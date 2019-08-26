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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Германия (3390) Канада (1305) Меркель (1684) реформы (3362) Трюдо Джастин (108)

 Трюдо и Меркель обсудили поддержку Украины и подчеркнули важность проведения реформ

Канада и Германия поддерживают Украину и призывают ее к продолжению реформ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом шла речь во время разговора премьер-министра Канады Джастина Трюдо и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая состоялась в рамках саммита лидеров стран G7 во французском Биарицц.

"Премьер-министр и канцлер обсудили поддержку Украины и подчеркнули важность реформ, отметив значительный мандат в этом, предоставленный после президентских и парламентских выборов", - рассказали в офисе главы правительства Канады.

В ведомстве добавили, что среди затронутых тем был также Иран и стремительные изменения климата в мире.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саммит "нормандской четверки" организуем в скором времени во Франции, - Меркель

"Двое лидеров обсудили обязательность борьбы с изменениями климата. Они выразили обеспокоенность пожарами на Амазонке, и признали эту проблему международной кризисом, который следует решать в рамках G7", - сообщили в офисе Трюдо.

Напомним, по информации WP, на саммите Большой семерки во Франции обсуждался вопрос возвращения к формату G8 с участием РФ, однако лидеры Канады, Германии, Великобритании и Японии выступили против этого.

Источник: https://censor.net.ua/n3144671
 
 
 Топ комментарии
 
Дякуємо за ТАКУ підтримку. Закінчуйте СП-2 і починайте третій.
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А чого при Зе збільшилися ціни на продукти при зниженню курсу долара?
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Вийди на вулицю. Останні три місяці зникли корупція, зрада, кумівство. В супермаркетах не проштовхнутися.
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Совет форумчанПравила форума
 
