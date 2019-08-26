 В течение прошедшей недели на водоемах Украины погиб 31 человек, во время пожаров - 16, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По данным спасателей с начала недели зарегистрировано 3 тыс. 16 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 52 человека.
Ликвидировано 2 тыс. 629 пожаров, спасены на пожарах 33 человека и не допущено уничтожение огнем 478 зданий и 59 ед. техники. Во время пожаров погибли 16 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 101 тыс. грн.
В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 245 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 тыс. 5 взрывоопасных предметов.
В течение недели на водных объектах погиб 31 человек.
За семь месяцев 2019 года в Украине произошло 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.Копы подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились.В частности, общее количество ДТП выросло на 7% (за семь месяцев 2018 года было зафиксировано 81 006 аварий).В ДТП пострадали 16 921 человек (в 2018 году за тот же период - 15 647), что на 8,1% больше, чем в прошлом году. Также серьезно увеличился показатель жертв автокатастроф - если в 2018-м за семь месяцев на дорогах погибли 1545 человек, то в нынешнем - 1688, что на 9,3% больше.Отметим, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
но они там появились, когда власть им позволила появиться и убить нормальных украинцев