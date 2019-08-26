 Омбудсмен РФ Москалькова вернулась из Киева в Москву

"Татьяна Николаевна в Москве, работает", - сказали "Интерфакс-Украина" в пресс-службе в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

О причинах визита в Киев, его итогах и перспективах дальнейших контактов в пресс-службе не сообщают.

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Отметим, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на прошлой неделе прилетала в Москву, а Москалькова - в Киев. Однако до сих пор информации об итогах визитов двух омбудсменов не было.