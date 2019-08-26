 Режим совместного транзита, "кешбек" и "сплит", - Гетманцев анонсировал первые таможенные и финансовые законопроекты новой Рады

"По таможне. Первым делом - законопроект о режиме совместного транзита и законопроект об уполномоченном экономическом операторе, которые ожидают второго чтения. Следующее – усовершенствование таможенного пост-аудита. Внесение изменений в Таможенный кодекс относительно защиты прав интеллектуальной собственности в ходе перемещения товаров через таможенную границу Украины", - сказал Гетманцев в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Еще один законопроект (среди первых. - Ред.) – "сплит". Некоторые его принятия не хотят, но мы все равно его поддержим. И не потому что Международный валютный фонд согласен, это вторично. Потому что деятельность комиссии финансовых услуг абсолютно не эффективна. Это признают все", – сказал он.
"...В вопросе "сплита" мы настаиваем на реформировании органа, который не регулирует, а делает вид, что регулирует очень важные для страны отношения. И предложенная реформа нам кажется очень удачным вариантом", - добавил он.
Кроме того, по его словам, парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики готовится подать на рассмотрение Верховной Рады около 30 законопроектов, в частности относительно налогов - законодательные инициативы о "кешбеке" и е-чеке, законопроект о противодействии BEPS, а также о едином счете для уплаты налогов и сборов.
"...налоговые инициативы среди первых - это е-чек и "кешбек". Недавно Минфин опубликовал эту инициативу: если мне не выдают чек или выдают фальшивый (я его могу проверить онлайн), я оповещаю об этом налоговую и получаю возврат стоимости своей покупки. А предприниматель платит 200% штрафа. То есть мы подключим всех граждан Украины к контролю за рассчетно-кассовыми операциями", - сказал он.
Для рисковых отраслей это планируется ввести с 1 января, а для остальных – еще через год, уточнил Гетманцев.
"У нас есть много наработок, уже около 30 законопроектов, в том числе ранее зарегистрированные и прошедшие первое чтение", - отметил он.
Как сообщалось, согласно подписанному в конце 2018 года с МВФ меморандуму, Украина обязалась принять закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" (законопроект о "сплите") №2413а.
Верховная Рада 7 июля 2016 года поддержала этот законопроект в первом чтении.
Проект закона предусматривает разделение, или "сплит", фунций Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере финансовых услуг. В частности, надзор и регулирование рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний перейдет к Нацбанку Украины, а Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет осуществлять регулирование негосударственных фондов: пенсионных, финансирования строительства, операций с недвижимостью.
Электронный чек...это база...где они все остаются на всегда....и многие единоналожники будут очень счатливы...когда превышение ими лимитов...будет видно налоговикам по одному клику мышки...
налог на импорт 5-10%
налог на депозиты 19,5% (НДФЛ+АТО)
налог на АТО 1,5%
снижение лимита посылок с 200 до 100 евро и попытка продавить 22 евро.
налог на недвижимость до 2% от минималки на квадратный метр в год. площади что выше 60 кв метров квартира 120 кв метров дом.
попытка ввести налог на владение авто.
увеличение налога на обмен валюты в 2 раза.
А ты напомни, что там к осени 2014года Пэтро Ляксееч и Ко обещели в первую очередь сделать? Часом не снять деп. неприкосновенность?
А то решили зебобики все первые ряды по блату занять - думают что квартал будет выступать .
А остальные партии хотят запихать в Зажопье.
ДАЙТЕ ПЛАН РАССАДКИ ДЕПУТАТОВ-
" И не потому что Международный валютный фонд согласен, это вторично. ", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3144682
Это ВТОРИЧНО? Идиот - не кусайте руку дающего, а уважайте фонд. Он подстраховывает таких голожопых , как вы.
2. Что жто за бред у цуки Южпниной в законе- почему члены семьи не могут ездить на авто семьи с иностранной регистрацией без владельца - по Конституции Украины - ЭТО СРВМЕСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
3. Что жто за скотский бред в законе- на авто с ИНОСТРАНГОЙ регистрацией не модет въезжать человек по доверенности? ЗНАЧИТ В ЕС МАШИНЫ УКРАИНСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ МОГУТ ВЪЕЗЖАТЬ ПО ДОВЕРЕННОСТИ , а в Украину нет( ни жены, ни дети , ни друзья) . Депутаты - просто скоты.
4. В УКРАИНЕ НЕ РАБОТАЕТ НИ ОДИН АВТРЗАВОД -И РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ. Кого вы защищаете своим законом- ПОСРЕДНИКОВ И СПЕКУЛЯНТОВ В АВТОСАЛОНАХ, руцкий автопром ( борющийся ща 40 мон рынок Украины),??
А як я тоді доведу, що таки да купив щось? Ще один не діючий закон, який, проте, будуть використовувати для знищення дрібного і середнього бізнесу. Він нічого не дасть простому споживачеві, але дасть можливссть швиденько прикрити будь-яку торгову точку.
Ох зє!біли, вони такі зє!біли!
Я просто угораю, як зара серуть торговці з Троєщинського базару, що у єдиному пориві голосували за Зєєєлю та його "хуцпу урода"!
НО ЧТО САМОЕ ПАРШИВОЕ- гроши не облагаются налогом и выезжают из Украины
Да, и еще создают на скоростных дорогах аварийность