 Девять гражданских, в том числе трое детей, погибли из-за авиаударов РФ в Сирии, - Anadolu

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает турецкое государственное новостное агентство Anadolu, ссылаясь на организацию по гражданской обороне "Белые шлемы".
По данным активистов, среди погибших – трое детей.
Турция и Россия договорились в сентябре прошлого года превратить Идлиб в зону деэскалации, где акты агрессии прямо запрещены. Однако сирийский режим и его российские союзники начали наступление на позиции повстанцев в этом регионе.
Сейчас в зоне деэскалации проживает около четырех миллионов мирных жителей, в том числе сотни тысяч людей, перемещенных сюда из других регионов страны.
Как сообщалось, в Сирии военная авиация режима Башара Асада устроила бомбардировку в части провинции Идлиб, через которую проходила колонна армии Турции.
что мешает Украине снабдить повстанцев БУКами и что мешает отправить на помощь повстанцам украинских добровольцев?
Джохар Дудаев сказал: «Я, как Президент Чеченской республики, не могу объявить войну Грузии, но Конфедерация Горских Народов Кавказа может принять решение об объявлении войны Грузии. И тогда мы поможем».