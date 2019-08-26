 Участники саммита G7 в Биаррице разошлись во мнениях о возвращении РФ, - Трамп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.
"У нас был разговор насчет России. Мое мнение - сказать "да" (на возвращение России в G8. - Ред.), некоторые со мной не согласились, другие - наоборот", - сказал он на полях саммита "Группы семи" в Биаррице после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Он уточнил, что в настоящий момент не считает необходимым "согласие на 100%" по этому вопросу, и предложил не торопить события.
Накануне Трамп сообщил журналистам, вопрос о возвращении России в "Группу восьми" обсуждается.
"Я полагаю, такая работа идет. Есть ряд людей, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась. Я думаю, это было бы полезно для многого в мире. Я думаю, это было бы положительно. Есть люди, которые со мной согласны, и мы обсуждаем это. Я не знаю, каким образом мы примем решение, но прошлым вечером мы обсуждали Россию - хотим ли мы приглашать ли ее вернуться или нет", - сказал президент США.
По его словам, он даже удивился, что некоторые лидеры выразили согласие с ним. При этом Трамп отказался отвечать на уточняющие вопросы, когда журналисты попросили его назвать конкретные имена.
Как сообщалось ранее, против возвращения России решительно выступили премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Дональд Туск.
Напомним, Трамп неоднократно возвращался к вопросу о возможности возвращения России в "Группу семи" и восстановления формата "Группы восьми".
Но беда в том , чтобы это понять , нужно иметь мозги !
лучше умертвить, как бешеное животное и изолировать заразные останки.
Можете сами убедится....
Для США, где семейные ценности имеют значение это позор конечно...
Donald J. Trump
@realDonaldTrump
«Северное УГМС и НПО «Тайфун» проводили измерения активности и гамма-спектрометрический анализ проб радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях. Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T1/2=9,3 ч), 139Ba (T1/2=83 мин), 140Ba (T1/2=12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2=40ч), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы (ИРГ). Как указывалось ранее, ИРГ стали причиной кратковременного повышения МАЭД (мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения - ИФ) 8 августа 2019 года в Северодвинске», - заявили в Росгидромете.
https://sprotyv.info/news/v-rf-priznali-strashnye-poslednie-yadernogo-vzryva-pod-severodvinskom?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
Природа в районе катастрофы под Северодвинском страдает от значительного повышения радиационного фона. К такому выводу пришел побывавший на месте происшествия очевидец, пожелавший сохранить анонимность из соображений безопасности, сообщает издание Newsader.
В его распоряжении оказалась сделанная им видеозапись, на которой запечатлена растительность, предположительно пострадавшая от вредоносных последствий аварии ядерного устройства, которое взорвалось во время испытаний на морском военном полигоне в Архангельской области. По словам автора материала, съемка была сделана через три дня после происшествия. Она велась на побережье Белого моря.
Кадры показывают характерный для радиоактивного воздействия пейзаж. «Радиация сожгла листву»
https://sprotyv.info/video/katastrofa-dlya-ekologii-v-seti-pokazali-posledstviya-yadernoj-avarii-pod-severodvinskom-video
https://www.youtube.com/watch?v=ecGu6yt7gng
А вот наших комунярских тварей,сливших ядерное оружие,надо привселюдно утопить в говне.
Нету друзей. Особенное в продажном "западном (наверное от слова "западло)" мире. Есть только интересы. Поэтому надо ложить 150 мм на их желания и строить ракеты и возвращать ядерные боеголовки. Утрутся. Как утираются сейчас Не...й слушать чье-то мнение. Надо лоббировать свое. Правда з зеленой говномассой это невозможно.
что - не буяньте, что - разойдитесь.
на "разойтись" трамп сразу ж согласился -
и разошёлся, то есть расходился!" ) (С)