 Новый парламент намерен сократить количество нардепов, - Стефанчук

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, Стефанчук напомнил, что сокращение количество депутатов это одно из обещания во время избирательной кампании.
"Мы в течение выходных занимались законопроектами... По поводу этого законопроекта (Об уменьшении количества депутатов, - ред.). Я вам анонсировал, что мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые будут отвечать программе нашей партии. Мы это обещали - и мы это выполним. Мы обещали и вопрос сокращения депутатов, мы обещали отмену депутатской неприкосновенности", - сказал Стефанчук.
(с) Президент Разумков.
Меньшее количество депутатов легче и купить и запугать...., тем более если снять неприкосновенность....
Дурни кто этому радуется....
Всеукраинский референдум 16 апреля 2000 - референдум на Украине по поводу реформирования системы государственного управления.
Согласны ли вы с уменьшением общего количества народных депутатов Украины с 450 до 300. "За" - 89,91 %. Т.е., все украинцы, кроме порохоскота - были за!
По весні побачим, що вирішили...
будут изменения под малоросов или украинцев?
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/gpu-prosit-kanadu-znyati-sankciji-z-portnova-novini-ukrajini-50039256.html
порохоботики , шо за фігня з вашим кумом ?