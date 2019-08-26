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 Общество
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 Оккупанты провели над Крымом учебно-боевые пуски ракет

В российском Министерстве обороны 26 августа сообщают о проведении очередных военных учений, в которых истребители проводили боевые пуски ракет в небе над оккупированным Крымом.

"Экипажи истребителей Су-30 СМ поколения 4++ выполнили боевые пуски ракет класса "воздух-воздух" по воздушным целям условного противника на полигоне боевой подготовки в Крыму. Летчики успешно выполнили нормативы по поднятию в воздух самолетов для перехвата и уничтожения воздушных целей условного противника, отработали комплекс мероприятий по поиску, обнаружению и уничтожению воздушных световых мишеней ракетами класса "воздух-воздух", – говорится в сообщении ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По информации российского министерства, всего учебно-боевые задачи выполняли 10 самолетов Су-30СМ из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа России.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144688
 
 
 Топ комментарии
 
Понятно, опять по САБам стреляли. Кацапы, САБ - это не самолет, бомба спускуается на парашюте, не маневрирует. ИК излучение выше чем в ЗПС реального самолета. Сдачи дать не может.
Дерзайте. Оккупанты провели над Крымом учебно-боевые пуски ракет - Цензор.НЕТ 25
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пнх тролль в свою рашу тудей . Иди корми своего мядведя .Скоро зима , в спячку не заляжет
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Военная база Крым в действии, крымских бабушек и дедушек будут хоронить на военной базе за то на россии,как они мечтали
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Интересно а турки в курсе ,что Московия завезла ядерное оружие в Крым? Оккупанты провели над Крымом учебно-боевые пуски ракет - Цензор.НЕТ 6423
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Давно в курсі. Мене про це питали навіть турецькі лабухи, звичайні неполітизовані хлопці.
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И нахера оно в Кріму? Гораздо поще и надежней ядерной бимбой пулянуть где-то из сибирских руд
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А ты в курсе, что США, уже 20 лет назад завезли ЯО на свою базу Инжерлик. Это Турция, если что.
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Понятно, опять по САБам стреляли. Кацапы, САБ - это не самолет, бомба спускуается на парашюте, не маневрирует. ИК излучение выше чем в ЗПС реального самолета. Сдачи дать не может.
Дерзайте. Оккупанты провели над Крымом учебно-боевые пуски ракет - Цензор.НЕТ 25
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Оккупанты провели над Крымом учебно-боевые пуски ракет по отдыхающим )
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Румини єто так не оставят без ответа
В єтом году кацапам надерут задницу в Криму
Но Украину на раздел туши кацапского барана уже не пригласят
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Баллистическую ракету Р-30С запустили с борта субмарины «Юрий Долгорукий» и она успешно попала в цель в Крыму
Источник: Новости Ю
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Так шо, Булаву таки допилили? А сколько стенаний біло на цензоре
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Бухлава папала у цель, Дреньдоуть далгапятый успешно утоп.
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Чёрное Море. Красный гуляш.
Наш самолёт приземлия на пляж...(с)
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Что тут сказать...
Жители Крыма должны ощущать, что они надежно защищены.
Проведение учений практически было незамеченным и не помешало ни гостями (каких в этом году рекордное количество), ни жителям Крыма.
Крым процветает, сезон удался! Погода сейчас самая благоприятнейшая для отдыха. Солнечно, сухо. Воздух до +32 (в тени), море +23-24. Очень много отдыхающих из Украины.
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Отдыхающих очень много, в Евпатории вообще на авто не протолкнуться, город конечно по инфраструктуре совсем не готов к автопутешественникам. Слишком узкие дороги и нет возможности для расширения и установки парковок.
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Эташ скока мардвы бежать у мастосрань па масту будет, мовс атнасрачно рухнет. Окупанти провели над Кримом навчально-бойові пуски ракет - Цензор.НЕТ 919 Окупанти провели над Кримом навчально-бойові пуски ракет - Цензор.НЕТ 4861
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В Крьіму пусто , друзья-москвичи прислали фото от Ливадийского дворца , впечатление, что они там бьіли одни. Сказали , что больше не поедут , ценьі вьісокие , а сервис убогий.
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пнх тролль в свою рашу тудей . Иди корми своего мядведя .Скоро зима , в спячку не заляжет
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К большой войне готовятся .В отличие от нас .У нас Минск безальтернативный и безвиз безальтернативный
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как Минск мешает учения проводить ? у меня над городом постоянно и транспортные и боевые учатся , летают
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А Вы думали предателей шоколадками кормили и к обмену готовили?
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Это мардва к форсированию чайников через Обь гатовицца.
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