а шо при порошенко цены на газ не повышались?
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А чого при Зе збільшилися ціни на продукти при зниженню курсу долара?
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а я отвечу уряд гройсмана отменил государственное регулирование цен на продукты питания
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Так наче ринкова економіка, а не ручне управління, хіба ні?
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Ну а че он задает вопросы почему при Зе поднялись цены на продукты питания
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я би не радила ЧЕкати і ДИКати, ми погано сприймаємо русизм. По-друге якраз прем'єр-міністру доведеться керувати всіма економічними важелями для того щоби курс валют відповідав доходам, а значить і купівельній спроможності українців. Подивимося, хто ж ним стане і як впорається з вже існуючою проблемою у перекосі споживчих цін, доходами держави та її щорічним зобов'язанням. Запозичання кредиту під 18% для зниження курсу, на мій погляд не розумний крок.
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На мою думку на потрібно стимулювати совокупний попит внутрі країни за рахунок зміцнення купівельної спроможності українця. Я вважаю треба переглянути перераподіл державою валового внутрішього продукту в сторону зменшення. Це дасть підвищити купівельну спроможность українців
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Якщо взяти приклад інших країн включаючи Россію та Бєлорусь то у них наприклад податок на додану вартість на продукти харчування складають в варіації від 5 до 10 відсотків. Але є виключення Латвія, Літва, Естонія
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Ціни виросли завдяки зміні економічного курсу нової влади.
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Господі да щє нема уряду зеленського що ти мелеш. Тобі не соромно такоє казати
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Гройсман давно працює на нову владу.
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Хто вирішив зараз брати такі борги?
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А скільки взяв Порошенко кредиту у МВФ і де вони зараз проїли чи распили
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Так розмови не буде, бо нема відповіді на моє питання.
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Якщо б в Україні ставка ПДВ на продукти була б така як в Польщі, тобто 5% замість 20%, то продукти коштували б на 14% дешевше.
Як вітчизняні, так й імпортні. Так за рис ми б з вами платили 20,6 грн. замість 23,5 грн., чорний хліб коштував би 1 4грн. за кілограм замість 16 грн., батон за 0, 5кг 9,6 грн. замість 11 грн., яловичина мала б вартість 109,1 грн. замість 124,7 грн., куряча тушка - 48,3 грн. замість 55,2 грн., молоко - 19,3 грн. проти 22 грн. за кілограм, яйця за десяток - 23,3 грн. проти 26,7 грн., соняшникова олія 30,3 грн. замість 34,6 грн. за літр, капуста - 8 грн. проти 9,2 грн., цукор - 13,3 грн. замість 15,2 грн.
При чому навіть при зниженні ціни на продукти їх продажі практично не знизяться. Відбудеться збільшення споживання. Сьогодні значна частина українців вимушена економити на продуктах. Навіть люди з середнім доходом розширили б свій раціон. Збільшення споживання позитивно вплине на виробництво, яке зараз впирається у низький попит у країні.
Для розрахунку експерти Асоціації постачальників торговельних мереж взяли середні ціни за даними Держстату на обрані продукти та перерахували ставку ПДВ із 20% до 5%.
Нагадаю, що практично в усіх країнах Євросоюзу податок на додану вартість на продукти в рази менший за Україну. Так в Німеччині він становить 7%, а Польщі - 5%. Різниця в оподаткуванні все більше впливає на вартість продуктів в нашій країні, знижуючи конкуренцію між українськими виробниками та виробниками інших країн. Це одна з причин, чому на ринках можна купити продукти харчування дешевше, ніж в магазинах. Багато виробників збільшують частку продажу за готівку, щоб уникнути оподаткування.
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Це далеко не всі дії ново0 влади. Тепер по суті ви її критикуєте за популістський курс🐸
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ні я її підтримую зараз. Мені все подобається. Ринок землі я теж вважаю необхідним
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Якщо ціни на продукти, комуналку... не знизяться, то теж будете її підтримувати?
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Шановний якщо ціни знизятся на 1% то це буде зниження. Чи ви хочете продукти харчування купляти все по 5 грн???? Трюдо і Меркель обговорили підтримку України і наголосили на важливості проведення реформ - Цензор.НЕТ 8106
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Ціни зараз піднялися не на 1%, а значно більше. Вже стало дорожче ніж у деяких європейських країнах, а пернсії та зарплати мізерні. Зріст цін відбувся після вибгрів президента.
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Не бачу звязку з виборами.


Гройсман досі прем'єр


Трюдо і Меркель обговорили підтримку України і наголосили на важливості проведення реформ - Цензор.НЕТ 9447
У порохоботов и 8%-ных новая методичка. 100 дней Президента Зеленского, по их мнению, уже прошло...
Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно неполноценные или профессиональные лжецы
У порохоботов новая методичка. 100 дней Президента Зеленского, по их мнению, уже прошло. Началось подведение итогов: обещания не выполнены, ничего не сделано, избиратели обмануты. Это если кратко. А вообще люди стараются - лонгриды ******, детализируют.
Информационная война, да. Причем жесткая. Ложь и манипуляции - на уровне кремлевских технологий. И стиль аналогичный. Я, кстати, давно говорил, что Порошенко строит не европейскую Украину, а путинскую Россию. И сейчас с облегчением выдыхаю, когда понимаю, что это всего лишь тявканье шавок вслед идущему каравану, а не лай ездовых собак, прокладывающих дорогу для реваншистов-коррупционеров.
Ну а "100 дней Зеленского" (со дня голосования) прекрасный повод вспомнить, как первые 30 дней (до инаугурации) ураганил Петя. Обдирал обои в президентской администрации и раздавал вагонами государственные награды. Как его охранники становились генералами. Как действующий еще Президент страны, реализуя кадровую политику, превратился в оптового торговца сэконд-хэндом на троещинском рынке.
Следующие 70 дней его министры упражнялись в саботаже и хамстве в адрес нового Президента. Забавные переобувания, конечно, тоже имели место. Гройсман в этом плане доставляет неимоверно. Вороватое и бездарное существо искренне надеется, что его потуги будут оценены и что Зеленский продлит такого шикарного Премьера. Хотя бы на часик...
Настоящие 100 дней Зеленского начнутся после утверждения состава Кабинета Министров. А свои два месяца в условиях ограниченных полномочий он отработал весьма неплохо. Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно отсталые или профессиональные лжецы.

