazali-posledstviya-yadernoj-avarii-pod-severodvinskom-video
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Ось ще одно цікаве відео (33 хв). Шо насправді трапилося нарасії:
https://www.youtube.com/watch?v=ecGu6yt7gng
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Трамп делает то, что выгодно его стране. А ввиду назревающей холодной войне между НРК и США, лучше немного сбавить обороты по щемлению рашки. Чисто холодный, циничный расчет. Каждый шаг по давлению на парашу толкает последнюю в объятия Китая.А у того и так много траблов с США (взять хотя бы гонконгские протесты - Китай прямо указывает на влияние США и UK на демонстрантов) Плюс пухлик, который способен слушать только Китай и рашу. создает проблемы в регионе.
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Параша давно и с удовольствием совершает минет синантропам уверенно стоя на коленях. Куда еще глубже? Парашка войдет в синантропию на правах автономной области? Об пендосию уже все,кому не лень,вытирают сопли. Это следствие прихода к власти барыги.
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Да глубоко по...й что там сказало это рыжее чмо.
А вот наших комунярских тварей,сливших ядерное оружие,надо привселюдно утопить в говне.
Нету друзей. Особенное в продажном "западном (наверное от слова "западло)" мире. Есть только интересы. Поэтому надо ложить 150 мм на их желания и строить ракеты и возвращать ядерные боеголовки. Утрутся. Как утираются сейчас Не...й слушать чье-то мнение. Надо лоббировать свое. Правда з зеленой говномассой это невозможно.
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..назовите Трамп, кто ещё хлчет возвращения россии в G8? Ну.. там один друг просил, не высокого роста на больших каблуках
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"товарищ джонсон нам сказал, что вы уймитесь,
что - не буяньте, что - разойдитесь.
на "разойтись" трамп сразу ж согласился -
и разошёлся, то есть расходился!" ) (С)
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Сейчас Китай набирает силу и это вызывает беспокойство у стран Запада .. у США с Китаем уже торговая война.. именно из за усиления Китая запад начинает искать пути примирения с РФ не смотря на то что политика РФ в отношении Украины и Сирии не изменилась.. Россия из за санкций Запада вынуждена увеличивать торговлю и сотрудничество с Китаем.. Возвращение России в ПАСЕ и намеки на ее возвращение в *восьмерку* это попытки отвернуть РФ от сотрудничества с Китаем и порнуть ее на Запад.
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якось туповато навіть для трампушкі... нападки на Данію, яка протедіє фєдєрастичній експансії в балтиці,.. підтримка присутності фашиста пукіна на мабутніх зборахG7 2020 Учасники саміту G7 у Біарріці розійшлися в думках щодо можливості відновлення членства РФ, - Трамп - Цензор.НЕТ 8351 Скоріш за все це передсмертні судоми .. політична смерть його вже незабаром..
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