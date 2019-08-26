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Все про:пожар (3666) ГСЧС (2233) вода (299)

 В течение прошедшей недели на водоемах Украины погиб 31 человек, во время пожаров - 16, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 19.08 по 25.08 на водных объектах в Украине погиб 31 человек, во время пожаров - 16.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей с начала недели зарегистрировано 3 тыс. 16 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 52 человека.

Ликвидировано 2 тыс. 629 пожаров, спасены на пожарах 33 человека и не допущено уничтожение огнем 478 зданий и 59 ед. техники. Во время пожаров погибли 16 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 101 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 245 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 тыс. 5 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погиб 31 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3144692
 
 
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Каким боком Зе к этому? Порохоботные - оcветить тему! Фейкометы наизготовку и вперед!
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Ни каким, Зе разве что шавермой может подавиться, а утонуть нет, оно не тонет, как и вы, зебилы)))
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Это война и автогеноцид.
За семь месяцев 2019 года в Украине произошло 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.Копы подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились.В частности, общее количество ДТП выросло на 7% (за семь месяцев 2018 года было зафиксировано 81 006 аварий).В ДТП пострадали 16 921 человек (в 2018 году за тот же период - 15 647), что на 8,1% больше, чем в прошлом году. Также серьезно увеличился показатель жертв автокатастроф - если в 2018-м за семь месяцев на дорогах погибли 1545 человек, то в нынешнем - 1688, что на 9,3% больше.Отметим, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
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автогеноцид - это тупые хамы и синяки на дорогах
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Согласен
но они там появились, когда власть им позволила появиться и убить нормальных украинцев
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А ще встановлені дорожні знаки і нанесена дорожня розмітка, які не відповідають державним стандартам ДСТУ 4100-2014 та ДСТУ 2587-2010
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Если нашим военноначальникам удаётся уменьшить боевые потери ССО, до одного человека в неделю, то это ,сравнительно, неплохо. А тут около 50... В течение прошедшей недели на водоемах Украины погиб 31 человек, во время пожаров - 16, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2275
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