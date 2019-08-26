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 Политика Украины, Общество
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Все про:депутат (2710) парламент (866) сокращение (253) Стефанчук Руслан (61)

 Новый парламент намерен сократить количество нардепов, - Стефанчук

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде IX созыва Руслан Стефанчук подтвердил намерения "Слуги народа" сократить количество народных депутатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, Стефанчук напомнил, что сокращение количество депутатов это одно из обещания во время избирательной кампании. 

"Мы в течение выходных занимались законопроектами... По поводу этого законопроекта (Об уменьшении количества депутатов, - ред.). Я вам анонсировал, что мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые будут отвечать программе нашей партии. Мы это обещали - и мы это выполним. Мы обещали и вопрос сокращения депутатов, мы обещали отмену депутатской неприкосновенности", - сказал Стефанчук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Речь идет не только о сокращении вице-премьеров, но и центральных органов исполнительной власти, - Рябошапка об административной реформе. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3144703
 
 
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ну правильно будет один царь Богдан и его фигляр зеленский
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Для скорочення їхньої кількості запросять Голобородька...
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Меньше депутатов, меньше расходов олигархам для их содержания, да и управлять меньшим количеством легче
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логично...
Меньшее количество депутатов легче и купить и запугать...., тем более если снять неприкосновенность....
Дурни кто этому радуется....
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Расскажи, ватник соевый!
Всеукраинский референдум 16 апреля 2000 - референдум на Украине по поводу реформирования системы государственного управления.

Согласны ли вы с уменьшением общего количества народных депутатов Украины с 450 до 300. "За" - 89,91 %. Т.е., все украинцы, кроме порохоскота - были за!

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Выгнать всех,кроме слуг народа.Все равно они ничего не решают
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Говорити - не сенсорну кнопку вводити...
По весні побачим, що вирішили...
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Весной? Тут с такими темпами Зеле до нового года еще нормально дожить надо.
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Я вам анонсировал, что мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые будут отвечать программе нашей партии.

будут изменения под малоросов или украинцев?
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сократить и уменшить вес каждого!
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Главное не количеств, а качество. Должно быть не стадо, а именно представители народа
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Стефанчук мав на увазі "обрізання", а це, навіть в Одесі, не означає скорочення.
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Зачем столько депутатов,если будет одна Большая Кнопка?
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ГПУ просить Канаду зняти санкції з Портнова - джерело НВ

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/gpu-prosit-kanadu-znyati-sankciji-z-portnova-novini-ukrajini-50039256.html

порохоботики , шо за фігня з вашим кумом ?
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Достаточно и сотни бездельников, но только за прогул - 10 ударов кнутом!
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Так пусть начнут с своих зебилов, они все равно полные ноли.
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уменьшении количества депутатов, - ред.). Я вам анонсировал, что мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые будут отвечать программе нашей партии. Мы это обещалиИсточник: https://censor.net.ua/n3144703 Так программе партии,или все таки на благо Украины?
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для нормального функционирования парламента достаточно 250-300 депутатов. в Украине же нормальным парламент назвать сложно и какое там количество депутатов до недавнего времени было совсем не важно. как будет дальше будем посмотреть.
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Порохоскот опять негодуэ! А значит, всё делается правильно! Слава Україні!
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