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 Политика Украины
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Все про:Кравчук (867) пистолет (37)

 "Чувствую какую-то угрозу", - Кравчук рассказал, что ложится спать с пистолетом

Первый Президент Леонид Кравчук не чувствует себя в безопасности, поэтому ложится спать с пистолетом.

Об этом он рассказал в интервью, пишет УНИАН передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас я чувствую не то что опасность, а какую-то угрозу. Я даже не могу ее объяснить. Вот я ложусь спать и у меня на тумбочке всегда со мной мой пистолет. Всегда. Я уже привык к этому. Если я его не достал из тумбочки и не положил около себя - я не могу заснуть. Знаю, если кто-то что-то захочет сделать, то, что этот пистолет в моих руках может дать? Но он меня успокаивает" – сказал Кравчук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144668
 
 
 Топ комментарии
 
Основная угроза Кравчука это старческий маразм
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камуняка старый - грехи старые спать не дают, тварь
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Мои пожелания Кравчуку наилучшего здоровья,многая лета.При всех его недостатках и ошибках он оказался наиболее порядочным президентом и без сожаления ушёл с поста Президента.Его имя на века будет вписано в Историю Украины.Пена уходит, а добрая слава остаётся.
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пройоб ядерного оружия, инфляция под 300% - это добрая слава, безусловно
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і вічна пам"ять українців у виді возика-кравчучки )))
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Кравчук из всех президентов самый порядочный, да и именно он подарил Украине суверенитет... хоть он и был коммунистом.
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Да,да-вот так прям взял и подарил. Кумарят такие сентенции. Один че-то там развалил,другой подарил. От этих флюгеров уже ни черта не зависело. Но на народной волне лёнчик быстро спекульнул.
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Да много Вы понимаете, этот дядька имея 3 арсенал ЯО в мире поехал в беловежскую пущу и ни капли не боялся. Это мужество, его там могли ликвидировать.
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нах він треба був комусь? а от ЯО дійсно ліквідували )))
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Да лан, на тот момент оружие из Европы было в Украине, если бы тогда состоялась война мы бы все давно были бы в руинах и с миллионами жертв. Ликвидировали не только ЯО, а все фактически... даже в штатах понимали последствия, ведь конфликт 20 века никуда не делся.
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ключове слово - "если бы" ))) згадав про бабушку з яйцями )))
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Этой дядьке не хер было тогда бояться - оно
одной рукой подписывало про распад совка , а
другой продавало Украину параше . И ни фига
они не делали без ведома кгб и другой русской
срани . Иначе давно бы от этих козлов не зависели !
И не погибали бы наши ЛУЧШИЕ парни от рук
ихних уё...в ! Так что - в тюрьму , лэоныд , в тюрму !
Сама правильна для нього хованка .
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...і утворили з Росією СНГ...прибалти не поїхали...
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Ну, порядочным он был бы, если бы не скоммуниздил все сахарные и пивзаводы, волю-кабель (это все изюминки на торте черноморского и дунайского пароходства).
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Саме так, завдяки йому. Якби Україна стала на бік ГКЧП радянський союз би зібрали заново... без України рашка ніхто, щоб там хто не казав... ще Білорусь має силу.
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Старий став, головне щлб себе у ві сні не застрелив
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А простые украинские граждане не могут позволить себе роскоши иметь пистолет! Вот почему так? У мошенника, вора, грабителя и проходимца есть легальное коротком вольное оружие, а у гражданина за налоги которого все эти проходимцы содержаться нет? Потому, что эти проходимцы считают, что гражданин не достоин, не созрел! Что сказать? Возьми этот пистолет - и застрелись, ****!
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С вашего позволения позволю себе шире поставить вопрос.
Почему грабители и проходимцы вроде раши могут себе позволить легально иметь ядерное оружие.
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Потому что терпилы не добиваются своих прав
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Рядовым украинским Гражданам благодаря таким как этот вот деятель НЕ позволено иметь такое же оружие и они НЕ могут себя защитить когда ложатся спать .Но в этом моменте есть и хорошая нотка дорогие сограждане ....
Этот старый мошенник ложит рядом пистолет когда ложится спать , а рядовому гражданину прийдётся ложить рядом Карину Щербинину .....
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Тобі бляху вже легалізували, терпіло?
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А сколько украинцев чувствуют угрозу, ложась спать без оружия из-за слизняков, не смогших принять закон о ношении оружия? Если Закон один для всех, то и у вАс придурков маразматических нужно изьять оружие, спите суки в памперсах!
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Я же дал хороший совет. Если гражданам нельзя ложиться спать с оружием как делают эти передасты то выход есть .И он простой .Ложитесь спать с Кариной уважаемый .Это НЕ запрещено нашими Законами ((
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це після Маршу у багатьох безсонниця "Відчуваю якусь загрозу", - Кравчук розповів, що лягає спати з пістолетом - Цензор.НЕТ 5570
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Какого марша уточни,есть гейпарад и марш шахтеров
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С фаласом деревянным спать ложись, дегенерат.
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,,а може в нього совість не чиста?..." Сказка про репку
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Макарыч, в твоем возрасте шорохи проспать можешь, ставь растяжки.
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Помню как у Шустера Симоненко рассказывал, что Кравчук продал ЧМП, вёз чемоданы долларов в Израиль и на израильской таможне его тормознули. Кравчук тогда со штанов выскакивал, кричал, что это неправда.
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думаешь бабку с косой застрелишь?
ни хрена..все равно заберет
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Слишком много в последнее время наговорил про бандита порошенко.
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а если гранату кинут поможет тебе твой пистолет....
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Какой бред ..что ещё живой странно разбазарил атомни торпеды плюс кравчючки ..тоже мне жертва невидимой охоты киллеров..Ющенко наверно пчел боится)))
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Надо засыпать с ночным горшком возле себя, а не с пистолетом.
Появилось предчувствие, что ночью можно не добежать.
Снятся кравчучки, которые догоняют и, сигналя, как автобус, давят, давят, давят ...
Снится Кучма, которому надо передавать власть - на фоне черноморских пароходов ...
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А не стар ли уже Леонид Макарович?
Хотя да. Мало у кого огнестрельное оружие всегда стоит в сейфе.
У меня помпа тоже рядом с кроватью.
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Ну, то, напевно, як малі діти, чи ще шось подібне..
А так, коли все безпечно, чому б і ні?
Навіть в магазині тримаю два нобої (крім того, що на сайдлседлі).
Стоїть собі в розкритому чохлі, нікому не заважає ))
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Треба йому допомогти - сховати його в лук'янівській тюрьмі ,
або на Володимирській , Комуняка сраний - замість того , щоб
тікати як можна далі від параші , воно продало їм все , що тільки
можна ! А тепер замість того , щоб відбувати довічний термін ,
повчає як далі нам жити та будувати державу .
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Кравчуку сложно не чувствовать какую то "угрозу", наверно с возрастом приходит бессонница и в это время лезут разные мысли. Хотя осознает что ему что пистолет, что грелка ничего не поможет. Леонид Макарович столько раз менял свои "взгляды" и "убеждения" что может дать фору многим нашим ( не очень то обремененным "идеалами" политикам) Он хвалил и поддерживал и Ющенко, и заливался соловьем про Януковича, И когда нужно "восхищался" Порошенко, теперь будет Зеленским, а понадобится и Медведчуком и Путиным., даже с "деятелями независимых реПублик". Мы все помним Леонид Данилович, все ваши "изречения и идеи" подстроенные под текущую ситуацию. Партийная школа одним словом. Школа Микояна, проскочить между каплями дождя, не намокнув. ( Привет вашему другу Суркису из ОПЗЖ, ждем когда вы им начнете петь хвалу.., хотя может вы до того времени не дотяните, но тезисы уже подготовили)
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Да застрелись ты уже макарычь из того пистоля...и не мучайся...сразу все пройдет и полегчает...
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Циковский пиджачок со значком Руха сразу снял - стало жарко - да, Леонид Маркович ?
Пардон, Макарович, ты же не маланец, ты же косишь под украинца.
По детям и семье видно какая украинская у тебя семья.
Вячеслава Черновола не поддержал, а начал "розбудову" старой номенклатуры.
Быстро натыкал своих в вертикаль, пока наивные славяне читали вирши про розбудову.

