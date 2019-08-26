EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 За рубежом
  11279  123
Все про:G7 (302) Меркель (1684) Россия (73691) Трюдо Джастин (108) Трамп (2343) Макрон (307)

 У Трампа с лидерами G7 произошел конфликт из-за России, - The Guardian

Президент США Дональд Трамп поссорился со своими коллегами из "Большой семерки" на саммите в Биаррице, настаивая на возвращении России в G7.

Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на дипломатические источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По информации издания, конфликт произошел вечером в субботу, 24 августа, во время ужина на официальном открытии саммита.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры с Россией должны происходить не в формате G7 или G8, потому что это объединение - группа демократических стран, - аргументы ЕС

По данным издания, Трамп настаивал на том, что Россию следует вернуть в G7, но из всех находящихся за столом лидеров G7 его поддержал только премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который уходит в отставку.

В свою очередь, премьер Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет.

Против возвращения России решительно выступили премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Дональд Туск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Саммит "нормандской четверки" организуем в скором времени во Франции, - Меркель

"На этом моменте обстановка начала накаляться, если не сказать больше. Большинство лидеров настаивали на том, чтобы G7 оставалась сообществом либеральных демократий, и поэтому они сказали Трампу, что нельзя позволить вернуться президенту Путину, который не соответствует этому", - рассказал европейский дипломат.

Трамп, в свою очередь, настаивал, что для обсуждения вопросов Ирана, Сирии и КНДР необходимо присутствие России.

Напомним, Трамп неоднократно возвращался к вопросу о возможности возвращения России в "Группу семи" и восстановления формата "Группы восьми".

Источник: https://censor.net.ua/n3144670
 
 
 Топ комментарии
 
Тебе Зеленский в щи нассал, что ты без него и минуты не можешь прожить?
 показать весь комментарий
 
Лучше КНДР пригласить.
Страна намного влиятельнее богаче и цивилизованее.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
А как вам такое? Президент США Дональд Трамп несколько раз рекомендовал чиновникам служб государственной безопасности проверить возможность использования ядерных бомб для борьбы с ураганами. Об этом сообщает сайт американский новостной сайт Axios со ссылкой на информированные источники. Источники сайта цитируют слова американского президента, произнесенные, как утверждает Axios, на брифинге, посвященном угрозе ураганов: "Они формируются у берегов Африки, а потом проходят по Атлантическому океану. Почему бы нам не сбросить там прямо в сердце урагана бомбу? Почему мы не можем это сделать?" По данным сайта, в 2017 году Дональд Трамп уже поднимал эту тему в беседе с высокопоставленными членами своей администрации.
В итоге не угадав!!! диаметр вихря они добавят в эпицент немнога радиации. А если скинут чуть сбоку сила урагана увеличится...вместе с радиацией. Нук ...крокодилы во Флориде точно подохнут! Мне они тоже не очень нравились..
 показать весь комментарий
 
 
Маккейн был прав
***** купил рыжую шлюху с плтрохами
 показать весь комментарий
 
 
Так возьми в Г 7 Иран или северную Корею, лизоблюд рыжий. Какая разница Иран или Рашка.
 показать весь комментарий
 
 
***** в джі)-7, це погано, але навіть, як буде там *****, товсеодно),
у ***** і його приспішників), не буде більшості, а там всі рішення ідуть консенсусом?!
так шо все це привід для декількох твітів, і не більше!!!
 показать весь комментарий
 
 
Патлатый ублюдок уже не особо шифруется. Похоже в кацапской гостиннице его всё таки шлюхи обссыкали под камеры фсб. Ох и гнида.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ага!Дымократы Йоропы санкции з аятал снять,рашу в ПАСЕ вернуть,трубу СП-2 тянуть...Интерессно,а кто спонсор Терориста №1?За чьи деньги банкет?Не Йоропа ли заказывает музон в Нормандском формате,оплачивая вонючку аятал с рашистами,а значит и войну?А если Трамп в совместный с ним формат в общуюю открытую клеть,чтобы копняка дать,да на чистую воду вывести-ни-ни,нельзя?Однако-ход конём и Трамп оказался в Дамках-и санкции оставил и всех развёл,да ещё и потролил!Пейте шампусик-не обляпайтесь!Вот,что такое-Опыт!
 показать весь комментарий
 
Уникальная способность у тебя-пытаться придать гавну в штанах вкус победы. От ЗЕро до Трмпа
 показать весь комментарий
 
 
тоість, вєсь трьоп за лібєральну дімакратію мона прікратіть - міром правіт бабло
 показать весь комментарий
 
 
Ну во первых в составе этого Высокого собрания, нет представителя страны с одной из самых ( это еще мягко сказано) экономик мира. Я имею в виду конечно же Китай. Вопрос - почему... Наверное потому что Китай является не демократическим, авторитарным, не либеральным государством. Так в РФ эти все "слова" считаются ругательными, кроме второго ( это у них просто "состояние души") Так что там РФ делать, в добавок она бомбит мирные города Сирии, развязывает войны по периметру своих границ. Оккупировала территории трех членов ООН - Молдовы, Грузии и Украины. И еще тысяча и один пункт. А сбитый Боинг, а отравление Скрипалей, а вмешательство в выборы в США и многие страны ЕС, а захват судов с командами в международных водах. Ребята вы это о чем. Тут дело не в Украине. Где наша Украина и вы.. Вы о себе подумайте, о судьбе западного демократического мира, о судьбе мира в конце концов. Проблема Трампа это не меньшая, это даже большая проблема чем Путин. В добавок это позор для Америки, и колоссальные потери как для самих США, так и для остального мира. Если Трамп выиграет второй срок. Это будет полный "капец", и это я не про Украину.
 показать весь комментарий
 
 
Единственные с которыми он не ссорится это "хорошие парни" - Хйуло и Ын, ах да еще джихадистам прощает сбитый безпилотник стоимостью в 250 000 000 $.
А так все остальные уроды и только и паразитируют на здоровом телеСШа
 показать весь комментарий
 
 
Ссора старых лядей,кому обслуживать щедрого карлика первой?
 показать весь комментарий
 
 
Откаты для афериста разве что не пострашней карточного долга для дворянина - надо отрабатывать...
 показать весь комментарий
 
 
Против возвращения России решительно выступили...президент Франции Эммануэль Макрон))
 показать весь комментарий
 
 
Загалом, розклад такий. ЄС не беремо, бо він не входить до сімки, як країна. Інакше вже була б вісімка й без країни. Щодо справжніх сімох. Штати та Італія - за Росію. Японія поки що нейтральна, але її завжди можна підкупити островами. Залишаються четверо - Канада, Англія, Нміеччина, Франція. Остання тільки й шукає приводу, аби "забути все". Німеччина прораховує. Тобто, поки що баланс дуже нестійкий і може зруйнуватися будь-якої миті.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх