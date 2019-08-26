EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  1305  10
Материалы по теме:
Все про:военнопленные (515) Денисова (486) политзаключенные (1281) Москалькова (167)

 Омбудсмен РФ Москалькова вернулась из Киева в Москву

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после поездки в Киев находится в Москве, сообщили в ее пресс-службе.

"Татьяна Николаевна в Москве, работает", - сказали "Интерфакс-Украина" в пресс-службе в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

О причинах визита в Киев, его итогах и перспективах дальнейших контактов в пресс-службе не сообщают.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский омбудсмен Москалькова посетила в Киеве арестованного пропагандиста Вышинского

Отметим, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на прошлой неделе прилетала в Москву, а Москалькова - в Киев. Однако до сих пор информации об итогах визитов двух омбудсменов не было.

Источник: https://censor.net.ua/n3144689
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Особенно и комментировать не чего.., бесполезное создание эта Москалькова!
 показать весь комментарий
 
Долетела кобыла до Мацквабада? Жива-здорова? Биндеровским йухом не подавилась? Ну и х... с ней!
ЗЫ. Достаточно редко можно встретить бабищу с такой отвратительной "держи-"мордой!
 показать весь комментарий
 
 
Приезжала чтобы дать инструкции Вышинскому
 показать весь комментарий
 
 
Смілива баба, коняку в дупу поцілує, в «фашЫздскую» Україну увійде.
 показать весь комментарий
 
 



Газ по 90

@mykolayovych45

·14 ч

зараз в мене полетять прокльони,але Зеленський не мав включати наших моряків в обмін,що планується. їх мали відпустити без буд-яких умов і що важливо разом з кораблями. над цим працювали всі наші західні партнери,
@ZelenskyyUa
все пересрав.
кораблі подаруємо
 показать весь комментарий
 
 
В Израиле за одного воина Гилада Шалита в 2011 году Палестине отдали 1027 заключенных.
Плевать, как наша страна заберёт наших воинов из кацапского плена.

Делается это любым способом. Знаешь, зачем? Чтобы у наших воинов была мотивация воевать за государство, которое любыми способами будет их защищать и освобождать!
А если мы всё будем делать по закону - то нам нужна армия юристов, и воевать тогда нужно не в окопах, а в судах.

Поэтому принцип - ЛЮБЫМ СПОСОБОМ - правилен.
А насчёт "что кто кому должен" - пока мы не можем жахнуть по мацквабаду квантовой табуреткой, увы.... Могли бы - жахнули! Ибо кацапоскотина ничего другого, кроме как простреленного калгана и перерезанной горлянки - не понимает. И не поймёт....
 показать весь комментарий
 
мацкалькова,катісь калбаской по малой спасской... Омбудсмен РФ Москалькова повернулася з Києва в Москву - Цензор.НЕТ 3155
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх