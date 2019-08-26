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 Более 3 тыс. человек были незаконно лишены свободы и содержались в специальных лагерях наемников РФ на Донбассе, - военная прокуратура

Главная военная прокуратура расследует уголовное производство по фактам ведение агрессивной войны и создание террористической организации.

Более 3 тысяч человек были незаконно лишены свободы и содержались в специально созданных лагерях на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Такие данные озвучила Главная военная прокуратура, пишет "Главком" со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева от 4 июля, передает Цензор.НЕТ.

Среди арестантов "Л/ДНР" преобладали военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других военизированных формирований и правоохранительных органов, гражданские лица, в том числе журналисты, волонтеры, местное гражданское население.

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Следствие утверждает, что почти все пленные, в нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписанной 04.11.1950 г., подвергались жестоким пыткам и избиениям. В частности, пленники содержались в непригодных для этого помещениях, лишались питания, воды, возможности для исполнения физиологических потребностей, а также необходимой медицинской помощи.

Сейчас военная прокуратура продолжает расследование по фактам развязывания и ведения представителями власти Российской Федерации агрессивной войны против Украины с целью изменения границ ее территории, а также совершение на территории Донецкой и Луганской областей членами террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" широкомасштабных и систематических нарушений законов и обычаев ведения войны (ч.ч. 1, 2 ст. 146 ; ч. 1 ст. 115 ; п. 1 ч.2 ст. 115 ; ч. 3 ст. 258 ; ч. 1 ст. 258-3 ; ч. 2 ст. 28 , ч. 2 ст. 437 ; ч.ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины ).

Источник: https://censor.net.ua/n3144691
 
 
 Топ комментарии
 
Тутешне верещит и ничего.
То ж демократия.
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Багато ти знаєш за бугром. Теж так врещить?
Более 3 тыс. человек были незаконно лишены свободы и содержались в специальных лагерях наемников РФ на Донбассе, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 9106
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Матиос!!!
Ты ли это?
Не прошло и пять лет.
А до этого что был занят изнасилованым торнадой мальчиком с доски обьявлений?
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Хо ще проти колючки з линиридинири в чотири ряди ?
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Я против.
Для чего создавать рашке гнойник для бесконечной проксивойны?
Вводить миротворцев.
Проводить выборы и закрывать границу.
Пусть рашка пробует стрелять со своей территории.
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А тамтешнє бидло знов верещатиме **********.
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Тутешне верещит и ничего.
То ж демократия.
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Багато ти знаєш за бугром. Теж так врещить?

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Таких половина верховной рады.
А ты все за бугром вату ищешь.
Неужели не ясно что раша может убивать наших солдат только под видом наших восстанцев.
Когда Украина закроет границу война закончится.
Поэтому то чем ты занимаешься это полезный идиотизм.
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Війна тут ніколи і не припинялась переходячи з однієї фази в іншу. Зараз вона перейшла в гарячу фазу. А закінчиться коли покоління, які знали імперське рабство і придбали рабський менталітет, підуть в небуття.
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Нехай військова прокуратура вишле це в смсці говнокомандуючому, котрий навіть не в силах вимовити яка країна веде проти нас війну.
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