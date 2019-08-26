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 Жуткое ДТП на трассе Киев-Чоп с участием 4 автомобилей: два человека погибли на месте, шестеро, в том числе двое детей, госпитализированы

На Львовщине в результате столкновения четырех легковых автомобилей на месте происшествия погибли двое людей, еще шестеро, среди которых двое детей, с травмами госпитализированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Fаcebook.

25 августа, около 23:05 ч ,. на 644 км + 950 м автодороги М-06 "Киев-Чоп", вблизи пгт Верхнее Синевидное Сколевского района водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем "VOLKSWAGEN POLO", двигаясь в направлении г. Киев, остановился, пропуская впереди транспортное средство, которое осуществляло поворот налево на АЗС, сзади него остановился житель г. Мукачево 1998 года рождения на автомобиле "SKODA SUPER B", а позади данных автомобилей житель пгт Верхнее Синевидное 1979 года, управляя автомобилем "AUDI Q7" совершил столкновение с автомобилем "SKODA SUPER B", который инерционным движением столкнулся с автомобилем "VOLKSWAGEN POLO". После удара автомобиль "AUDI Q7" развернуло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "DAEWOO LANOS" под управлением жителя г. Киев 1969 года", - сказано в сообщении.

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По данным ведомства, в результате ДТП 2 пассажира автомобиля "DAEWOO LANOS" погибли на месте происшествия, 6 человек, в том числе 2 детей (2007 и 2016 рождения) с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Сколевскую ЦРБ.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Жуткое ДТП на трассе Киев-Чоп с участием 4 автомобилей: два человека погибли на месте, шестеро, в том числе двое детей, госпитализированы 01

Источник: https://censor.net.ua/n3144694
 
 
 Топ комментарии
 
В чём естественный отбор,можешь мне ответить?Или новость мозгов не хватает до конца прочитать?
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И я не удивлюсь...если узнаю что там еще и сплошная белая полоса была..где чувак налево на заправку поворачивал..
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Мораль...если ты на главной..то нефиг останавливаться и пропускать тех кому взбрело в голову поварачивать налево на заправку...тем более что заправок с правой стороны на трассе навалом...
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Жаль людей,но с естественным отбором не поспоришь.
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В чём естественный отбор,можешь мне ответить?Или новость мозгов не хватает до конца прочитать?
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Мораль...если ты на главной..то нефиг останавливаться и пропускать тех кому взбрело в голову поварачивать налево на заправку...тем более что заправок с правой стороны на трассе навалом...
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Так он и остановился, наверное, бо тот уже "осуществлял поворот", не на таран же идти...
Что характерно, назвали всех, кроме повернувшего налево на заправку. " транспортное средство", блин. Я так понимаю, "транспортное средство" заправилось и уехало?
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транспортное средство может быть бензовозом который налево поворачивал на АЗС для слива топлива.
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Вообще там все неясно. Вот с факты.ua новость и там уже фольксваген поворачивал налево, поэтому и остановился

"Водитель автомобиля «Volkswagen Polo» остановился, чтобы пропустить другие машины и повернуть налево к заправке. За «Фольксвагеном» остановилась «Skoda Superb». В нее-то и врезалась «Audi Q7» под управлением 40-летнего местного жителя."
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А якщо він перед ним на головній? тут питання до водія на Q7, і взагалі в Європі перед можливою пробкою, останній включає аварійку, пора і нам це запровадити.
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Мораль, соблюдайте дистанцию и безопасную скорость!
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И я не удивлюсь...если узнаю что там еще и сплошная белая полоса была..где чувак налево на заправку поворачивал..
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При чем не ясно зачем он поворачивал, там чуть дальше такая же заправка с левой стороны т.е. для каждой полосы своя и видимо не зря так сделали т.к. участок довольно узкий и трудный. Видать проехал свою заправку и решил завернуть на следующую. Там же поток авто огромный, даже ночью.
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"В этой речке утром рано утонули два барана" (с)
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по этой трассе, если приходиться ехать, то это надо делать только днём. а киев, если это возможно, вообще обходить, как и полицейского, со всех сторон.
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Сокальский район не дуже близько від Києва.
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Руководствоваться надо ПДД, а не правилами вежливости, из-за таких вежливых в нарушение правил и происходят страшные, смертельные ДТП.
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