 После зимних каникул парламент может перейти на систему "Рада-4", предусматривающую голосование по отпечатку пальцев, - Стефанчук

Об этом сказал журналистам представитель Президента Украины в ВР, избранный народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук в понедельник перед началом заседания подготовительной группы по работе Верховной Рады Украины ИХ ​​созыва, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы уже сейчас ведем переговоры с Институтом прикладной математики (Институт прикладной математики и механики НАН Украины. - Ред.), который отвечает за все эти вещи, и с юридическими (службами. - Ред.), которые должны подготовить изменения в регламент, которые позволят голосовать народным депутатам с использованием этой системы. Я думаю, что где-то в течение полугода, а это не от нас зависит, это вопрос технический, потому что его надо разработать, сертифицировать, ввести, завести в Верховную Раду, очень надеюсь и заранее не говорю, но думаю, что за зимние каникулы мы сможем перейти на совершенно новую систему функционирования", - сказал Стефанчук.

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По его словам, сейчас парламентариям предлагают ввести сенсорную кнопку, срок эксплуатации которой истек в 2008 года. Кроме того, в регламенте ВРУ нет положений, которые касаются голосования благодаря этому механизму, и это надо исправлять. "Сегодня мы уже ставим вопрос о "Раде- 4", потому что "Рада-3" сенсорная кнопка, то это реакция на тепло, а когда мы говорим о "Раде-4", мы должны говорили о реакции на отпечаток пальца", - пояснил представитель главы государства в парламенте.