А теперь намекаешь, что надо бы усилить охрану ...
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Вот она пришла весна - как паранойя.(с)
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Неужели нам так важно знать о его "ночном страхе" ? Пуст спит в бронежилете и каске..а еще лучше в барокамере. ...)
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они оба два питораса!!! слили, продали и развалили наш потенциал одной из сильнейших стран Европы! Слава Украине!!!
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До 24 серпня 1991 року такої держави, як Україна не існувало. Була російська окупація УНР 1921 -1991 років.
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можно сказать одно, как в добром старом анекдоте:

"...спили мушку, крошка, спили!..." ))))))))
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Таке відчуття лиш у тих хто багато поганого накоїв....відчуття неменучої кари!
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Правильно чувствуешь .
А , б когда сдавал - продавал-давал в без возмездную аренду на 10 лет

весь Черноморский Флот Украины - 330 (ТРИСТА ТРИДЦАТЬ) кораблей
и посадил за свои грехи - начальника ЧМП КУДЮКИНА на 8 лет !!

*****(сдал ДАРОМ) весь ракетно -ядерный щ и т Украины на металлолом-
178 шахтных ПУ с новейшими и на сей день стратегическими машинами РС 20, РС 22.
и 2 270 ед тактического ЯО Украины -

Чем обеспечил через 25 лет потерю Украиной 20 % территории -
купоны - сделавшие Украинцев нищими миллионерами -
и конечно "кравчучки 1992 - 2019

не боялся просто спать (вопрос).
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