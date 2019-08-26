 Более 3 тыс. человек были незаконно лишены свободы и содержались в специальных лагерях наемников РФ на Донбассе, - военная прокуратура

Более 3 тысяч человек были незаконно лишены свободы и содержались в специально созданных лагерях на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Такие данные озвучила Главная военная прокуратура, пишет "Главком" со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева от 4 июля, передает Цензор.НЕТ.
Среди арестантов "Л/ДНР" преобладали военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других военизированных формирований и правоохранительных органов, гражданские лица, в том числе журналисты, волонтеры, местное гражданское население.
Следствие утверждает, что почти все пленные, в нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписанной 04.11.1950 г., подвергались жестоким пыткам и избиениям. В частности, пленники содержались в непригодных для этого помещениях, лишались питания, воды, возможности для исполнения физиологических потребностей, а также необходимой медицинской помощи.
Сейчас военная прокуратура продолжает расследование по фактам развязывания и ведения представителями власти Российской Федерации агрессивной войны против Украины с целью изменения границ ее территории, а также совершение на территории Донецкой и Луганской областей членами террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" широкомасштабных и систематических нарушений законов и обычаев ведения войны (ч.ч. 1, 2 ст. 146 ; ч. 1 ст. 115 ; п. 1 ч.2 ст. 115 ; ч. 3 ст. 258 ; ч. 1 ст. 258-3 ; ч. 2 ст. 28 , ч. 2 ст. 437 ; ч.ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины ).
Ты ли это?
Не прошло и пять лет.
А до этого что был занят изнасилованым торнадой мальчиком с доски обьявлений?
Для чего создавать рашке гнойник для бесконечной проксивойны?
Вводить миротворцев.
Проводить выборы и закрывать границу.
Пусть рашка пробует стрелять со своей территории.
То ж демократия.
А ты все за бугром вату ищешь.
Неужели не ясно что раша может убивать наших солдат только под видом наших восстанцев.
Когда Украина закроет границу война закончится.
Поэтому то чем ты занимаешься это полезный идиотизм.