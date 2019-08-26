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Все про:свадьба (127) Франция (2109) Богдан Андрей (143)

 "Парахоботіки узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан о своей поездке в Сен-Тропе на День Независимости

Глава Офиса президента Андрей Богдан прокомментировал свою поездку на свадьбу в Сен-Тропе (Франция) на День Независимости.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Парахоботіки узбагойтесь)))
У вільний від роботи час, куда хочу туди іду,-
Хочу на весілля в Сан Тропе
Хочу на фронт в Пески)))
Принципово - не красти (но цього Вам не понять)", - заявил Богдан (стиль и орфография сохранены. - Ред.), прикрепив к сообщению пост о его посещении Песков на Донбассе в августе 2015 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Богдан провел День Независимости Украины на свадьбе смотрящего за минюстом Довбенко в Сен-Тропе, - Bihus.Info. ФОТО

Парахоботіки узбагойтесь. Куда хочу туди іду, - Богдан о своей поездке в Сен-Тропе на День Независимости 01

Напомним, по данным СМИ, Богдан провел День Независимости Украины на свадьбе смотрящего за минюстом Довбенко в Сен-Тропе. Богдан прибыл на свадьбу 22 августа, когда молодожены устраивали так называемое "пре-пати". Третий день празднования пришелся на День Независимости. По информации журналистов Bihus.info, Андрею Довбенко приписывают влияние на кадровые назначения и "решение вопросов", в частности с государственными регистраторами, в исполнительной службе и с продажей арестованного имущества. Его избранница - юристка Анна Огренчук. Несколько недель назад она была назначена в комиссию по вопросам правовой реформы. Кроме Андрея Богдана, на свадьбе Довбенко присутствовал застройщик Андрей Вавриш

Источник: https://censor.net.ua/n3144696
 
   
 Топ комментарии
 
Окружило себе охороною, дітьми, а всеодно боїться, в броніку прийшов 😂"Парахоботіки узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан о своей поездке в Сен-Тропе на День Независимости - Цензор.НЕТ 5478
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зебил.. 5 дней за ПЯТЬ лет..
Сколько там шмаркля за 100 денй "работалО".. дней 5 тоже?) и трижді "ездило в отпуск2.
впрочем, зебилам єто сложно понять - вас г+г с шарнием - не отпускает "Парахоботіки узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан о своей поездке в Сен-Тропе на День Независимости - Цензор.НЕТ 8361
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не будет извинятся, а будет принимать поздравления от зебилов
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Он вообще страх потерял, мурло ******. Ты зарплату из налогов получаешь, ****, а "порохоботики" - это не проигравшие чмыри, а активные слои населения, которые, в отличие от остальных 73% в случае кипиша и на Майдан, и на войну пойдут, и тебя с твоим преЗедентом вынесут, как в 14-м году. Разделил, ****, украинцев, на своих и порохоботов, падло, с каждым высером этого деграданта злость в умах сознательных украинцев крепчает все сильнее. ***** тебе, говна кусок, только чуть что, ты будешь первым на плахе
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Наглое ЧМО (чрезвычайно мощный организм).
Он презирает Украину и украинцев, сволочь.
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Проблема не в Богдане. Это существо - следствие, но не больше. Правда следствие неприятное и дорогое для страны. Но в конечном итоге, какой народ, таков и "бОгдан". Тут время нужно, чтобы у народа возникла аллергия на это убожество. Правда этого времени уже не очень много, поскольку события будут развиваться быстро и не совсем так, как планировали голосовавшие за это существо.
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Аллергия конечно возникнет. Как на Мародёра в своё время.
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ну если 90% населения это тупое быдло , то оно с этой алергии и не выйдет никогда ..
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Странно, что насчет Мальдив подобные мысли нищебродам в головы не приходили.
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купался в бассейне с шампанским по 500 долларов!
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А ми, куди хочемо і посилаємо, але не заради захцянки, а за твої дії як держслужбовця! Звільнешся-їдь хоть в дупу!
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Он - не госслужащий. "Парахоботікі узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан про свою поїздку в Сен-Тропе на День Незалежності - Цензор.НЕТ 9570
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А не госслужащие умирают как-то иначе?
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Кстати, президент тоже не госслужащий.
Так чего у вас от Пороха и Мальдивов пердаки рвет который год?
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у кацапов теперь все патриоты почему то называются парахаботиками .. больше ни на что соображаловки не хватило ..
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Пан Богдан всього лиш працівник канцелярії Президента України, а тому має повне право відпочивати ( за свої кошти ) в будь-якій дружній нашій державі країні. Дивує те, що скільки гаму та шуму з цього зробили журналісти. Важливо, що Президент Зеленський у святкові дні для нашої держави був з народом та провів значну кількість важливих зустрічей та заходів, які дають можливість здійснити прорив в економічному розвитку нашої країни.
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Чтож вы из трусов выпрыгивали когда Порох на неделю уехал в отпуск?
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По-перше, я тіє новини не коментував, а зробив для себе певний висновок. А по-друге, не слід прирівнювати посаду керівника кацелярії Президента з посадою самого Президента.
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Відпочинок з ким, з забудовником і "кришуючим".
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Коли під Іловайськом гинули сини України Барига відпочивав на Мальдівах! Порохоботики побійтеся Бога! Ви самі себе презіраєте! Ви рідної мови не знаєте, розмовляєте путінською ! Писати також не навчилися! Ганьба!!!
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Коли українці гинуть, ти строчиш в підтримку зеленої шмарклі з ситої Німеччини.
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Шмаркля немита,а ти що тут робиш? Воюєш? Я прожила пятдесят років в Україні і багато чого для країни зробила! Моя донька захищає країну! Мразото, завидуєш панові Зеленському!? Чого добилося ти , крім того, що ображаєш людей??? Навчись спілкуватися по людськи!
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В военкомате Винницы защищает Украину ? ну тогда здесь тоже все бойцы с фронтов
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"Коли українці гинуть".. Богдану наверное тоже надо пойти загинуть чтоб порохоботы успокоились?
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Не!!! Ему надо снимаит с вас последние дырявые портки. Шоб был на что съездить.

