EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия, За рубежом
  1168  21
Материалы по теме:
Все про:война (3568) Сирия (2795) смерть (6101)

 Девять гражданских, в том числе трое детей, погибли из-за авиаударов РФ в Сирии, - Anadolu

Девять мирных жителей погибли и 20 получили ранения в результате ночных авиаударов по сирийской провинции Идлиб со стороны правительственных и российских войск.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает турецкое государственное новостное агентство Anadolu, ссылаясь на организацию по гражданской обороне "Белые шлемы".

По данным активистов, среди погибших – трое детей.

Турция и Россия договорились в сентябре прошлого года превратить Идлиб в зону деэскалации, где акты агрессии прямо запрещены. Однако сирийский режим и его российские союзники начали наступление на позиции повстанцев в этом регионе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Турция создают Центр совместных операций в Сирии

Сейчас в зоне деэскалации проживает около четырех миллионов мирных жителей, в том числе сотни тысяч людей, перемещенных сюда из других регионов страны.

Как сообщалось, в Сирии военная авиация режима Башара Асада устроила бомбардировку в части провинции Идлиб, через которую проходила колонна армии Турции.

Источник: https://censor.net.ua/n3144669
 
 
 Топ комментарии
 
Если тушить лесные пожары, то у Хуйла нет средств, а на убийства сирийских детей деньги всегда найдутся.
 показать весь комментарий
 
Россияне это террористы и убийцы.
 показать весь комментарий
 
Все вірно окрім одного : хуйло пишеться з маленької.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Если тушить лесные пожары, то у ***** нет средств, а на убийства сирийских детей деньги всегда найдутся.
 показать весь комментарий
 
 
Все вірно окрім одного : ***** пишеться з маленької.
 показать весь комментарий
 
 
Перепутать колонну турецких войск с бармалеями чревато.
 показать весь комментарий
 
Бармалеев называют повстанцами или даже белыми касками. Хотя от смены названия суть не меняется.
 показать весь комментарий
 
Через неделю будет годовщина убийства российскими солдатами чужих детей с Беслана,все помнят как российские военные расстреливали прямой наводкой с танков школу с детьми,ради влияния России на Кавказе.
 показать весь комментарий
 
который год не понимаю:
что мешает Украине снабдить повстанцев БУКами и что мешает отправить на помощь повстанцам украинских добровольцев?
 показать весь комментарий
 
В первые же дни грузино-абхазской войны Президент Чеченской Республики генерал Джохар Дудаев принял самостоятельно решительные меры. Под его личным руководством был создан и отправлен в Абхазию экспедиционный батальон, численностью в 350 бойцов, обеспеченный оружием и боеприпасами, под командованием Шамиля Басаева.

Джохар Дудаев сказал: «Я, как Президент Чеченской республики, не могу объявить войну Грузии, но Конфедерация Горских Народов Кавказа может принять решение об объявлении войны Грузии. И тогда мы поможем».
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Анадолу сцылаеца на белые члены, ой простите шлемы, ну то есть каски. А ссылка будет на анадолу?
 показать весь комментарий
 
вам-бл*дям кацапським адні члєни в галавэ.... Дев'ятеро цивільних, серед яких троє дітей, загинули через авіаудари РФ у Сирії, - Anadolu - Цензор.НЕТ 1956
 показать весь комментарий
 
Нужно срочно РФ вернуть в Г 7. Ато видишь что вытворяет
 показать весь комментарий
 
Кто то еще думает что после подписания мирного договора с РФ украинцы перестанут гибнуть от рук рашистов? Дев'ятеро цивільних, серед яких троє дітей, загинули через авіаудари РФ у Сирії, - Anadolu - Цензор.НЕТ 723
 показать весь комментарий
 
Ненаказанное зло, только усиливает свои аппетиты.
 показать весь комментарий
 
А ООН упорно молчит, поощряя убийства мирного населения живодерами с масквы
 показать весь комментарий
 
И на Донбассе очередной убитый боец ВСУ. А Путина вернули в ПАСЕ, Макрон просто чуть ли не "облизывал" Путина, Трамп тянет его в Семерку Мир сошел с ума. Вспомните исторический пример 30-40 х годов прошлого века.. Еще живо то поколение которое прошло через это. И все таки опять на "грабли", сколько можно. Дали бы Аде Ги по сопатке, когда вводил войска в Рейнскую обл или хотя бы в Австрию. И ничего бы было. Дали бы Пу по мордасам, после Мюнхенской речи, или хотя бы при вторжении в Грузию, и всего последующего тоже не было бы. и взаправду, история не учит, она наказывает.
 показать весь комментарий
 
Немає світового правового жандарму, вся надія була на сша, але не при існуючому президенту, оон - нічого не робить, ніякі демократичні заклади не працюють, ця цивілізація самознищиться вже скоро.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх