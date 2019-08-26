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 Политика Украины
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Все про:ВР (23322) голосование (1266) кнопкодавство (15) Стефанчук Руслан (61)

 После зимних каникул парламент может перейти на систему "Рада-4", предусматривающую голосование по отпечатку пальцев, - Стефанчук

Переход парламента на новую систему голосования "Рада-4" может состояться в период зимних каникул.

Об этом сказал журналистам представитель Президента Украины в ВР, избранный народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук в понедельник перед началом заседания подготовительной группы по работе Верховной Рады Украины ИХ ​​созыва, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы уже сейчас ведем переговоры с Институтом прикладной математики (Институт прикладной математики и механики НАН Украины. - Ред.), который отвечает за все эти вещи, и с юридическими (службами. - Ред.), которые должны подготовить изменения в регламент, которые позволят голосовать народным депутатам с использованием этой системы. Я думаю, что где-то в течение полугода, а это не от нас зависит, это вопрос технический, потому что его надо разработать, сертифицировать, ввести, завести в Верховную Раду, очень надеюсь и заранее не говорю, но думаю, что за зимние каникулы мы сможем перейти на совершенно новую систему функционирования", - сказал Стефанчук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мы готовы пока использовать в Раде ту систему для голосования, которая есть, без всяких новаций, - Стефанчук о борьбе с кнопкодавством. ВИДЕО

По его словам, сейчас парламентариям предлагают ввести сенсорную кнопку, срок эксплуатации которой истек в 2008 года. Кроме того, в регламенте ВРУ нет положений, которые касаются голосования благодаря этому механизму, и это надо исправлять. "Сегодня мы уже ставим вопрос о "Раде- 4", потому что "Рада-3" сенсорная кнопка, то это реакция на тепло, а когда мы говорим о "Раде-4", мы должны говорили о реакции на отпечаток пальца", - пояснил представитель главы государства в парламенте.

Источник: https://censor.net.ua/n3144693
 
 
 Топ комментарии
 
Ждемс когда к стопке карточок депутатов будет прикладыватся стопка пальцев.
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Молодцы, внедряют современные технологии. Будет биометрическое голосование и никакого кнопкодавства.
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ПECовские прогульщики будут силиконовые копии пальца делать. Не поможет, imho.
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Не,их надо только по отпечатку пятака,как коров.
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взвешивать зад в кресле депутата: нет центнера в кресле - нет засчёта голоса. Недобрала фракция тоннаж - не допускается к голосованию. После зимних каникул парламент может перейти на систему "Рада-4", предусматривающую голосование по отпечатку пальцев, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6580
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Если будут все ходить,то тоннаж будет только увеличиваться.Не,лучше индивидуально по морде.
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Если поставить сканеры с высоким разрешением и камеру видеофиксации на каждое рабочее место, то соевым придется отвечать за мошенничество в административном и уголовном порядке. Все это копейки сейчас стоит.
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а что такое ПЕ? Партия Евреев? можно сделать объединено с соплями уродов. ПЕНС, ПЕСНя, а лучше ПЕНиС
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ПЕС - партия "европейской солидарности" парашенки.
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Ждемс когда к стопке карточок депутатов будет прикладыватся стопка пальцев.
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Может перейдет, а может и не перейдет. На всё воля богдана.
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Тю, а ще пару тижнів тому казали, що цю систему активують одразу... Вона ж уже встановлена (ще при спікері Сєні її поставили), її запустити всього за кілька днів можна!
Що, і ці будуть кнопкодавити?))))
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Вижу, что тупорылые порошенковские боты и дальше продолжают оскорблять украинцев. Не надоело вам еще, убогие? Или Петя больше платит за особо противные высеры?
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Зе в своих шоу показывал разных украинцев. В самых тупых вы увидели себя и обиделись.
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У сени другая устаревшая система - сенсорная. А это современая биометрическая. Айтитенологии рулят.
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Ви сам текст новини читали? Активують Рада-3, яка реагує на тепло. Через півроку хочуть запустити Рада-4, яка буде реагувати на відбиток пальця.
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Уже давно можно внедрить систему распознавания лиц и другие ноу-хау.Айти-держава никудышняя.Отстой продуцируется.
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резко возрастет спрос совсем на другие резинотехнические изделия...
После зимних каникул парламент может перейти на систему "Рада-4", предусматривающую голосование по отпечатку пальцев, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6993
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Надо на пальцах фамилии для удобства кнопкодавов наколоть.
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Что же вы черт побьери творите. Как Парашенко будет голосовать с Мальдив? Или палец ему отрубить и повесить на цепочку возле его кнопки как и другим депутатам, которые в прошлом правительстве почти не ходили на работу?
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Соя ваш балобол падрубий клялся,что внедрит эту систему.Ну и чего вы тут распинаетесь)))
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А...не сразу же, а-таки уже "после зимних каникул". Да и с оговоркой "может быть"... Клоун и его команда опять или шутят, или врут, или пургу гонят не осознавая реального положения дел
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Забавно слышать подобные комментарии от поклонников Пети, команда которого в этом направлении не сделала нихрена.
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Шо там диджитализировать, ведь все готово...
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Это другая технология, ты разницу между сенсорной кнопкой и биометрическим сканером понимаешь?
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У соевых может и сканер - это сенсор. Они же против айтитехнологий, как коммуняки против кибернетики. IT-техноогия- продажная девка империализма Московии.
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первинний вимірювальний перетворювач (чутливий елемент або сенсор) - вимірювальний перетворювач, який першим взаємодіє з об'єктом вимірювання - питання є?
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Шо? От же Зельцман, ну и выдумщик...😀
мы ж Трускавцов не заканчивали, куда нам...
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Це точно, бо ЗЁ навіть аналізів здати не годен...
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Да давайте сразу и по сетчатке глаз. А то корми этих инвалидов...
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И что же оно было такое за ноу хао