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ціни комуналки обговорювати на політфорумі -ідіотизм..
заняття недалеких людей..
як і обговорювати,хто,де і з ким спав.
для мене-страта часу...
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Тобто ви визнали, що борги під 18% для утримання курсу валют було рішенням зекоманди, а Порошенко у МВФ брав під 3%. Можете не відповідати, бо вище ви надали аргументовану зевідповідь🐸
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Да я еще раз скажу был опрос населения украины соц опрос - где 50% из общего числа опрошенных сказали что СТРАНА ИДЕТ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ. И если бы было так как вы говорите то я не думаю что люди бы так ответили
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тут не електрона пошта..

дехто досі не зрозумів,що таке політфорум Трюдо і Меркель обговорили підтримку України і наголосили на важливості проведення реформ - Цензор.НЕТ 7945
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скажи правда цены на продукты взлетели или я что то не вижу
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Я вам написала прямим текстом, чому в нас склалася така ситуація на сьогодні, а ви мені "теоретичну можливість ЯКБИ в нас". Подивимося на дії нового прем'єра, тоді проаналізуємо, зараз зарано
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Звичайно, бо ви написали про кредити під 18%, тобто ми вже подивилися.
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ага конечно вам на уши паовесили а вы поверили
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Про які реформи говорили Трюдо і Меркель? Ніяких реформ не було і не буде. Я лише перерозподіл влади на користь Коломойського. Це реформа?
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Дякуємо за ТАКУ підтримку. Закінчуйте СП-2 і починайте третій.
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Ось зебєня як візьметься, так і нареформує вагон і малую тєлєжку.
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Вот засада...С одной стороны запад прогнил до невозможности,а с другой-ну какие реформы?Что мы родили за 5 лет?Какие качественные изменения?Правосудие?Они нам на это,кстати, бабки выделяли.Тут их упрекнуть не в чём.И кого мы из нашей высокопоставленной мразоты засудили?НИКОГО.Ну,собственно,также и остальными 143-мя реформами.
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ты чего в Украине прошли мощные 143 реформы Трюдо и Меркель обсудили поддержку Украины и подчеркнули важность проведения реформ - Цензор.НЕТ 1886
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Вийди на вулицю. Останні три місяці зникли корупція, зрада, кумівство. В супермаркетах не проштовхнутися.
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Как я понимаю встречаться с писюанистом благородные люди не желают.
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Стержень Западного мира подточил "короед кремля - Трампушка" Макаронники всегда были мафиозно повязаны с преступным миром, в том числе и с таким как путинский . Японцы, зависшие между РФ и Китаем под прицелом КНДР, "нейтралы", и все вынашивают надежды на пару скал из Курильской гряды, как на морковку перед ишаком., которую держит Пу. Франция перешла по своей привычке в лагерь "исторической близости с РФ" ( наверное с похода Наполеона и сожжения Москвы), У них как всегда "особый путь" от остального Запада. Остаются Великобритания ( но у ней столько внутренних проблем и внешних, "мама не горюй", и основной союзник США сейчас "болен". Но пока позиция Великобритании на измена и это радует. Канада, она всегда была близка Украине ( голоса избирателей со счетов не сбросишь) , ну и Германия. У нее конечно газ на первом месте, бизнес повязан с РФ, многие политики на содержании Пу, опять таки РФ вложила денежки в ряд "партий" от крайне левых до фактически фашистских ( вот уж чисто российский подход). Но пока еще Германия окончательно не сдалась. Посмотрим какой расклад будет после ухода Меркель.
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