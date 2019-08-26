 Надзор за госбанками, борьба с монополиями и рынок земли, - глава Всемирного банка Малпасс посоветовал, как развивать украинскую экономику

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала Ольга Евстигнеева, передает Цензор.НЕТ.

"Количество неработающих кредитов в украинских государственных банках более 50%. Необходим надежный надзор за госбанками.

Стоит побороть монополии на рынках, провести анбандлинг Нафтогаза и осуществить приватизацию госпредприятий. Один олигарх контролирует группу компаний, которая производит более 80 процентов отечественной продукции для нескольких разновидностей минеральных удобрений.

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Украине необходимо более эффективное финансовое посредничество для увеличения инвестиций частного сектора. Капитал нужно направлять в наиболее продуктивный бизнес, а не в интересы олигархов.

Также следует ввести прозрачный рынок земли, для защиты прав землевладельцев, привлечения инвестиций для увеличения производительности сектора за счет механизации и орошения", - посоветовал Украине Малпасс.







