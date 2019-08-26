 Надзор за госбанками, борьба с монополиями и рынок земли, - глава Всемирного банка Малпасс посоветовал, как развивать украинскую экономику

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала Ольга Евстигнеева, передает Цензор.НЕТ.
"Количество неработающих кредитов в украинских государственных банках более 50%. Необходим надежный надзор за госбанками.
Стоит побороть монополии на рынках, провести анбандлинг Нафтогаза и осуществить приватизацию госпредприятий. Один олигарх контролирует группу компаний, которая производит более 80 процентов отечественной продукции для нескольких разновидностей минеральных удобрений.
Украине необходимо более эффективное финансовое посредничество для увеличения инвестиций частного сектора. Капитал нужно направлять в наиболее продуктивный бизнес, а не в интересы олигархов.
Также следует ввести прозрачный рынок земли, для защиты прав землевладельцев, привлечения инвестиций для увеличения производительности сектора за счет механизации и орошения", - посоветовал Украине Малпасс.
п.с.
Після національно-визвольної війни 1648 - 1654 р.р. у Війську Запорізькому ( історіографічна назва Гетьманщина ), яке до кінця 17 ст. охоплювало лише Лівобережну Україну, протягом 100 років ( до час ліквідації ) продаж земельних угідь був заборонений.
Например, не давали разрешения на проведение взрывных работ при строительстве метро в Днепре. А как приехали представители ****, так сразу ВДРУГ чиновнички разрешение и дали.
"Строительство метро в Днепре финансируется за счет кредитных средств от европейских банков (**** и ***)."
Борьба с монополиями, ой, насмешил! У мальчика другие приоритеты, вон, столицу переносить собрался, в Киеве ему аура не подходит!
Я даже догадываюсть куда! В Умань, и чтоб из окон Офыса Президента был вид на могилу цадыка Нахмана Шнеерсона!
Ви обрали президентом Коломойського, саме так!