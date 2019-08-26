 "Чувствую какую-то угрозу", - Кравчук рассказал, что ложится спать с пистолетом

Об этом он рассказал в интервью, пишет УНИАН передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас я чувствую не то что опасность, а какую-то угрозу. Я даже не могу ее объяснить. Вот я ложусь спать и у меня на тумбочке всегда со мной мой пистолет. Всегда. Я уже привык к этому. Если я его не достал из тумбочки и не положил около себя - я не могу заснуть. Знаю, если кто-то что-то захочет сделать, то, что этот пистолет в моих руках может дать? Но он меня успокаивает" – сказал Кравчук.

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