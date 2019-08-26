 "Парахоботіки узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан о своей поездке в Сен-Тропе на День Независимости

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Парахоботіки узбагойтесь)))
У вільний від роботи час, куда хочу туди іду,-
Хочу на весілля в Сан Тропе
Хочу на фронт в Пески)))
Принципово - не красти (но цього Вам не понять)", - заявил Богдан (стиль и орфография сохранены. - Ред.), прикрепив к сообщению пост о его посещении Песков на Донбассе в августе 2015 года.
Напомним, по данным СМИ, Богдан провел День Независимости Украины на свадьбе смотрящего за минюстом Довбенко в Сен-Тропе. Богдан прибыл на свадьбу 22 августа, когда молодожены устраивали так называемое "пре-пати". Третий день празднования пришелся на День Независимости. По информации журналистов Bihus.info, Андрею Довбенко приписывают влияние на кадровые назначения и "решение вопросов", в частности с государственными регистраторами, в исполнительной службе и с продажей арестованного имущества. Его избранница - юристка Анна Огренчук. Несколько недель назад она была назначена в комиссию по вопросам правовой реформы. Кроме Андрея Богдана, на свадьбе Довбенко присутствовал застройщик Андрей Вавриш
Он презирает Украину и украинцев, сволочь.
Так чего у вас от Пороха и Мальдивов пердаки рвет который год?
Это не президент-миллионер, а простой чиновник. Ему можно.
А кто он такой что его "избирали"?
Может еще и уборщиц кабинки президента - тоже избирали?
и кажись это Киев
а дальше погонят обратно защищать ивк активы
обычное ракло
хоча що з вами...перетирати
25% наші в Марші нескорених...
це справжні...я з ними...
https://www.facebook.com/2rsoduk/videos/392427391650328/UzpfSTEwMDAyNTgxNTM2MTk1NDo0MTMxNjIwMDYyMjA5NzU/
Слава Україні!
перший дзвіночок...
для парижських засранців...
40% отдыхающих VIP-ов в Куршевеле - украинцы:
Бережная и Кильчицкая,
сбегающие от журналистов, и Фирташ с охранниками. ВИДЕО
ооооо
http://www.orangesmile.com/destinations/courchevel/photo-gallery.htm
Шампанское по 4000 евро,
лыжи за 10000
и домики за 25 млн - о том, как отдыхает украинская "элита" на одном из самых престижных горнолыжных курортов мира -
в Куршевеле во Франции Источник: https://censor.net.ua/v229527
*****
А зебилы посмотрят это в прямом эфире по телеку.
а таки пошле
У ЗеБотов и этого все порохоботы.
Я ни к тем ни к другим ни третьим не отношусь.
Обычный человек избиратель задаст себе вопрос чем Мальдивские отличаются от этих?
Этот имхо ещё более нагло и вызывающе себя ведёт.
Это свидетельствует об отношении уже новой власти к избирателю.
Только, вот, нюанс: Порошенко - может себе это позволить и его декларация - есть в открытом доступе!!!!
А Богдан, может, показать источник своих доходов???