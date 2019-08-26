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 Политика Украины
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 В Кремле подтвердили "проработку" новой встречи в нормандском формате

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле "прорабатывают" варианты проведения встречи в нормандском формате.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом сообщают российские СМИ.

"Возможность организации такого саммита действительно прорабатывается, но перед этим должна быть проделана достаточно большая домашняя работа", - заявил Песков.

Ранее о подготовке встречи заявил президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле констатировали начало диалога Путина и Зеленского

Нормандская четверка, или Нормандский формат — дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, Франции и России). Ее целью является стабилизация ситуации на Донбассе и выполнение Минских соглашений. Встречи проводятся как на уровне глав МИД, так и на уровне глав государств.

Источник: https://censor.net.ua/n3144667
 
 
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Зараз попросинаються "кацахоли", "привіти" та "алі хасани" і пояснять, чому ця новина - це зрада зрадна!)
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Нещодавно ***** заявив що перемови з Зеленським ;внушают оптимизм;.
Всі ми пам'ятаємо як Пєсков видав Зеленського про його дзвінок *****.
Тепер ми бачимо що дзвінок був уже не один. Схоже, Зеленський телефонує ***** вже постійно.
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