 "Чувствую какую-то угрозу", - Кравчук рассказал, что ложится спать с пистолетом

Об этом он рассказал в интервью, пишет УНИАН передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас я чувствую не то что опасность, а какую-то угрозу. Я даже не могу ее объяснить. Вот я ложусь спать и у меня на тумбочке всегда со мной мой пистолет. Всегда. Я уже привык к этому. Если я его не достал из тумбочки и не положил около себя - я не могу заснуть. Знаю, если кто-то что-то захочет сделать, то, что этот пистолет в моих руках может дать? Но он меня успокаивает" – сказал Кравчук.
одной рукой подписывало про распад совка , а
другой продавало Украину параше . И ни фига
они не делали без ведома кгб и другой русской
срани . Иначе давно бы от этих козлов не зависели !
И не погибали бы наши ЛУЧШИЕ парни от рук
ихних уё...в ! Так что - в тюрьму , лэоныд , в тюрму !
Сама правильна для нього хованка .
Почему грабители и проходимцы вроде раши могут себе позволить легально иметь ядерное оружие.
Этот старый мошенник ложит рядом пистолет когда ложится спать , а рядовому гражданину прийдётся ложить рядом Карину Щербинину .....
ни хрена..все равно заберет
Появилось предчувствие, что ночью можно не добежать.
Снятся кравчучки, которые догоняют и, сигналя, как автобус, давят, давят, давят ...
Снится Кучма, которому надо передавать власть - на фоне черноморских пароходов ...
Хотя да. Мало у кого огнестрельное оружие всегда стоит в сейфе.
У меня помпа тоже рядом с кроватью.
А так, коли все безпечно, чому б і ні?
Навіть в магазині тримаю два нобої (крім того, що на сайдлседлі).
Стоїть собі в розкритому чохлі, нікому не заважає ))
або на Володимирській , Комуняка сраний - замість того , щоб
тікати як можна далі від параші , воно продало їм все , що тільки
можна ! А тепер замість того , щоб відбувати довічний термін ,
повчає як далі нам жити та будувати державу .
Пардон, Макарович, ты же не маланец, ты же косишь под украинца.
По детям и семье видно какая украинская у тебя семья.
Вячеслава Черновола не поддержал, а начал "розбудову" старой номенклатуры.
Быстро натыкал своих в вертикаль, пока наивные славяне читали вирши про розбудову.
А теперь намекаешь, что надо бы усилить охрану ...
"...спили мушку, крошка, спили!..." ))))))))
А , б когда сдавал - продавал-давал в без возмездную аренду на 10 лет
весь Черноморский Флот Украины -
330 (ТРИСТА ТРИДЦАТЬ)кораблей
и посадил за свои грехи - начальника ЧМП КУДЮКИНА на 8 лет !!
*****(сдал ДАРОМ) весь ракетно -ядерный щ и т Украины на металлолом-
178 шахтных ПУ сновейшими и на сей день стратегическими машинами РС 20, РС 22.
и 2 270 ед тактического ЯО Украины -
Чем обеспечил через 25 лет потерю Украиной 20 % территории -
купоны - сделавшие Украинцев нищими миллионерами -
и конечно "кравчучки 1992 - 2019
не боялся просто спать (вопрос).