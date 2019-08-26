 Девять гражданских, в том числе трое детей, погибли из-за авиаударов РФ в Сирии, - Anadolu

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает турецкое государственное новостное агентство Anadolu, ссылаясь на организацию по гражданской обороне "Белые шлемы".

По данным активистов, среди погибших – трое детей.

Турция и Россия договорились в сентябре прошлого года превратить Идлиб в зону деэскалации, где акты агрессии прямо запрещены. Однако сирийский режим и его российские союзники начали наступление на позиции повстанцев в этом регионе.

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Сейчас в зоне деэскалации проживает около четырех миллионов мирных жителей, в том числе сотни тысяч людей, перемещенных сюда из других регионов страны.

Как сообщалось, в Сирии военная авиация режима Башара Асада устроила бомбардировку в части провинции Идлиб, через которую проходила колонна армии Турции.