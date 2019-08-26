 Наемники РФ по-прежнему производят большее число обстрелов, - Бутусов о данных ОБСЕ по обстрелам украинских и российских позиций на Донбассе. ИНФОГРАФИКА

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он опубликовал сравнительные данные по обстрелам украинских и российских позиций на Донбассе согласно официальным рапортам наблюдательной миссии ОБСЕ.

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"Понятное дело, это не полная информация о ходе боевых действий, миссия ОБСЕ фиксирует далеко не все, и контролирует далеко не все, но тенденция очевидная. Следует отметить, что интенсивность перестрелок после начала очередного перемирия значительно сократилось", - отметил журналист.

"Однако противник по-прежнему производит бОльшее число обстрелов - и это притом, что украинские войска по численности превосходят противника в 2-2,5 раза, то есть именно наши должны были бы чаще вести огонь. В Станице Луганской украинские войска провели разминирование зоны, примыкающей к пункту пропуска на взорванном мосту в одностороннем порядке. Россияне разминирование своего участка на своей стороне моста не проводят вообще", - констатировал Бутусов.