Это не президент-миллионер, а простой чиновник. Ему можно.
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Не, вместо него ето можно сделать тебе. А ему... ему еще писульки "парахаботам" писать надо.
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выбрали ?теперь жрите и успагойтесь
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ПисЯтели, т.н. "петины патриоты", зайдите на сайт Украинской правды и посмотрите фото 2015 года.... Для некоторых "всезнающих": Богдан не держслужбовець, це голова офісу президента, все … Я не його адвокат, він сам собі адвокат, але... ПОДГЛЯДЫВАТЬ В ЗАМОЧНУЮ СКВАЖИНУ - МЕРЗКО....
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Можно подумать все порохоботы на день независимости были на параде или на фронте. Им лишь бы попиз.еть и покритиковать.
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Чмошники именно так себя и успокаивают - "я не один откосил, отпетлял и предал свою страну".
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ехать на свадьбу к решале смотрящему за минюстом тоже не повод для критики?
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Если при Порошенко были решалы так чем Зеленский хуже, тоже имеет право заводить своих решал. Новые лица фигли.
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И что вы, дегенераты, изменили тем, что высрались в урну за это ЗЕленое говно?
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Ты видел сколько пианин на Хрещатике стояло? Зеленський еле себя сдержал, что бы не сыграть.
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...и не спеть ,поле чудес в стране дураков!
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Красть это статья уголовного кодекс ,а быть со своим народом тебя избравшим,это как минимум уважение к стране и правило хорошего поведения,но Богдану этого не понять ни когда ! Поперло пацану,будет теперь получать максимум для себя и своих корешей.
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а быть со своим народом тебя избравшим\\\\\\

А кто он такой что его "избирали"?
Может еще и уборщиц кабинки президента - тоже избирали?
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а сколько вони было про Пороха на Мальдиииивах
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Alex Nagorny ты кретин, Багдан глава офиса, а не гидрант-верховный, займись уринотерапией
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Поросенкам абидна, что Богдан так классно оторвался в Сан-Тропе, а они тут за какие-то копейки ишачат на Большого Свина. И никогда не побывают в Сан-Тропе.
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З кожним днем порохоботів стає все більше і більше
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умыл порохососов по первое число, 5 баллов Богдану
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Та невже? А може це він лайном сам вмився по "первое число"?
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А ви впевнени ,що ви чистим залишилися?
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Видно крепко мы его достали этого богдана, что напрямую обратился.
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Тю! А хтось думав, що цей державний діяч буде руку до серця прикладати, коли звучить Гімн держави? Він зняв мірку на бронік шефу і чимдуж на весілля друга. Таку подію не пропускають.
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этого дауна назначили на одну сделку
и кажись это Киев
а дальше погонят обратно защищать ивк активы
обычное ракло
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Главным лейтмотивом возмущения шоколадной шушеры как всегда всё, что касается словосочетания - НЕ КРАСТЬ "Парахоботікі узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан про свою поїздку в Сен-Тропе на День Незалежності - Цензор.НЕТ 2659
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ні...це вам зелеботики-НЕ СРАТЬ...на все в державі...

