 Более 700 участников боевых действий на Донбассе прошли реабилитацию на Днепропетровщине. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает АрміяInform.

"В области действуют два реабилитационных центра для участников АТО - в Днепре и селе Новотроицкое Новомосковского района. Там современное физиотерапевтическое оборудование, залы лечебной физкультуры, заботливый высококвалифицированный медперсонал и психологи. Все услуги бесплатные", - рассказали в управлении по вопросам участников АТО Днепропетровской облгосадминистрации.

В реабилитационном центре в Днепре в этом году уже пролечились более 560 демобилизованных бойцов. К их услугам - подводный душ-массаж, вихревые ванны, вакуум-массаж, магнитолазерная терапия. Среди новинок - арттерапия.

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В центре реабилитации на базе курорта "Соленый лиман" оздоравливаются участники АТО / ООС с нарушениями опорно-двигательного аппарата. С начала 2019-го заведение приняло уже почти 150 воинов. Для них - гидромассаж, минеральные ванны, гидролазерный душ. А еще - лазерная, ультразвуковая и магнитотерапия. В четырех залах лечебной физкультуры - специальные тренажеры и доски Евминова.



Фото: сайт АрміяInform

"К реабилитации в учреждениях подходят комплексно. Медикаментозное лечение сочетают с консультациями психиатра и психолога, физиопроцедуры - с лечебной физкультурой. Ребятам помогают выздоравливать комфортные условия и почти домашняя обстановка", - добавили в управлении.

Обычно курс реабилитации длится 17-21 день. За направлением необходимо обратиться к семейному врачу.