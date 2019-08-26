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 Политика Украины
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Все про:ВР (23322) комитет (401) Стефанчук Руслан (61)

 Подготовительная группа на заседании в понедельник рассмотрит кандидатуры руководителей комитетов Рады, - Стефанчук

Члены подготовительной группы относительно работы Верховной Рады Украины ІХ созыва в понедельник обсудят вопрос о количестве комитетов ВР и кандидатурах на должности руководителей этих комитетов, а также ряд других вопросов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал журналистам представитель Президента Украины в ВР, будущий народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук перед началом заседания подготовительной группы относительно работы Верховной Рады Украины ІХ созыва в понедельник.

"Сейчас все это будет предметом наших дискуссий, потому что сначала мы выходили на то, что мы 21 комитет хотим возглавить, отдав все остальные, должности первого заместителя и заместителя нашим коллегам. После мы предложили другой подход, когда мы готовы каждой из оппозиционных сил отдать по комитету на руководство, сами взять (должность. - Ред.) первого заместителя или секретаря, но мы сейчас посмотрим, потому что это будет зависеть от того, с какими предложениями придут наши коллеги", - сказал Стефанчук.

По его словам, у политических сил, которые будут работать в парламенте, есть свое видение относительно этого.

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"Понятно, что нас ("Слуга народа". - Ред.) большинство, но мы хотим принимать решения, которые максимально будут удовлетворять всех участников этого процесса", - сказал представитель Президента.

Стефанчук заверил, что о решениях, которые примут участники сегодняшнего заседания, он позднее сообщит журналистам.

Источник: https://censor.net.ua/n3144687
 
 
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Не судите по своей ПЕСовской Барыге, подбарыжные.
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Скільки я можу вас вчити вашому нарєчію? ИЗМЕНЯЙТЕ.
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В случае с зебобиками именно "меняйте"...Украину на доллары...рубли...евро...бусы и стекляшки...
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Ну и рожа! На кастинге свиноподобных подбирали наверное.
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Підготовча група! Скоро у 1-й клас...
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Принимать решения, "которые будут максимально удовлетворять ..." ЗЖлобов и ПЕСов? Пусть удовлетворяют друг друга на галерке рады, скотыняки.
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Все ныне безработные слуги народа должны возглавить комитеты.
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Трускавецкие аккадемики уже копытами землю роют...от нетерпения...бюджетное корыто очень вкусно пахнет...
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Интересно, как Вакарчук запоет. В ПЕСовском хоре вместе со ЗЖлобами или в конструктивном сотрудничестве с СН?
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