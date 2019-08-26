 После зимних каникул парламент может перейти на систему "Рада-4", предусматривающую голосование по отпечатку пальцев, - Стефанчук

Об этом сказал журналистам представитель Президента Украины в ВР, избранный народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук в понедельник перед началом заседания подготовительной группы по работе Верховной Рады Украины ИХ созыва, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы уже сейчас ведем переговоры с Институтом прикладной математики (Институт прикладной математики и механики НАН Украины. - Ред.), который отвечает за все эти вещи, и с юридическими (службами. - Ред.), которые должны подготовить изменения в регламент, которые позволят голосовать народным депутатам с использованием этой системы. Я думаю, что где-то в течение полугода, а это не от нас зависит, это вопрос технический, потому что его надо разработать, сертифицировать, ввести, завести в Верховную Раду, очень надеюсь и заранее не говорю, но думаю, что за зимние каникулы мы сможем перейти на совершенно новую систему функционирования", - сказал Стефанчук.
По его словам, сейчас парламентариям предлагают ввести сенсорную кнопку, срок эксплуатации которой истек в 2008 года. Кроме того, в регламенте ВРУ нет положений, которые касаются голосования благодаря этому механизму, и это надо исправлять. "Сегодня мы уже ставим вопрос о "Раде- 4", потому что "Рада-3" сенсорная кнопка, то это реакция на тепло, а когда мы говорим о "Раде-4", мы должны говорили о реакции на отпечаток пальца", - пояснил представитель главы государства в парламенте.
Що, і ці будуть кнопкодавити?))))
мы ж Трускавцов не заканчивали, куда нам...
"Рада-3" сенсорная кнопка, то это реакция на тепло
Кто бабло взял за него?
Источник: https://censor.net.ua/n3144693
ввесети уголовную наказуемость за прогулы заседаний и кнопкодавство.
Необходимо подавить кнопкодавство в ВР в зародыше .
Сразу , на первой сессии Иначе будет ,
КаК с Яценюком .
Обещал - докладывал - затем нищие новоизбранные депутаты остепенились -
набрались жиру и было обЪявено -денех на внедрение голосования с пальцем -
больше - нет .
А Яценюк стал долларовым миллиардером .
Вот , как-то так .
Алексей Мочанов рассказал, что в июле Арсений Петрович отпраздновал на закрытой вечеринке первый "ярд".
По его мнению, война позволила ему заработать миллиард в одной из беднейшей стран Европы. Корейко наших дней.
Гугл в помощь .
Там еще 250 млн на кролячий забор на Границе ...https://strana.ua/news/196273-stroiteli-steny-jatsenjuka-poluchili-novye-milliony-na-proekt-nesmotrja-obvinenija-v-rastrate-sredstv.html
Подрядчик, которого НАБУ подозревает в растрате средств, получил новые миллионы на "Стену Яценюка" 13:14, 15 апреля 2019
Его идеи живут и побеждают!
Ех холодний душ якось швидко на голову падає...
З таким успіхом результат на місцевих виборах будуть забезпечувати Орли Авакова...
А не народ України...