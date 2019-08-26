 Более 3 тыс. человек были незаконно лишены свободы и содержались в специальных лагерях наемников РФ на Донбассе, - военная прокуратура

Более 3 тысяч человек были незаконно лишены свободы и содержались в специально созданных лагерях на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Такие данные озвучила Главная военная прокуратура, пишет "Главком" со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева от 4 июля, передает Цензор.НЕТ.



Среди арестантов "Л/ДНР" преобладали военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других военизированных формирований и правоохранительных органов, гражданские лица, в том числе журналисты, волонтеры, местное гражданское население.

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Следствие утверждает, что почти все пленные, в нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписанной 04.11.1950 г., подвергались жестоким пыткам и избиениям. В частности, пленники содержались в непригодных для этого помещениях, лишались питания, воды, возможности для исполнения физиологических потребностей, а также необходимой медицинской помощи.



Сейчас военная прокуратура продолжает расследование по фактам развязывания и ведения представителями власти Российской Федерации агрессивной войны против Украины с целью изменения границ ее территории, а также совершение на территории Донецкой и Луганской областей членами террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" широкомасштабных и систематических нарушений законов и обычаев ведения войны (ч.ч. 1, 2 ст. 146 ; ч. 1 ст. 115 ; п. 1 ч.2 ст. 115 ; ч. 3 ст. 258 ; ч. 1 ст. 258-3 ; ч. 2 ст. 28 , ч. 2 ст. 437 ; ч.ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины ).