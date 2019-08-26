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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВР (23322) налоги (2625) таможня (1470) Гетманцев (18)

 Режим совместного транзита, "кешбек" и "сплит", - Гетманцев анонсировал первые таможенные и финансовые законопроекты новой Рады

Верховная Рада первыми в таможенном блоке рассмотрит законопроекты о режиме совместного транзита и об уполномоченном экономическом операторе, сообщил претендент в руководители парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"По таможне. Первым делом - законопроект о режиме совместного транзита и законопроект об уполномоченном экономическом операторе, которые ожидают второго чтения. Следующее – усовершенствование таможенного пост-аудита. Внесение изменений в Таможенный кодекс относительно защиты прав интеллектуальной собственности в ходе перемещения товаров через таможенную границу Украины", - сказал Гетманцев в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Еще один законопроект (среди первых. - Ред.) – "сплит". Некоторые его принятия не хотят, но мы все равно его поддержим. И не потому что Международный валютный фонд согласен, это вторично. Потому что деятельность комиссии финансовых услуг абсолютно не эффективна. Это признают все", – сказал он.

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"...В вопросе "сплита" мы настаиваем на реформировании органа, который не регулирует, а делает вид, что регулирует очень важные для страны отношения. И предложенная реформа нам кажется очень удачным вариантом", - добавил он.

Кроме того, по его словам, парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики готовится подать на рассмотрение Верховной Рады около 30 законопроектов, в частности относительно налогов - законодательные инициативы о "кешбеке" и е-чеке, законопроект о противодействии BEPS, а также о едином счете для уплаты налогов и сборов.

"...налоговые инициативы среди первых - это е-чек и "кешбек". Недавно Минфин опубликовал эту инициативу: если мне не выдают чек или выдают фальшивый (я его могу проверить онлайн), я оповещаю об этом налоговую и получаю возврат стоимости своей покупки. А предприниматель платит 200% штрафа. То есть мы подключим всех граждан Украины к контролю за рассчетно-кассовыми операциями", - сказал он.

Для рисковых отраслей это планируется ввести с 1 января, а для остальных – еще через год, уточнил Гетманцев.

"У нас есть много наработок, уже около 30 законопроектов, в том числе ранее зарегистрированные и прошедшие первое чтение", - отметил он.

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Как сообщалось, согласно подписанному в конце 2018 года с МВФ меморандуму, Украина обязалась принять закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" (законопроект о "сплите") №2413а.

Верховная Рада 7 июля 2016 года поддержала этот законопроект в первом чтении.

Проект закона предусматривает разделение, или "сплит", фунций Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере финансовых услуг. В частности, надзор и регулирование рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний перейдет к Нацбанку Украины, а Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет осуществлять регулирование негосударственных фондов: пенсионных, финансирования строительства, операций с недвижимостью.

Источник: https://censor.net.ua/n3144682
 
   
 Топ комментарии
 
А ты порохобот что налоги Украине платишь? Не смеши ,ты паразит на теле Украины
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ну снова ты насрал щоколадом) там же нет ни слова о повышении налогов) удобство и порядок)
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та отож))), далі там про морозиво і квіти))), було, а зараз - подивимося !
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Понятно...значит зебобиков собрались доить в четыре руки...😀
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когда дойку начинал кроль ты что-то не очень протестовал неужели для свиноваты основное вышиванка и мова?
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Пороховата и Украину бы куйлу сдала,главное что бы план капитуляции на мове был и одеть вышиванку
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А ты порохобот что налоги Украине платишь? Не смеши ,ты паразит на теле Украины
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ну снова ты насрал щоколадом) там же нет ни слова о повышении налогов) удобство и порядок)
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😀 Да да...таксисты от радости от верищат...торговцы на рынках...продавцы в магазинах...все радостно шлопают в ладоши...а ожидании поинятия закона о чеках...😀
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там вообще про введение электронного чека, и ни слова о том кто обязан давать а кто нет, опять ты сернул щоколадом мимо унитаза...
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😀 Чек по требовпгию обязаны выдавать все...а введение электронного чека...это радость ..большая...для вышеперечисленных мною субьектов хозяйствования...и не тодько для них.. .
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бумажный чек...это бумажка...если он не на бланке строгой отчетности....выписал...и забыл...максимум где он всплывет это в бузгалтерии какого поедприятия ...сложить их все до кучи не возможно...
Электронный чек...это база...где они все остаются на всегда....и многие единоналожники будут очень счатливы...когда превышение ими лимитов...будет видно налоговикам по одному клику мышки...
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Пойди за тридевять земель, найди то, не знаю что. И это все? Зебобики расставляйте попки пошире.
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то ли дело при петре:
налог на импорт 5-10%
налог на депозиты 19,5% (НДФЛ+АТО)
налог на АТО 1,5%
снижение лимита посылок с 200 до 100 евро и попытка продавить 22 евро.
налог на недвижимость до 2% от минималки на квадратный метр в год. площади что выше 60 кв метров квартира 120 кв метров дом.
попытка ввести налог на владение авто.
увеличение налога на обмен валюты в 2 раза.
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Автоматичне відшкодування ПДВ еспортерам.
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НДС не должно быть - это абсолютно воровской налог.
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Шмаркля обіцяла що в першу чергу буде знята недоторканість з дупутатів і буде прийнятий закон про імпічмент. Де це все? Главзебіл брехло.
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Фсе прапалв, да?
А ты напомни, что там к осени 2014года Пэтро Ляксееч и Ко обещели в первую очередь сделать? Часом не снять деп. неприкосновенность?
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Всі обіцяли зняти, але нарешті ви обрали справедливого і чесного. Чому він теж бреше?
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Вот чесно тупые порохоботы ....IQ e у них не больше 10
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а если приймет, ты тут напишешь что ты просто кончелыжный рошенобрехун ???
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не он напишет что только благодаря давлению свиноваты приняли этот закон.
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Ребятушки, меняйте налоговое законодательство Украины. По состоянию на сегодня любой потенциальный инвестор читает его и сразу же понимает, что от Украины ему надо держаться подалее.
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Главное - РАССЯДЬТЕСЬ В ЗАЛЕ ПО НОРМАЛЬНОМУ, а не по еврейски.
А то решили зебобики все первые ряды по блату занять - думают что квартал будет выступать .
А остальные партии хотят запихать в Зажопье.
ДАЙТЕ ПЛАН РАССАДКИ ДЕПУТАТОВ-
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Може це щоб Голобородьку стріляти зручніше було?
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Желание усовершенствовать и увеличить сборы должно идти вместе со снижением этих сборов. Иначе это приведёт только к падению сборов и увеличению издержек, которые лягут на конечного потребителя.
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Євреї не для того владу захопили, щоб дбати про якихось там гоїв.
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порохобот, твои высеры чем дороже будут стоить товары потребления тем выше будут зарплаты и их уровень сравняется со странами ЕС я не забыл. Иди к гройсману советником Режим совместного транзита, "кешбек" и "сплит", - Гетманцев анонсировал первые таможенные и финансовые законопроекты новой Рады - Цензор.НЕТ 7251
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Я фигею от слога слуг
" И не потому что Международный валютный фонд согласен, это вторично. ", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3144682
Это ВТОРИЧНО? Идиот - не кусайте руку дающего, а уважайте фонд. Он подстраховывает таких голожопых , как вы.
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Первый законопроект ПРО ЕВРОБЛЯХИ. Они , идиоты, за вас голосовали. Так что нечего обманывать , как обманули учителей с 4000 уе
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1. Разрешить машине с иностранной регистрацией назодится в Украине безвыездно 6 месяцев, как жто делают в ЕС.
2. Что жто за бред у цуки Южпниной в законе- почему члены семьи не могут ездить на авто семьи с иностранной регистрацией без владельца - по Конституции Украины - ЭТО СРВМЕСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
3. Что жто за скотский бред в законе- на авто с ИНОСТРАНГОЙ регистрацией не модет въезжать человек по доверенности? ЗНАЧИТ В ЕС МАШИНЫ УКРАИНСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ МОГУТ ВЪЕЗЖАТЬ ПО ДОВЕРЕННОСТИ , а в Украину нет( ни жены, ни дети , ни друзья) . Депутаты - просто скоты.
4. В УКРАИНЕ НЕ РАБОТАЕТ НИ ОДИН АВТРЗАВОД -И РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ. Кого вы защищаете своим законом- ПОСРЕДНИКОВ И СПЕКУЛЯНТОВ В АВТОСАЛОНАХ, руцкий автопром ( борющийся ща 40 мон рынок Украины),??
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"если мне не выдают чек"

А як я тоді доведу, що таки да купив щось? Ще один не діючий закон, який, проте, будуть використовувати для знищення дрібного і середнього бізнесу. Він нічого не дасть простому споживачеві, але дасть можливссть швиденько прикрити будь-яку торгову точку.
Ох зє!біли, вони такі зє!біли! Режим совместного транзита, "кешбек" и "сплит", - Гетманцев анонсировал первые таможенные и финансовые законопроекты новой Рады - Цензор.НЕТ 1211
Я просто угораю, як зара серуть торговці з Троєщинського базару, що у єдиному пориві голосували за Зєєєлю та його "хуцпу урода"!
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Покупала в Греции на маленьком СУББОТНЕМ фермерском базаре( то есть люди съезжаются только по субботам) оливки и фрукты. ВСЕ ПРОДПВЦЫ С МАЛЕНЬКИМИ КАССОВЫМИ АППАРАТАМИ , можно даже карточками рассчитываться.
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Под Одессой на Автобане до 50 палаток с арбузами , дынями, фруктами, на троещинском оптовом рынке тоже сплошные фуры- ОДНИ ЛИЦА КАВКАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ - У ВСЕХ РУЦКОЕ ГРАЖДАНСТВО. Въезжают в Украину беспрепятственно и ТЕСНЯТ УКРАИНУЕВ на рынках.
НО ЧТО САМОЕ ПАРШИВОЕ- гроши не облагаются налогом и выезжают из Украины
Да, и еще создают на скоростных дорогах аварийность
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Начнут доить первым делом порохоботов
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У нас нечувана витримка: ми здатні витримувати виливи безнадійніших кретинів.(с)
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Определять как будут? По глазам? Или заставят всех знаки различия нацепить, как в Германии - "звезду Давида", "Оst", "P", и так далее?
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