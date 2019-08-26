 С начала суток один украинский воин был ранен на Донбассе. Для подавления вражеской активности силы ОС открывали адекватный огонь, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны

"Утро на линии боевого соприкосновения, в нарушение Минских соглашений, отличилось минометным вражеским обстрелом со стороны российско-оккупационных войск по нашим защитникам н.п. Новолуганское. После 06:15 утра, в течение получаса, наши мужественные защитники этого поселка зафиксировали разрывы 9 вражеских мин калибром 82 мм. Враг вел обстрел по направлению от поселка Доломитное. Кроме минометов, оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

После 08:40 утра, а также от поселка Доломитное, оккупанты применили эти же образцы пехотного вооружения по защитникам н.п. Травневе.

Около 09.00 утра от шахты 6-7 враг вел прицельный обстрел из РПГ по нашим защитникам н.п. Шумы", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще трое получили ранения на Донбассе. За сутки - 13 вражеских обстрелов, - штаб

Как отметили в ведомстве, кроме этого, сегодня утром, дважды под вражеским огнем из гранатометов различных систем находились позиции Объединенных сил в районе Водяного, а с 10:50 в течение 40 минут, противник вел провокационный обстрел из стрелкового оружия по защитникам Лебединского.

"В случае прямой угрозы жизни и здоровью личного состава, защитники Украины открывали адекватный огонь с целью подавления вражеской вооруженной активности. Отметим, что при ведении огня, подразделения Объединенных сил, неуклонно следуя Минским соглашениям, применяют исключительно дежурные огневые средства.

К сожалению, сегодня во время активного возбуждения российско-оккупационными войсками режима тишины, в результате вражеских обстрелов один наш герой получил ранения. Воина эвакуированы в медицинское учреждение. Сейчас ему оказывают необходимую лечебно-сестринскую помощь", - сообщили в Минобороны.