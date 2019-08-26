 Российские тюремщики сократили свидание крымскотатарского политзаключенного Абдуллаева из-за отдельных слов на родном языке, - "Крымская солидарность"

Свидание проходило 23 августа. По словам супруги Теймура Абдуллаева, из положенных двух часов, они смогли пообщаться лишь один час, пишет "Крымская солидарность", передае Цензор.НЕТ.

"Свидание с мужем должно было состояться в 13:00. В СИЗО меня позвали в 15 минут второго. Минут через 10 нам постучали в стекло, сделали замечание в связи с тем, что Теймур между словами, либо предложениями употреблял слова на родном крымскотатарском языке. Второй раз, через минут 15, в мою кабину вошла девушка, сказав, что сейчас прервет свидание по той причине, что мы разговариваем не на русском языке", – рассказала женщина.

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Алиме Абдуллаева утверждает, что "разговор не был полностью на крымскотатарском языке, использовались слова либо предложения на крымскотатарском языке частично".





