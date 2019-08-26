EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  384  9
Материалы по теме:
Все про:ОБСЕ (3736) Донбасс (19228) Бутусов Юрий (1821) перемирие (1123) наемники РФ (915) операция Объединенных сил (1533)

 Наемники РФ по-прежнему производят большее число обстрелов, - Бутусов о данных ОБСЕ по обстрелам украинских и российских позиций на Донбассе. ИНФОГРАФИКА

С начала "хлебного перемирия" (21.07.2014) ОБСЕ зафиксировала 134 обстрела украинских позиция со стороны наемников РФ, Объединенные силы в ответ стреляли лишь 13 раз.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он опубликовал сравнительные данные по обстрелам украинских и российских позиций на Донбассе согласно официальным рапортам наблюдательной миссии ОБСЕ.

Наемники РФ по-прежнему производят большее число обстрелов, - Бутусов о данных ОБСЕ по обстрелам украинских и российских позиций на Донбассе 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ разбирают стену на своей бывшей передовой позиции в районе Станицы Луганской, - СММ ОБСЕ

"Понятное дело, это не полная информация о ходе боевых действий, миссия ОБСЕ фиксирует далеко не все, и контролирует далеко не все, но тенденция очевидная. Следует отметить, что интенсивность перестрелок после начала очередного перемирия значительно сократилось", - отметил журналист.

"Однако противник по-прежнему производит бОльшее число обстрелов - и это притом, что украинские войска по численности превосходят противника в 2-2,5 раза, то есть именно наши должны были бы чаще вести огонь. В Станице Луганской украинские войска провели разминирование зоны, примыкающей к пункту пропуска на взорванном мосту в одностороннем порядке. Россияне разминирование своего участка на своей стороне моста не проводят вообще", - констатировал Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/n3144685
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Однако противник по-прежнему производит бОльшее число обстрелов - и это притом, что украинские войска по численности превосходят противника в 2-2,5 раза, то есть именно наши должны были бы чаще вести огонь. Источник: https://censor.net.ua/p3144685

должны бы.... - но марионетка хочет понравится путину...
 показать весь комментарий
 
 
а тобі було б краще якби велися повномасштабні бойові дії з десятками загиблих та поранених щодня?
 показать весь комментарий
 
 
Но надо было ведь - ПРОСТО прекратить стрелять - несработало, да?
 показать весь комментарий
 
 
Жизнь рассудит,кто прав .стервятники или голуби.Вот сегодня опять печаль погибли наши воины.Они гибнут почти каждый день в одних и тех же местах на протяжении 5лет.Н?:ичего не меняется,кроме числа погибших наших защитников.Московскому падальщику своих не жаль,неужели и нашим тоже,особенно ратующим .Где пленные полки ордынцев ? За 5 лет?Где?.Кто может ответить?На кого менять наших ребят?Не на кого.
 показать весь комментарий
 
Кучи пленных бывают при активных наступательных действиях , а у нас война позиционная , когда все стоят на своих опорниках .И разница между потерями сей час и тогда , что раньше МЫ отвечали , так что оркам приходилось новые опорники строить и собирать по кускам своих оков , а теперь ВСУ сделали мальчиками для битья.
 показать весь комментарий
 
Поздравлял своих побратимов из 72-й , у них четверо двухсотых и трехсотых навалом , а наша арта молчит , бр Зебил : Просто перестал стрелять .Пацаны не просто матерятся на чем свет стоит , они не могут понять , как такое вообще может быть , когда свою же армию превращают в живые мишени ради прогиба перед врагом .Причем я больше чем уверен , что зебилоид делает это сознательно , для того что бы полностью деморализовать ВСУ и от туда ушли все кто умеет воевать , бо пик боеготовности армии ***** 21 год , к которому под руками водством этого говно командующего ВСУ будет не лучше чем при Хаме.
 показать весь комментарий
 
 
Зебилоиды-довольны,война закончилась.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх