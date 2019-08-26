 Омбудсмен РФ Москалькова вернулась из Киева в Москву

"Татьяна Николаевна в Москве, работает", - сказали "Интерфакс-Украина" в пресс-службе в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
О причинах визита в Киев, его итогах и перспективах дальнейших контактов в пресс-службе не сообщают.
Отметим, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на прошлой неделе прилетала в Москву, а Москалькова - в Киев. Однако до сих пор информации об итогах визитов двух омбудсменов не было.
ЗЫ. Достаточно редко можно встретить бабищу с такой отвратительной "держи-"мордой!
Газ по 90
@mykolayovych45
·14 ч
зараз в мене полетять прокльони,але Зеленський не мав включати наших моряків в обмін,що планується. їх мали відпустити без буд-яких умов і що важливо разом з кораблями. над цим працювали всі наші західні партнери,
@ZelenskyyUa
все пересрав.
кораблі подаруємо
Плевать, как наша страна заберёт наших воинов из кацапского плена.
Делается это любым способом. Знаешь, зачем? Чтобы у наших воинов была мотивация воевать за государство, которое любыми способами будет их защищать и освобождать!
А если мы всё будем делать по закону - то нам нужна армия юристов, и воевать тогда нужно не в окопах, а в судах.
Поэтому принцип - ЛЮБЫМ СПОСОБОМ - правилен.
А насчёт "что кто кому должен" - пока мы не можем жахнуть по мацквабаду квантовой табуреткой, увы.... Могли бы - жахнули! Ибо кацапоскотина ничего другого, кроме как простреленного калгана и перерезанной горлянки - не понимает. И не поймёт....