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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Всемирный Банк (330) Зеленский (2558) экономика (3507)

 Надзор за госбанками, борьба с монополиями и рынок земли, - глава Всемирного банка Малпасс посоветовал, как развивать украинскую экономику

Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасса после встречи с Владимиром Зеленским в колонке для Financial Times изложил основные месседжи для Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала Ольга Евстигнеева, передает Цензор.НЕТ.

"Количество неработающих кредитов в украинских государственных банках более 50%. Необходим надежный надзор за госбанками.

Стоит побороть монополии на рынках, провести анбандлинг Нафтогаза и осуществить приватизацию госпредприятий. Один олигарх контролирует группу компаний, которая производит более 80 процентов отечественной продукции для нескольких разновидностей минеральных удобрений.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее", - Зеленский на встрече с делегацией Всемирного банка. ФОТОрепортаж

Украине необходимо более эффективное финансовое посредничество для увеличения инвестиций частного сектора. Капитал нужно направлять в наиболее продуктивный бизнес, а не в интересы олигархов.

Также следует ввести прозрачный рынок земли, для защиты прав землевладельцев, привлечения инвестиций для увеличения производительности сектора за счет механизации и орошения", - посоветовал Украине Малпасс.

Надзор за госбанками, борьба с монополиями и рынок земли, - глава Всемирного банка Малпасс посоветовал, как развивать украинскую экономику 01
Надзор за госбанками, борьба с монополиями и рынок земли, - глава Всемирного банка Малпасс посоветовал, как развивать украинскую экономику 02

Источник: https://censor.net.ua/n3144678
 
 
 Топ комментарии
 
Черга за українською землею вже вишикувалась....
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Без личного присутствия представителей Всемирного Банка дела делаться не будут.
Например, не давали разрешения на проведение взрывных работ при строительстве метро в Днепре. А как приехали представители ЕБРР, так сразу ВДРУГ чиновнички разрешение и дали. Надзор за госбанками, борьба с монополиями и рынок земли, - глава Всемироного банка Малпасс посоветовал, как развивать украинскую экономику - Цензор.НЕТ 8368
"Строительство метро в Днепре финансируется за счет кредитных средств от европейских банков (ЕБРР и ЕИБ)."
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Где очередь?Не наблюдаю толпы желающих купить за нормальную цену,а вот взять в аренду за ведро кукурузы эти больше все орут,что рынок земли не нужен,зачем им платить реальную цену
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Черга за українською землею вже вишикувалась....
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Менше слухайте бабцю Юльку. Зараз продають землю аж гай шумить. Однак продають за копійки. Мораторій вигідний агрохолдингам, які за безцінь арендують у селян землю, отримуючи самі знаєте які мільярди.
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Где очередь?Не наблюдаю толпы желающих купить за нормальную цену,а вот взять в аренду за ведро кукурузы эти больше все орут,что рынок земли не нужен,зачем им платить реальную цену
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В теорії все звичайно відмінно, але коли згадується приватизація на початку 90 - х років минулого століття, яка проводилася за рецептами західних експертів, то розумієш, що нас очікує.
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Не ври ,западные эксперты советовали провести приватизацию,как в Польше,а не все разворовать,как сделал Кучма с корешами
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Я якраз про це і сказав, що в українських реаліях приватизація землі відбудеться за аналогіє приватизації підприємств 90- х років. А враховуючи, що кошти для приватизації наявні лише в олігархів, то знову отримаємо земельних магнатів, уже не де-факто, а де - юре. А тому для початку необхідно провести повномасштабу ревізію усіх земельних угідь в нашій державі, необхідно "підсвітити" вже наявних земельних магнатів, які в незаконний спосіб вже видурили в українців землю і лише після цього приймати рішення.

п.с.
Після національно-визвольної війни 1648 - 1654 р.р. у Війську Запорізькому ( історіографічна назва Гетьманщина ), яке до кінця 17 ст. охоплювало лише Лівобережну Україну, протягом 100 років ( до час ліквідації ) продаж земельних угідь був заборонений.
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Так делай выводы,в Украине землю не продавали украинцам,зато подписали договор с Москвой,пришли Московия и взяли украинскую землю бесплатно,а из украинцев сделали крепостных,так что подумай кто против продажи земли украинцам
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Сказав те, що люди знають вже 20 років. Однак з чого тоді отримуватимуть бабло бариги, олігархи та держслужбовці?
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Кажуть у слуг нема бариг, вони вже всьо. Нє? Всьо буде по чесному, так обіцяв Главзебіл.
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Саме для дерибану землі Бєня і прискакав в Україну, а за ним і головний шестикутний припхався.
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Без личного присутствия представителей Всемирного Банка дела делаться не будут.
Например, не давали разрешения на проведение взрывных работ при строительстве метро в Днепре. А как приехали представители ****, так сразу ВДРУГ чиновнички разрешение и дали. Надзор за госбанками, борьба с монополиями и рынок земли, - глава Всемироного банка Малпасс посоветовал, как развивать украинскую экономику - Цензор.НЕТ 8368
"Строительство метро в Днепре финансируется за счет кредитных средств от европейских банков (**** и ***)."
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Только коммунисты против рынка земли,привыкли что крестьяне бесплатно работают,всунут ведро кукурузы за май и орут что нельзя продавать,когда можно почти бесплатно пользоваться
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сказкі. Хто ж з монополіями боротимеця, якшо тут всьо під ними?
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Що? А как же Ицик Клопомойский?
Борьба с монополиями, ой, насмешил! У мальчика другие приоритеты, вон, столицу переносить собрался, в Киеве ему аура не подходит!
Я даже догадываюсть куда! В Умань, и чтоб из окон Офыса Президента был вид на могилу цадыка Нахмана Шнеерсона! Надзор за госбанками, борьба с монополиями и рынок земли, - глава Всемироного банка Малпасс посоветовал, как развивать украинскую экономику - Цензор.НЕТ 4092
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Подозреваю ща хрюкоботы завизжат "все деньги рошеноахмету!!! монополии основа Украины!!!" , ну конечно не так прямо, а какой-то рояль с коломойшей придумают)
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Порошенко по некоторым данным журналистских расследований скупил несколько тысяч гектаров земли в Украине,через подставные фирмы и является крупнейшим землевладельцем,а простому народу шиш,панам нужны рабы
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Подейкують, Порошенко уже 70% поверхні Місяця купив.
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Ему нужна земля с рабами,переплачивать он не любит,а разорить страну и получить дешёвую рабочую силу это он может
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Какую должность занимает Коломойский?
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Президент України. Чи ти думаєш, що Зєєєля щось вирішує?
Ви обрали президентом Коломойського, саме так!
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Мало, бери больше. Речь о миллионах гектарах, а то и миллиардах. Чего там. Скупать так скупать...
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Если бы Порошенко не воровал все что плохо лежит,то ему бы не понадобились десятки ботов,которые его защищают в инете,все как Рашке
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Десятки? Бери больше. Тысячи, а то и миллионы. Боты так боты...
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