хоча що з вами...перетирати
25% наші в Марші нескорених...
це справжні...я з ними...
https://www.facebook.com/2rsoduk/videos/392427391650328/UzpfSTEwMDAyNTgxNTM2MTk1NDo0MTMxNjIwMDYyMjA5NzU/
Слава Україні!
перший дзвіночок...
для парижських засранців...
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https://censor.net.ua/video_news/229527/40_otdyhayuschih_vipov_v_kurshevele_ukraintsy_berejnaya_i_kilchitskaya_sbegayuschie_ot_jurnalistov_i

40% отдыхающих VIP-ов в Куршевеле - украинцы:
Бережная и Кильчицкая,

сбегающие от журналистов, и Фирташ с охранниками. ВИДЕО
ооооо
http://www.orangesmile.com/destinations/courchevel/photo-gallery.htm

Шампанское по 4000 евро,
лыжи за 10000
и домики за 25 млн - о том, как отдыхает украинская "элита" на одном из самых престижных горнолыжных курортов мира -
в Куршевеле во Франции Источник: https://censor.net.ua/v229527
*****
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Эк всех да мордой в дерьмо! Это Вам не "барыга", это Вам СЛУГА НАРОДА!
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Хорошо, что Богдан пока не понял, что то, что было 24 августа, довольно легко может превратиться в его преждевременную кончину.

А зебилы посмотрят это в прямом эфире по телеку.
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новые лица. а живут как старые, что же изменилось?
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через твой офис проходят наградные листы на бойцов но ты ложил на них- свалив на свадьбу "Парахоботікі узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан про свою поїздку в Сен-Тропе на День Незалежності - Цензор.НЕТ 9425
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Ну що,задоволені,прихильники артиста комедійного жанру? А далі буде ще веселіше...
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Бьідло для бьідла😂 Зекраина.Чувак с бандосами чпокался, пока страна зубожіє, но єто провокация порохоботов, которьіми лохта обзьівает всех сознательньіх и разумньіх украинцев. Наркократия для малограмотньіх.
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Пам'ятаєте відео, де африканці дали "калаш" шимпанзе? Фото нагадує те ж. "Парахоботікі узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан про свою поїздку в Сен-Тропе на День Незалежності - Цензор.НЕТ 9972
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нормально госслужащий глаголит)))) порохоботы это граждане украины которой хочет руководить этот якутский дебил. порохоботов будет все больше и ненавидеть это недоразумение с зелей будут все сильнее))) так держать ускоглазый, быстрее слетите с олимпа
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"Парахоботіки узбагойтесь. Куда хочу туди іду" - это ответ оху.....го новоиспеченного государственного чиновника гражданам Украины.... далі ..........что хочу то роблю и т д фінал буде ... пішли ви всі н..........
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хай глядить щоб його народ не послав на ...
а таки пошле "Парахоботікі узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан про свою поїздку в Сен-Тропе на День Незалежності - Цензор.НЕТ 9295
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У порохоботов и пороха были все кремлеботами.
У ЗеБотов и этого все порохоботы.

Я ни к тем ни к другим ни третьим не отношусь.

Обычный человек избиратель задаст себе вопрос чем Мальдивские отличаются от этих?
Этот имхо ещё более нагло и вызывающе себя ведёт.

Это свидетельствует об отношении уже новой власти к избирателю.
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Напомните, этому "успокоителю": СКОЛЬКО грязи, в т.ч. и с его стороны, было вылито на Порошенко, когда, он, поехал отдыхать!!!???
Только, вот, нюанс: Порошенко - может себе это позволить и его декларация - есть в открытом доступе!!!!
А Богдан, может, показать источник своих доходов???
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Та пусть ездит куда хочет, но за такое пренебрежительное отношение к народу Украины, пусть к меньшинству, но к 25%, можно и по шее получить, и я таки думаю что это лишь вопрос времени
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Хорошо потроллил порохатый скот. Для охлаждения пуканов свиноботов теперь нужны тонны льда. )))
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