"Рада-3" сенсорная кнопка, то это реакция на тепло

Кто бабло взял за него?
Источник: https://censor.net.ua/n3144693
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Чует моё сердце: без анализов тут не обойтись! Полного цикла, каждое заседание. Щас продумывают систему подвода индивидуальных трубочек, к каждому креслу собирающих мочу/кал/кровь. В пару лярдов(не гривен) должны вложиться. Будем впереди Планеты Всей.
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Отменить неприкосновенность и
ввесети уголовную наказуемость за прогулы заседаний и кнопкодавство.
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А кто считать будет прогульщиков??? Тут есть явная коррупционная составляющая! Появятся решалы, посредники. Ну, вы сами знаете.
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Независимая распределенная база. Каждый сможет иметь дома копию, чтобы не подменили.
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Появятся, если не будет гигиены. Пока Зеленский начал с чистого листа. Удастся ли его загадить "прежним" как загаживается форум Цензора подбарыжными - посмотрим. Если удастся - то быть вам Украинцам недокацапами до скончания времен, потому что потерю такого шанса, который из ничего создал для Украины Зеленский, история не прощает.
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Наверное есть сомнения... что досидят до следующего года.
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"ЗЕ"!
Необходимо подавить кнопкодавство в ВР в зародыше . Сразу , на первой сессии

Иначе будет ,

КаК с Яценюком .
Обещал - докладывал - затем нищие новоизбранные депутаты остепенились -
набрались жиру и было обЪявено -денех на внедрение голосования с пальцем -
больше - нет .
А Яценюк стал долларовым миллиардером .
Вот , как-то так .
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Каков ПОП - таков и приход. Не хотели Тимошенко - получили шо получили.
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Тимошенко пообещала избирателям бензин из водорослей. Как сообщает пресс-служба Тимошенко, стоимость дизельного топлива, изготовленного из водорослей, составит около 2 гривень, а стоимость бензина - немного больше 2 грн.
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Ну, скажем, пустить кое кого на бензин вместо водорослей было бы полезно, даже если повысилась бы себестоимость на выходе.
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З яких джерел відомо, що Яценюк став доларовим мільярдером?
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Украинский автогонщик и волонтер
Алексей Мочанов рассказал, что в июле Арсений Петрович отпраздновал на закрытой вечеринке первый "ярд".
По его мнению, война позволила ему заработать миллиард в одной из беднейшей стран Европы. Корейко наших дней.
Гугл в помощь .
Там еще 250 млн на кролячий забор на Границе ...https://strana.ua/news/196273-stroiteli-steny-jatsenjuka-poluchili-novye-milliony-na-proekt-nesmotrja-obvinenija-v-rastrate-sredstv.html

Подрядчик, которого НАБУ подозревает в растрате средств, получил новые миллионы на "Стену Яценюка" 13:14, 15 апреля 2019
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А новіших побрехеньок у підонучних нема?
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Да, б.., сенсорная кнопка, отпечаток пальца, сканирование сетчатки, проба ДНК и мазок из жопы. А нужно просто отмечать на входе, как на заводе, и начинать заседание со списком отсутствующих. Если без причины нет - увольнять с голой жопой на мороз. Если проголосовал "отсутствующий" - голосование недействительное, подымать запись с камер и увольнять сразу же того, кто жамкал. Но на этом деньги не попилишь.
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Арсений - молодец!
Его идеи живут и побеждают!
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Жити/Красти по новому...
Ех холодний душ якось швидко на голову падає...
З таким успіхом результат на місцевих виборах будуть забезпечувати Орли Авакова...
А не народ України...
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Які там 73%? За результатами першого туру 19% (ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЬ!) від кількості виборців і 43% у другому турі (разом з ТЮкнутими, ЗАЖОПінцями, Смєшкуватими тощо)
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